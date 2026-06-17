La impactante caravana de los hinchas de Croacia antes del debut frente a Inglaterra: la influencer que comandó la marcha

La impactante caravana de Croacia en la previa a su debut mundialista

Las calles del centro de Dallas se transformaron en una verdadera fiesta croata en la previa del debut de Croacia ante Inglaterra en el Mundial 2026. La ciudad texana fue escenario de un multitudinario desfile que reunió a miles de seguidores, que tiñeron el centro con los colores rojo, blanco y azul y desplegaron una bandera de cien metros a lo largo de Main Street. Según reportó Dallasnews, la jornada estuvo marcada por el entusiasmo y la presencia de figuras reconocidas, como la influencer y modelo Ivana Knoll, quien encabezó la caravana y se volvió el foco de atención en redes sociales.

El ambiente festivo comenzó a gestarse desde la mañana, cuando aficionados de todas las edades se concentraron en Civic Garden Park, en el corazón de Dallas. Portaban banderas, vestían camisetas a cuadros y acompañaban la marcha con cánticos, música en vivo y elementos tradicionales. La celebración, organizada por el grupo de hinchas Mi Hrvati, que significa “Nosotros los croatas”, destacó por una bandera roja y blanca de unos 100 metros de largo, que requirió la participación de un centenar de personas para ser transportada a lo largo del desfile.

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El evento congregó a cerca de 3.000 aficionados, según cálculos de la policía local, quienes recorrieron la ciudad desde Civic Garden hasta Ferris Plaza, deteniéndose en la Plaza Memorial John F. Kennedy antes de continuar su recorrido. Durante la marcha, se pudieron observar tanto banderas croatas como estadounidenses, reflejando el carácter integrador de la celebración. Los organizadores señalaron que la consigna principal era convertir la ciudad de rojo y blanco y compartir la pasión futbolera con la comunidad local.

Croacia debutará ante Inglaterra por el Grupo L (Reuters)

Entre los participantes destacó la presencia del fanático Bosko Katic, residente en el norte de Texas desde hace dos décadas. “Esto va a ser lo más grande que haya pasado en Dallas, porque Dallas no está preparada para tantos croatas", aseguró Katic al medio Dallasnews, y agregó: “Estoy muy emocionado”.

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La figura más mediática de la jornada, sin embargo, fue Ivana Knoll, conocida como la Novia del Mundial por su irrupción en la Copa del Mundo de Qatar 2022. En aquel torneo, sus llamativos atuendos con los colores de la bandera croata desafiaron las estrictas normas de vestimenta locales y la convirtieron de inmediato en un fenómeno viral global.

La modelo croata de 33 años, nacida en Alemania y criada en Zagreb, lideró la caravana vestida con su característico diseño ajedrezado, atrayendo la atención de fanáticos y fotógrafos. Knoll, además de animar la marcha, anunció que sería la encargada de musicalizar los festejos oficiales tras el partido en un club local, según consignaron medios internacionales. En su cuenta de Instagram, con cerca de 3 millones de seguidores, suele compartir videos de su faceta como DJ de música electrónica.

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El desfile no solo fue una muestra de fervor deportivo, sino también un escaparate cultural. Los asistentes portaron atuendos tradicionales, participaron en actividades culturales y compartieron comida y bebidas típicas de Croacia. La organización del evento destacó la importancia de la Herencia y la Alianza Croata-Estadounidense, que busca fortalecer los lazos entre ambas comunidades en el contexto de la Copa del Mundo.

Hinchas de Croacia celebran en el centro de Dallas antes del partido (Reuters)

El partido entre Croacia e Inglaterra se disputará en el estadio de Dallas, en Arlington, con el debut de la selección croata en el Grupo L, que también integran Ghana y Panamá. El conjunto balcánico busca repetir o superar sus actuaciones históricas en los mundiales recientes, donde obtuvo el segundo lugar en 2018 y el tercer puesto en 2022.

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Entre los jugadores destacados se espera la participación del veterano mediocampista Luka Modric, quien podría alcanzar su partido número 199 con la selección, y del delantero del FC Dallas, Petar Musa, quien igualó la marca de Lionel Messi en la liga local con 12 goles en la temporada. La expectativa por el rendimiento de ambos futbolistas suma atractivo a un encuentro que ha despertado el interés de la comunidad croata y de los fanáticos del fútbol en Estados Unidos.

La policía de Dallas informó que la jornada transcurrió sin incidentes ni arrestos, consolidando el desfile como una celebración pacífica y familiar. Tanto organizadores como autoridades coincidieron en que la movilización superó las expectativas y reafirmó la dimensión global del Mundial 2026, que convierte a ciudades como Dallas en escenarios de encuentro para comunidades de todo el mundo.

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LAS FOTOS DE LA CARAVANA DE CROACIA EN DALLAS

Ivana Knoll, reconocida como la “Novia del Mundial”, lideró la caravana de aficionados (Reuters)

La bandera croata recorre las calles tejanas en una muestra de fervor futbolístico (Reuters)

Miles de seguidores vistieron los colores rojo, blanco y azul en la previa del debut croata (Reuters)

El ambiente festivo se apoderó de Dallas durante la celebración de la comunidad croata (Reuters)

El grupo de hinchas Mi Hrvati organizó la marcha previa al encuentro ante Inglaterra.(Reuters)

La fiesta croata en Dallas marcó el inicio del camino de la selección en el Grupo L del Mundial 2026.(Reuters)

La jornada se desarrolló sin incidentes y reunió a familias y simpatizantes de todas las edades.(Reuters)