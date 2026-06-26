Técnico de Portugal reveló que lleva tres meses preparando el partido ante la Selección Colombia: este es el plan

Roberto Martínez, técnico de Portugal, se siente motivado para enfrentar a la Selección Colombia en el Mundial 2026 - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

Portugal tiene un reto el sábado 27 de junio en Miami, cuando se verá con la Selección Colombia en el cierre de la primera fase del Mundial 2026, con el que no solo buscará la clasificación a los dieciseisavos de final, sino que quiere el liderato del grupo K.

El técnico Roberto Martínez afirmó que ha planeado el partido desde mucho tiempo atrás porque era el rival más fuerte de la zona, con figuras como Luis Díaz y una prueba de fuego para los europeos en el certamen, al que llegaron como favoritos y ese duelo es la oportunidad de demostrarlo.

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Se espera una buena cantidad de público en el estadio de Miami para el compromiso del Mundial 2026, la mayoría serían colombianos y el entrenador también se refirió al que será ese ambiente en las tribunas, pues se convertiría en un factor determinante para el resultado.

El plan de Portugal ante Colombia

Desde el momento del sorteo de la fase de grupos, en diciembre de 2025, los lusos planearon la manera de afrontar a cada uno de sus rivales en la zona K, pero el cuerpo técnico concentró casi todas sus energías en los cafeteros, por ser el equipo para el cierre de la fase y definir el liderato.

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En rueda de prensa, Roberto Martínez entregó detalles de cómo preparó ese partido ante la Selección Colombia y todo comenzó en marzo “con lo que hicimos en México. Ya hemos tenido 13 sesiones de entrenamiento en Miami para adaptarnos al clima”.

Roberto Martínez reveló que analizó a Colombia desde el amistoso contra México, en marzo de 2026, para adaptarse al fútbol latinoamericano - crédito Amanda Perobelli/REUTERS

“El plan antes del Mundial era quedarnos en Miami para preparar el partido contra Colombia, porque los partidos en Houston, en un estadio cubierto con un tipo de césped diferente, requerían una preparación distinta, y eso fue lo que hicimos para el partido de mañana”, señaló.

El técnico de Portugal aseguró que “los jugadores están preparados para el aspecto físico y para este césped, que es diferente al que usamos en Europa. Si hubo un partido para el que tuvimos tiempo de prepararnos, fue este. Estoy muy contento con todas las condiciones. No empezamos a prepararnos para este partido después del segundo juego de este Mundial, fue al contrario”.

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El cuerpo técnico de Portugal analizó a la Selección Colombia en todos los aspectos y se preparó hasta con el clima de Miami - crédito Paul Childs/REUTERS

Sumado a eso, Martínez afirmó que su equipo se sentirá visitante en el estadio de Miami: “Probablemente es el primer partido en este Mundial que jugamos fuera de casa, en Miami hay una afición muy grande de colombianos. Es un buen desafío para nosotros, poder sentir que podemos controlar el juego, ser nosotros mismos en ese ambiente y controlar las emociones”.

“Colombia es un equipo que trabaja mucho”

De otro lado, el entrenador de Portugal se refirió a la labor de su colega en el combinado nacional, el proceso de cuatro años y un sistema ya establecido: “Colombia es un equipo que trabaja mucho. El técnico Néstor Lorenzo ya lleva más de 40 partidos y tiene una continuidad y claridad de ideas, no es qué jugador juega, es más la idea de juego.

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Portugal le guarda respeto a Colombia, pero confía en su juego y talento para conseguir el triunfo en Miami - crédito Paul Childs/REUTERS

“Es un equipo que juega con posesión de pelota porque tiene a jugadores como James, Quintero, Jhon Arias, que pueden utilizarse en zonas centrales. Es uno de los mejores equipos en la transición con Luis Díaz y después la finalización con Luis Suárez; pero hay otros jugadores que pueden hacer eso”, añadió el español.

Finalmente, Roberto Martínez destacó la manera como juega el cuadro cafetero: “Hablar de Colombia es hablar de una idea, una estructura táctica muy bien trabajada por el entrenador y no tanto de si juega Suárez o no. Dentro de un torneo así es importante gestionar el aspecto físico de los jugadores, por lo que no será una sorpresa si alguno de los que fueron titulares en los dos primeros partidos no juega, pero eso no cambia la idea y potencial de este equipo”.

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