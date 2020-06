El coreano Son dio detalles de su experiencia en el servicio militar: ”Éramos 10 personas en una habitación”

Son, con casco a prueba de balas, en uno de los campamentos en Corea del Sur (Park Ji-ho/Yonhap via AP)

El Tottenham había autorizado a Heung-min Son a terminar sus obligaciones con el servicio militar obligatorio en Corea del Sur y el parate de la Premier League por la pandemia del coronavirus fue aprovechado por el jugador de 27 años, quien contó detalles de su estadía en tierra natal.

“No podría decir todo lo que he hecho pero lo he disfrutado. Han sido tres semanas duras. Una buena experiencia”, comentó Sonny en las redes sociales oficiales de los Spurs, en lo que fue su primer diálogo público tras las tareas en su país.

Cabe recordar que por haber ganado la medalla de oro en los Juegos Asiáticos de 2018 con su combinado nacional, el surcoreano fue beneficiado con una reducción del tiempo de estadía como militar: eran 21 meses y apenas fue convocado 21 días.

“En los primeros días no nos conocíamos así que era un poco raro, algunos no podían no hablarme. Pero pronto nos conocimos unos a los otros y al final todos estábamos bromeando y disfrutando juntos. Tienes que pasar cada día junto a tus compañeros, éramos diez personas en una habitación así que trabajamos y nos unimos mucho”, añadió Son.

El Tottenham le dio la bienvenida al coreano en las redes sociales (Twitter: @Spurs_ES)

La cita se registró en el campo de tiro del Cuerpo de Marines en Seogwipo, en la Isla de Jeju. El entrenamiento le sirvió al ex Hamburgo y Bayer Leverkusen a mantener la forma, puesto que la detención del fútbol lo había obligado a mantenerse trabajando de forma personal.

El asiático se sumó a los entrenamientos del Tottenham bajo la tutela de José Mourinho, quien lo esperaba con los brazos abiertos para prepararlo junto al resto de sus dirigidos para la reanudación del campeonato británico. Son es clave para el entrenador portugués: anotó 16 goles en lo que va de la temporada hasta la fractura en uno de sus brazos a mediados de febrero.

En dos semanas, la Premier volverá a tener acción tal como sucede en la Bundesliga y, próximamente, en la liga española. Algunos temen que el país deba dar un paso atrás en las fases para combatir al COVID-19 pero hasta el momento la decisión del retorno del fútbol está tomada. El certamen se completará con ascensos y descensos, pese a que algunos equipos pretendían su supresión.

Las autoridades confirmaron que un pequeño número de partidos se llevarán a cabo en estadiso neutrales por prevención. Además, el presidente ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, confirmó que el VAR estará presente tal como a lo largo de lo que va de competencia. Se aguarda por el anuncio del calendario que se detuvo en marzo pasado.

