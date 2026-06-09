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El polémico pedido del entrenador de Argelia, rival de Argentina en el Mundial, de cara al amistoso ante Bolivia: el factor Scaloneta

El técnico bosnio convirtió el ensayo del miércoles en Kansas City en un laboratorio hermético, a tres cuadras de la concentración de Scaloni, con el debut mundialista ante la Albiceleste en el horizonte

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Selección de Argelia - Copa del Mundo
Argelia jugará una Copa del Mundo por quinta ocasión, su mejor participación fue en Brasil 2014 - crédito FAF

Vladimir Petkovic tomó una decisión que habla más de sus intenciones que cualquier declaración pública: el técnico bosnio de la Selección de Argelia pidió que el último amistoso del equipo africano ante Bolivia, previsto para este miércoles, se dispute a puertas cerradas, sin público, sin medios de comunicación y sin televisación.

El partido se jugará en el CPKC Stadium de Kansas City a las 19 horas locales (21 horas de Argentina). Un estadio vacío, sin cámaras, sin testigos. Petkovic quiere que lo que suceda allí adentro quede entre él y sus jugadores.

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La razón es tan estratégica como evidente: el miércoles 16 de junio, los Zorros del Desierto debutarán en el Mundial Norteamérica 2026 ante la selección argentina, vigente campeona del mundo, en el Estadio GEHA Field at Arrowhead, también en Kansas City. Ese primer partido del Grupo J es el horizonte que organiza cada movimiento del cuerpo técnico argelino. Petkovic prefiere no darle ningún tipo de pista a la Albiceleste en el duelo ante Bolivia, un ensayo final que el entrenador convierte en un laboratorio hermético.

Vladimir Petkovic hizo un pedido especial (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)
Vladimir Petkovic hizo un pedido especial (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

La elección del escenario tiene su propia carga simbólica. El CPKC Stadium está a apenas 300 metros del hotel Origin, donde se concentra la selección argentina. Los jugadores de Lionel Scaloni podrían, en teoría, escuchar el eco del partido desde su propio alojamiento, aunque nada llegaría a sus oídos: no habrá transmisión, no habrá imágenes, no habrá registros públicos de lo que Petkovic ensaye esa tarde.

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Bolivia, el rival de turno, llega en un momento delicado: La Verde perdió 4-0 ante Escocia el sábado pasado. Argelia, en cambio, llega con el ánimo de quien acaba de dar una señal de poder: el miércoles anterior venció a Países Bajos por 1-0 en Rotterdam, un resultado que encendió las alertas en el continente europeo y que acomodó a los africanos en el radar de los candidatos a sorprender.

Otra curiosidad es que el campamento base de Argelia para el Mundial es el Rock Chalk Park en Lawrence, y que el equipo tiene la particularidad de ser el único de la competencia con dos partidos de fase de grupos programados en el mismo estadio, el Arrowhead: además del debut ante Argentina, enfrentará a Austria el 27 de junio en ese mismo escenario.

La plantilla que conduce Petkovic tiene en el veterano Riyad Mahrez a su figura más reconocida, el capitán que arrastra una carrera en las ligas más exigentes de Europa. Lo acompañan el delantero Mohamed Amoura, el centrocampista Houssem Aouar, el defensa Rayan Aït-Nouri y el atacante Amine Gouiri. Un grupo con nombres que el fútbol europeo conoce bien.

Argelia llega al torneo en el puesto 28 del ranking mundial y disputa su quinta Copa del Mundo. Su mejor actuación en la historia del certamen data de 2014, cuando llegó a los octavos de final y cayó ante Alemania —eventual campeona— en la prórroga. Doce años después, Petkovic construye su plan en el silencio de un estadio vacío, a tres cuadras del hotel donde duerme el campeón del mundo.

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