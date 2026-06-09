Los mejores memes tras la millonaria oferta del Real Madrid por Julián Álvarez que rechazó el Atlético

Los mejores memes de la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez que fue rechazada por el Atlético

El Real Madrid confirmó este martes en un comunicado que presentó una oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y que el Atlético de Madrid la rechazó al remitirse a la cláusula de rescisión del delantero argentino. Luego de la publicación del Merengue y las irónicas respuestas del Colchonero, las redes estallaron con los clásicos memes.

Los usuarios reaccionaron con algunos comentarios respecto a la respuesta del Atlético de Madrid a los directivos de su clásico rival y hasta bromearon con un posible anuncio de Kylian Mbappé, Jude Bellingham y Vinicius Jr con la camiseta albirroja. Otros, optaron por reírse del cruce entre las dos instituciones españolas y algunos hicieron un montaje con la imagen del futbolista argentino tras las rejas en una cárcel, preso de la situación.

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La distancia entre ambas partes es amplia: cuando Julián Álvarez llegó al Atlético en agosto de 2024 desde el Manchester City, firmó contrato hasta 2030 y el club no informó oficialmente el valor de su salida, aunque los principales portales españoles señalaron entonces que la cláusula ascendía a 500 millones de euros.

El posteo en redes del Atlético de Madrid tras el comunicado del Real Madrid por la oferta de Julián Álvarez (captura)

“El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador”, informó el propio Real Madrid en su sitio web.

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La propuesta había sido anticipada por el presidente Florentino Pérez tras su reelección. “Una noticia que le quiero dar. El martes voy a hacer una importante oferta a un club de la Champions por un gran jugador que sería la mayor cantidad de dinero que el Real Madrid pagaría por un traspaso en toda su historia. Serían unos 150 millones de euros”, dijo el dirigente al medio Horizonte.

La reacción del Atlético de Madrid no se limitó al rechazo formal. Después del comunicado del club blanco, la entidad rojiblanca republicó el mensaje en su cuenta oficial de X con cinco emojis de risa.

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Julián Álvarez en el foco de los memes por la oferta del Real Madrid al Atlético por la compra de su pase (Europa Press)

Luego profundizó la respuesta con otro mensaje en sus redes sociales: “Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos Real Madrid: 1. Se les cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti. 2. Habrán confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no les agradecemos nada. 3. Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián. 4. Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacen reír aún más que el Barcelona. PD: Aprovechando la buena relación con su nuevo presidente, a ver si dejan de ‘robar’ jugadores de nuestra Academia. ¡Muchas gracias, Real Madrid!”, escribió el club.

La secuencia expuso dos versiones públicas distintas. Mientras el Real Madrid sostuvo que el Atlético estudió, valoró y agradeció la propuesta antes de rechazarla, el club colchonero afirmó en sus redes sociales que no la estudió ni la valoró y que tampoco agradecía nada.

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Los mejores memes tras la oferta del Real Madrid por Julián Álvarez que fue rechazada por el Atlético