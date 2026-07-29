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El Gobierno habilitó una nueva licitación para importar autos híbridos y eléctricos sin arancel

Dirección Nacional de Gestión de Política Industrial abrió la licitación de un remanente de 865 autos que no habían entrado en el cupo 2025 por incumplimientos o renuncias. El primer año del programa no había completado las 50.000 unidades

Puerto autos eléctricos
Mientras se espera para septiembre la apertura de la licitación del cupo 2027, el Gobierno llamó a oferentes para un remanente de menos de 1.000 unidades que quedó de 2025.
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El Ministerio de Economía publicó este miércoles en el Boletín Oficial un llamado a licitación para la adjudicación de un cupo remante de autos híbridos y eléctricos no utilizado en el ejercicio 2025.

Lo hizo a través de la Disposición 340/2026, por medio de la cuál tanto fabricantes como representantes oficiales de marcas sin operaciones industriales locales, podrán requerir a partes iguales la habilitación para importar un total de 865 unidades que no fueron nacionalizadas por quienes habían sido adjudicatarios originales, tanto por incumplimiento o por renuncia.

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El plazo para hacerlo venció el pasado 31 de enero de este año, ya que la reglamentación de los 50.000 vehículos que cada año pueden importarse sin pagar el arancel extrazona admite que las unidades puedan llegar incluso durante todo el primer mes siguiente al del año al que corresponde el cupo.

Por ese motivo, el cupo de 2025 tenía plazo máximo hasta finalizar enero de 2026, y los autos del cupo actual pueden llegar a Argentina hasta el 31 de enero de 2027.

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Aunque resulta llamativo que ese remanente se haya habilitado recién seis meses después de vencido el plazo, especialmente si se tiene en cuenta que los tiempos de producción, embarque y viaje desde China (el país del que proviene el 80% de los vehículos) a Argentina, demanda normalmente cerca de seis meses, hay una razón para que haya ocurrido de ese modo.

A comienzos de este año, la ex Secretaría de Comercio modificó el artículo 11 de la Resolución original que reglamentó este programa de incentivo a la electromovilidad, incluyendo la posibilidad de habilitar prórrogas para casos en los que se comprueben razones justificables por las que no se haya podido respetar el plazo máximo de nacionalización de los vehículos.

Las 865 unidades que quedaron pendientes del cupo 2025 deberán entrar al país antes del 31 de diciembre de este año.
Las 865 unidades que quedaron pendientes del cupo 2025 deberán entrar al país antes del 31 de diciembre de este año.

Esa prórroga vence este 31 de julio, y es el motivo por el cual, a sólo 48 horas del plazo, y con la certeza del remanente que no se podrá subsanar, se decidió habilitar una licitación extra para asignar a nuevos oferentes.

La nueva convocatoria abierta hoy se mantendrá hasta el 7 de agosto de 2026. Una vez cerrado, el Ministerio de Economía evaluará los pedidos y asignará el cupo dando prioridad a aquellos importadores que declaren la fecha más próxima de nacionalización de las unidades y el menor precio de venta al público. También tendrán prioridad quienes hicieron el proceso sin alteraciones ni prórrogas por sobre quienes no cumplieron la totalidad de las condiciones del pliego original.

El plazo para que los importadores que reciban asignación de cupo puedan renunciar total o parcialmente para evitar una penalidad por incumplimiento será hasta el 30 de septiembre de 2026. Esto implica que el resultado de esta licitación probablemente se publique recién a partir del 1 de octubre. El plazo máximo para nacionalizar estos 865 vehículos que surgieron como remanente del cupo 2025, es el 31 de diciembre de 2026.

La licitación 2027

Paralelamente, el Gobierno planea abrir la licitación del cupo 2027 en el mes de septiembre próximo, con lo cual es probable que haya dos licitaciones en paralelo, aunque la primera con vencimiento este mismo año y la segunda, la de 50.000 unidades, con vencimiento el 31 de enero de 2028.

Para la licitación del cupo 2027, existe la inquietud de varios importadores y fabricantes, de permitir que se aumente el precio máximo actual de USD 16.000 FOB (en puerto de embarque), de modo de permitir que este programa incluya a marcas y modelos que actualmente no pueden cumplir las condiciones para participar de estas licitaciones.

Tesla podría entrar en el cupo 2027 si el Gobierno decide aumentar el precio máximo actual por encima de los USD 16.000 FOB. También podría hacerlo por vía del acuerdo de Argentina con Estados Unidos que tampoco percibe el arancel extrazona del 35%. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo
Tesla podría entrar en el cupo 2027 si el Gobierno decide aumentar el precio máximo actual por encima de los USD 16.000 FOB. También podría hacerlo por vía del acuerdo de Argentina con Estados Unidos que tampoco percibe el arancel extrazona del 35%. Patrick Pleul/Pool via REUTERS/File Photo

Una de las empresas que podría entrar al cupo 2027 si esta condición de precio máximo se eleva es Tesla, que recientemente comenzó sus operaciones comerciales en Argentina y Uruguay, con la apertura de una oficina y el nombramiento de un CEO local, Joaquín Lizarralde, la venta de sus autos eléctricos en el mercado uruguayo.

De aumentar el precio máximo admitido para el cupo de autos híbridos y eléctricos, Tesla podría licitar para 2027 y de ese modo comenzar la comercialización de sus dos modelos masivos, Model 3 y Model Y, en el mercado local, dependiendo del nuevo tope que disponga el Gobierno si accede a aumentar el valor actual admitido.

La otra alternativa que tiene Tesla es apostar por el cupo de 10.000 autos que podrán ingresar a Argentina sin pagar el Derecho de Importación Extrazona (D.I.E) del 35%, que está acordado pero aún sin ejecución (se espera que ocurra entre agosto y septiembre), en el acuerdo comercial firmado entre los Gobiernos de Argentina y Estados Unidos.

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