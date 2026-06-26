Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

Las 3 preguntas clave de Colombia ante Portugal y el riesgo de las tarjetas amarillas

Empecemos por lo de siempre: tres preguntas, tres claves. ¿Qué debe hacer Néstor Lorenzo para enfrentar a Portugal? ¿James Rodríguez o Juan Fernando Quintero? Y ¿cómo juega Portugal?

Recordemos que hay tres jugadores apercibidos: Jefferson Lerma, Jhon Janer Lucumí y Jhon Mojica. Los dos últimos: uno es central por izquierda y el otro, lateral izquierdo. Y Jefferson Lerma, ustedes saben que es clave en la mitad de la cancha: incluso, contra la República Democrática del Congo terminó jugando casi como un tercer central. Hay algunos jugadores que lo podrían suplir, pero, pensando en que Colombia tiene que ser líder del grupo para viajar a Kansas, enfrentarse a un tercero y evitar un segundo —porque, si pasa segundo, viaja a Toronto y le toca enfrentar a un segundo del grupo de Inglaterra, de Croacia o de Ghana—, el asunto se podría complicar, a priori.

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Por eso, la pregunta es si Néstor Lorenzo hará cambios o no. Y ahí entran los nombres: James Rodríguez o Juan Fernando Quintero. También aparecen Jhon Córdoba y Luis Javier Suárez. Los apercibidos no se deberían tocar, y los ajustes tácticos, tampoco. La selección ha mostrado un rendimiento óptimo y los jugadores que han ingresado, afortunadamente, han entrado en el ritmo de competencia y al nivel exigido por el partido. Eso es bueno: siempre se necesita que el relevo entienda lo que pide el entrenador y, por supuesto, que le cambie la cara al partido, como lo hizo Juanfer cuando entró por James Rodríguez.

Afortunadamente, por lesiones no hay novedades. Y, aunque podría haber movimientos de orden táctico, con lo que ha mostrado la Selección Colombia hasta ahora —con sus titulares—, el equipo rindió y ganó. Y eso es lo más importante: que ganen en confianza. Si bien Suárez no metió gol, gana en confianza. Lucho Díaz: gol, asistencia, va bien. James Rodríguez: retomando el nivel de competencia. Y Jhon Arias, que es el jugador que se ajusta a todo el campo: puede jugar como interior por izquierda o como mediocampista por derecha. A priori, Néstor Lorenzo no debería hacer cambios.

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James Rodríguez o Juan Fernando Quintero: la disputa por el creativo

¿James o Quintero? El dilema de Lorenzo para enfrentar a la Portugal de Cristiano

Juanfer Quintero ingresó muy bien. Entró por James y lo hizo como lo pedía el partido: para tener juego asociativo, puso a jugar a sus compañeros, metió balones largos a la espalda de la defensa —como lo habíamos mencionado en el análisis previo— y dejó una que otra jugada que le gusta al público.

De hecho, este punto es importante: en el partido en el Estadio Azteca, frente a Uzbekistán, y en el partido en Guadalajara, frente a la República Democrática del Congo, la gente pidió a Juanfer.

James está bien y va a seguir mejorando. No dudamos de su calidad técnica, ni más faltaba. Pero entró mejor Juan Fernando Quintero. Y empieza la disputa entre si juega el diez o juega el veinte. Ambos capitanes: James, de entrada, es el capitán, pero cuando salió le entregó la cintilla a Juanfer, que se la colocó y no le pesó.

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Ambos son líderes, líderes naturales, natos, deportivos, que saben entrar en esta clase de competiciones. Ambos están jugando su tercer Mundial y eso es importante. Pero la disputa, en este momento, es quién va a ser el creativo de la Selección Colombia.

James va ganando confianza con ritmo de competencia y Juanfer Quintero entró bastante bien. Ahora, conociendo a Néstor Lorenzo, no haría cambios. Ustedes saben que el eje de esta selección —sobre el cual se edificó este proyecto— hoy, en el Mundial, a puertas de jugar dieciseisavos, y con este partido pendiente por la tercera fecha, sería James Rodríguez.

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Sin embargo, no es descabellado que Juanfer Quintero vuelva a tener minutos. ¿Titular? Probablemente, no. ¿Que entró en el partido? Sí. ¿Que la gente lo está pidiendo? También. Pero James Rodríguez, ustedes saben lo que significa para la Selección Colombia. Y enfrentar a Portugal, la de Cristiano Ronaldo —su gran amigo en el Real Madrid—, le da un plus y va a querer mostrarse mucho más.

En el partido uno, en la fecha uno contra Uzbekistán, fue un James asociativo, de buen balón largo y con precisión. Pero, contra la República Democrática del Congo, se le complicó la situación y le tocó correr más de lo habitual. No le pedimos que recupere balones, pero sí que haga la sombra necesaria para que la recuperación llegue con sus compañeros. A priori, está bien pedirle algo más: fue más defensivo en la fecha dos y más ofensivo en la fecha uno.

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Y conociendo a Lorenzo, reitero, va a terminar colocando a James Rodríguez. Lo bueno es que Juanfer Quintero está bien y, cuando lo pongan —como sucedió ya hace algunos días—, está en plenitud de condiciones para ser parte y aportarle a esta Selección Colombia.

Cómo juega Portugal: 4-2-3-1, ataque posicional y centros al primer palo

Análisis de Portugal en la previa del duelo contra Colombia

Les presento a la selección de Portugal: Diogo Costa en el arco; João Cancelo, Juven Gias, Renato Veiga, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha —que es clave, da equilibrio—; aparece por allí Pedro Neto o Bernardo Silva, dependiendo de quién juegue: si juega Silva, Neto va a la izquierda; si juega João Félix, Neto va a la derecha; Bruno Fernandes; Cristiano Ronaldo.

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Juega con un 4-2-3-1, una selección que hace mucho ataque posicional. Es decir: en un sector del campo reúne a varios jugadores —João Cancelo, João Neves, Bruno Fernandes y quien se encuentre al costado derecho— para asociar; y, después de esa asociación, viene el cambio de orientación. Terminan buscando al jugador que esté solo, mayoritariamente por el costado derecho y, en algunas oportunidades, por el sector izquierdo. ¿Para qué? Para dejar situaciones de uno contra uno y poder ganar.

Atención con lo que hacen normalmente para que lo tengan muy presente: desbordan por el costado derecho, arman parejas y terminan mandándola al primer palo para encontrar a Cristiano Ronaldo y que remate allí. Jugadas parecidas frente a Uzbekistán y frente a Congo, siempre buscando a CR7. De eso se tiene que cuidar la Selección Colombia.

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También es cierto que a Portugal le cuesta en los cooling break. Después de esa pausa de hidratación, el equipo de Roberto Martínez no se encuentra y normalmente pierde la posesión del balón. Eso es importante: el primer tiempo y el segundo se parten en dos, y esa puede ser una ventaja para Colombia.

Cuando se defiende, arma un 4-4-2 y le gusta mucho contragolpear. Usted sabe que Cristiano Ronaldo es muy rápido: no te corre todo el partido, te corre lo justo. João Félix es muy encarador. Pedro Neto o Bernardo Silva: Silva no corre tanto, piensa más; Neto sí es muy habilidoso. Y Bruno Fernandes los pone a jugar.

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Rafael Leão, que puede ingresar para jugar por el costado izquierdo, es otro de los rápidos: normalmente lo vamos a ver para el segundo tiempo. Pero Colombia tiene que tener calma, paciencia y entender que la movilidad constante por alguno de los dos sectores exige no dejarse atraer por el balón: cada uno en su espacio, protegiéndolo y contragolpeando cuando se pueda.

Como a Colombia le gusta tener la posesión del balón también en campo rival, las vigilancias —como ya nos dijo el profesor Néstor Lorenzo— son claves. Ahí, Jhon Janer Lucumí y Dávinson Sánchez: concentración al máximo. Y tiene que sobrar uno más: Jefferson Lerma. Por eso, cuando les dijimos que los cambios no se ven a priori para lo que va a ser el juego, estos tres jugadores son importantes para respaldarse completamente. Camilo Vargas, como líbero, porque en muchas oportunidades habrá balones largos y va a tener que salir a despejar.