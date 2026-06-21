La Selección Colombia también le apunta al premio económico en el Mundial 2026: esto ganará por clasificar a dieciseisavos

El primer objetivo de la Selección Colombia es superar la fase de grupos y, en lo posible, de manera anticipada en la segunda fecha - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Selección Colombia se prepara para el segundo partido en la Copa Mundial de la FIFA 2026 contra la República Democrática del Congo (RD Congo), el 23 de junio en el estadio de Guadalajara, México, donde la Tricolor quiere repetir el triunfo sobre Uzbekistán, que se dio en CDMX.

Los cafeteros también van por el millonario premio de la FIFA por clasificar a los dieciseisavos de final, como parte de los bonos económicos para los 48 participantes, algunos por solo jugar la fase de grupos e, incluso, para correr con los gastos de sus entrenamientos.

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De esta manera, Colombia se motiva al doble para la fecha 2 en el Mundial 2026, pues en el cierre de la primera ronda se verá con nada menos que Portugal en Miami, donde no quiere llegar con la obligación de sumar puntos para avanzar, sino para ser el juez de los europeos.

El premio al que Colombia apunta en el Mundial 2026

Los dirigidos por el técnico Néstor Lorenzo no quieren una sorpresa como la que se dio entre Portugal y RD Congo el 17 de junio, en Houston, donde los africanos le sacaron un empate a los lusos y se dedicaron a defender el marcador de la mejor manera, así consiguieron el resultado.

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Es por eso que la Selección Colombia le apunta al triunfo para avanzar a dieciseisavos de final y ganar 11 millones de dólares, que es el premio que la FIFA entrega a los 32 equipos que superen la fase de grupos y se une a la bolsa que acumulen conforme avancen en el certamen.

La Selección Colombia puede asegurar 11 millones de dólares si le gana a RD Congo y avanza a dieciseisavos de final - crédito Henry Romero/REUTERS

Se trata de la norma que aplicaron en Qatar 2022, con el objetivo de incentivar a todos los participantes a dar lo mejor desde el primer compromiso, así como premiar el simple hecho de clasificar a una Copa del Mundo, pues algunas de las escuadras son de menor categoría en comparación al resto.

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Hasta el momento, Colombia tiene 10,5 millones de dólares, que son nueve millones de dólares por disputar la fase de grupos, además de 1,5 millones de dólares que la FIFA le da a los seleccionados por su preparación para los compromisos, para cubrir los viajes, estadía en las ciudades y demás gastos.

Colombia quiere hacer un buen Mundial 2026 para llevarse una fortuna con los premios económicos de la FIFA - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

Ese dinero irá directamente a la Federación Colombiana de Fútbol, con la libertad de usarlo para cualquier objetivo. Aunque se especula que sería para repartirlo entre los jugadores por premios si cumplen objetivos en el Mundial 2026, no se tiene información al respecto.

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Premios de la FIFA

Fase de grupos: 9 millones de dólares por selección

Dieciseisavos de final: 11 millones de dólares por selección

Octavos de final: 15 millones de dólares por selección

Cuartos de final: 19 millones de dólares por selección

Cuarto lugar: 27 millones de dólares

Tercer lugar: lugar, 29 millones de dólares

Subcampeón: lugar, 33 millones de dólares

Campeón: 50 millones de dólares

Práctica de la Selección cafetera

La selección de Colombia completó este sábado 20 de junio una nueva práctica en Guadalajara, como parte de su preparación para el partido frente a RD Congo el 23 de junio en el estadio Akron, donde espera nuevamente una mayoría cafetera.

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El jugador de la Selección Colombia, James Rodríguez, durante el entrenamiento en Zapopan, Jalisco - crédito Francisco Guasco/EFE

El entrenamiento incluyó una activación general y ejercicios de movilidad, seguido de tareas de posesión y circulación de balón bajo distintos condicionantes de juego. En ese tramo se trabajaron principios de presión tras pérdida, progresión y ocupación de espacios. El cuerpo técnico luego condujo ejercicios tácticos ofensivos y cerró la sesión con un partido en espacio reducido.

La agenda oficial prevé para este domingo 21 de junio una zona mixta y una toma de imágenes en la Academia Atlas FC (Academia AGA), para compartir algunas declaraciones con la prensa.

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