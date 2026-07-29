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Saber Interactive lanza Confrontation para ‘Warhammer 40,000: Space Marine 2′

El parche 14 ya está disponible gratis e incluye dos arenas para Eternal War, un enemigo Terminus y recompensas semanales

Warhammer 40,000: Space Marine 2 presenta un nuevo tráiler.
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Focus Entertainment y Saber Interactive lanzaron Confrontation, la actualización 14 de Warhammer 40,000: Space Marine 2, en PlayStation 5, Xbox Series y PC. El parche gratuito cierra el segundo año de contenidos con dos mapas PvP, desafíos semanales, armas y armaduras heroicas, además de un enemigo Terminus para las actividades contra el Caos. Su estreno está acompañado por dos DLC cosméticos destinados a los propietarios del Pase de Temporada 2.

Dos nuevas arenas para Eternal War

El foco principal de Confrontation está en Eternal War, el modo competitivo por equipos de Space Marine 2. PvP significa jugador contra jugador: en este caso, escuadrones de Marines Espaciales leales y herejes se enfrentan en partidas 6 contra 6.

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El parche incorpora Sanctum y Facility, que pasan a ser el sexto y el séptimo mapa jugable del modo. Sanctum lleva los combates a un templo al borde del derrumbe, mientras que Facility muestra una instalación industrial del Imperium en Demerium. La diferencia entre ambos escenarios busca ofrecer espacios visualmente distintos para las partidas competitivas.

Eternal War también recibe recompensas y desafíos PvP semanales. Los jugadores pueden obtener reconocimientos al participar en partidas y completar objetivos del Datavault. Esos reconocimientos funcionan como una moneda vinculada a la progresión y permiten desbloquear nuevas recompensas cosméticas.

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Esta estructura agrega objetivos recurrentes para quienes regresan cada semana al multijugador. En lugar de limitar el parche a los dos escenarios, Saber Interactive añadió una ruta de recompensas ligada a la actividad competitiva.

Un enemigo Terminus y nuevas armas heroicas

Las novedades también llegan a los modos PvE, es decir, las actividades en las que los jugadores combaten contra enemigos controlados por el juego. El nuevo rival es el Hechicero Exterminador del Culto del Escarabajo, perteneciente a los Mil Hijos. Está clasificado como enemigo Terminus, la categoría reservada para adversarios especialmente resistentes y peligrosos.

El hechicero puede aparecer en todas las Operaciones que involucren al Caos, así como durante las oleadas de Siege. Esto extiende su presencia a distintas actividades cooperativas y evita que quede restringido a una misión específica.

Confrontation incorpora seis variantes de armas heroicas que se desbloquean mediante reconocimientos. La lista incluye una variante del Rifle de Fusión, una Espada Sierra, una Carabina Bólter combinada con Lanzallamas y un Puño de Energía con Rifle de Fusión integrado.

Las otras incorporaciones son un Rifle Bólter Stalker inspirado en la Deathwatch y una variante de Hacha del Verdugo para el Martillo Trueno. Las armas heroicas amplían las opciones visuales asociadas al equipamiento disponible, aunque el anuncio centra su método de obtención en los reconocimientos ganados dentro del PvP.

También hay tres piezas de armadura heroicas. Los jugadores pueden conseguir una nueva hombrera de los Ultramarines, junto con una coraza y un guantelete de la Deathwatch. Estas recompensas se suman al sistema de personalización del Marine Espacial, que permite combinar clases, armas y elementos decorativos.

Warhammer 40,000: Space Marine II, de Saber Interactive.
Warhammer 40,000: Space Marine II, de Saber Interactive.

Los DLC de Salamanders y Raptors

El lanzamiento incluye dos paquetes cosméticos para quienes tengan el Pase de Temporada 2. Estos contenidos descargables, conocidos como DLC, no forman parte del acceso gratuito general del parche 14 y requieren ese pase.

El Salamanders Champion Pack 2 añade una apariencia de campeón para la clase Pesada y un diseño exclusivo para el Multi-Melta. El conjunto mantiene la identidad de los Salamanders, un capítulo asociado al uso de armamento incendiario y ataques a corta distancia.

El Raptors Cosmetic Pack incorpora cinco piezas de armadura únicas inspiradas en la doctrina de combate de los Raptors. Su diseño está orientado a la estética militar y sigilosa del capítulo, ofreciendo otra alternativa para personalizar a los personajes sin alterar el contenido jugable disponible para todos.

La separación entre el parche y los paquetes es importante: los mapas, el enemigo Terminus, los desafíos y las recompensas heroicas llegan sin costo a las tres plataformas, mientras que las apariencias de Salamanders y Raptors quedan dentro del Pase de Temporada 2.

Confrontation termina el calendario del segundo año de Warhammer 40,000: Space Marine 2, pero el soporte continuará. Focus Entertainment confirmó que el tercer año de contenidos adicionales comenzará en septiembre.

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