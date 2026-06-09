Por qué el carnicero del barrio donde viven Icardi y la China Suárez ruega que el jugador siga en Galatasaray

La China Suárez e Icardi, de vacaciones

El futuro de Mauro Icardi tiene varios destinos posibles y día a día parece alejarse del Galatasaray, donde se convirtió en ídolo. El club turco le acercó al delantero argentino de 33 años una propuesta que reduce a la mitad su salario actual, con un vínculo de un año con opción a otro y bonificaciones atadas al rendimiento: una fórmula que los medios de Estambul leen como el principio del fin de una era.

La oferta, que llegó a través de su representante Elio Letterio Pino, fija un salario base de cuatro millones de dólares, con posibilidad de escalar hasta 6,5 millones si el atacante supera ciertos umbrales: 20 partidos disputados en un caso, y 20 goles o asistencias en el otro. A eso se suman primas por título de liga y por avances en la Champions League. El contrato incluye una opción de extensión por un segundo año, pero la estructura general del acuerdo marca un descenso respecto a las condiciones actuales del jugador.

PUBLICIDAD

Ante la falta de respuesta (el vínculo finaliza el 30 de junio) y la tensión que puede generar su partida del conjunto amarillo y rojo, la dirigencia evalúa acercarle otro ofrecimiento, por un solo año, pero por un monto mayor. En ese contexto, los medios turcos comenzaron a hablar del impacto que puede generar en la institución la partida del ex PSG e Inter, que en el Galatasaray firmó 77 goles, sumó seis títulos y ostenta el récord de máximo goleador extranjero en la historia de la institución.

El periodista Ali Naci Küçük, con más de 300.000 seguidores en X (antes Twitter), se refirió a una de las personas que ruegan por la continuidad de Icardi y su pareja, María Eugenia Suárez, en Estambul.

PUBLICIDAD

“Si se da la partida de Mauro Icardi, el carnicero de Göktürk (el exclusivo barrio en el que recibe) será el que más se estristecerá. Pedía constantemente 60 kilos de carne por mes”, sorprendió con el dato. El asado, en el hogar del atacante, nunca faltaba...

Mientras esa negociación avanza sin resolución, Galatasaray ya explora reemplazos. Entre los nombres que circulan figura el colombiano John Durán, quien tuvo un paso por el Fenerbahce, clásico rival de su ahora interesado.

PUBLICIDAD

Por su parte, el propio jugador también recibe señales de otros mercados. Los medios turcos reportaron que el Kashima Antlers de Japón le ofreció tres millones de dólares anuales, propuesta que Icardi rechazó. El delantero había visitado tierras niponas junto a la China Suárez hace unos días.

Desde Estados Unidos, el interés proviene de un lugar con condimento especial: el Orlando City de la Major League Soccer (MLS), clásico rival del Inter Miami, el equipo que tiene como capitán a Lionel Messi. La chance de un enfrentamiento entre los dos argentinos en la liga norteamericana es uno de los elementos que rodean ese sondeo. Orlando, de todos modos, atraviesa una temporada irregular: ocupa el puesto 12 de la Conferencia Este, con 14 puntos, a 19 del líder Nashville.

PUBLICIDAD

El festejo de Icardi durante el último título del Galatasaray (REUTERS/Dilara Senkaya)

Las condiciones que Icardi habría puesto para analizar su continuidad en el club turco apuntan en otra dirección a la oferta recibida. El atacante exigiría un contrato de dos temporadas —no de una— y la garantía de actuar en dupla ofensiva con Victor Osimhen. Esa segunda exigencia tiene un trasfondo concreto: desde la grave lesión que sufrió a fines de 2024, Icardi no recuperó su mejor nivel y quedó relegado dentro del esquema del técnico Okan Buruk. El portal Sabah señaló que “la sintonía ya no es tan fuerte como antes” entre el entrenador y el jugador.

En cuanto a los rumores que lo vincularon con River Plate, el agente del jugador descartó cualquier contacto. Stefano Di Carlo, presidente del club de Núñez, confirmó esa versión: “No es un nombre que hayamos conversado. Prefiero no dar nombres de los que están”, afirmó el directivo. En las últimas horas, además, surgieron versiones de un sondeo de Racing Club.

PUBLICIDAD

El panorama se completa con otros sondeos de meses anteriores. Fluminense de Brasil lo contactó en diciembre pasado y América de México también mostró interés. El Atlético Mineiro se sumó con una oferta de 2,5 millones de dólares anuales —muy por debajo de los valores turcos—, aunque la cercanía geográfica con Argentina podría incidir en la evaluación del jugador.