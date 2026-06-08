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Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026

El cuerpo arbitral será responsable de que el arranque del torneo en el Estadio Ciudad de México transcurra bajo total transparencia y rigor internacional

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Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)
Quién es el árbitro brasileño que estará en el México vs Sudáfrica para la inauguración del Mundial 2026 (REUTERS/Kai Pfaffenbach)

En cuestión de días se llevará a cabo el evento inaugural de la Copa Mundial de Futbol 2026, el juego se disputará el 11 de junio de 2026 en el Estadio Ciudad de México, con México como país anfitrión enfrentando a Sudáfrica. Se espera una audiencia global de millones de personas que seguirán el arranque del torneo más relevante del futbol internacional en suelo mexicano.

La FIFA empezó a afinar detalles, por lo que ya compartió la asignación arbitral para el primer partido del Mundial 2026. El árbitro central para el México vs Sudáfrica será Wilton Sampaio, juez brasileño con amplia trayectoria internacional, impartirá justicia el próximo jueves 11 de junio. La designación del equipo arbitral refuerza la magnitud de este encuentro que marca el inicio de la máxima cita futbolística en territorio mexicano.

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Wilton Sampaio, brasileño de 44 años con experiencia en competiciones internacionales organizadas por FIFA y Conmebol, fue confirmado como el árbitro central encargado de dirigir el México vs Sudáfrica, duelo que abrirá oficialmente la Copa Mundial 2026. Estará acompañado por sus compatriotas Bruno Pires y Bruno Boschilia como asistentes, mientras que el paraguayo Juan Gabriel Benítez participará como cuarto oficial; Nicolás Gallo, de Colombia, encabezará el VAR.

Wilton Sampaio, brasileño de 44 años con experiencia en competiciones internacionales organizadas por FIFA y Conmebol (FIFA)
Wilton Sampaio, brasileño de 44 años con experiencia en competiciones internacionales organizadas por FIFA y Conmebol (FIFA)

¿Quién es Wilton Sampaio, árbitro brasileño que estará en la inauguración del Mundial 2026?

Wilton Pereira Sampaio es un árbitro brasileño internacional de la FIFA, nacido el 28 de diciembre de 1981 en Teresina de Goiás, Brasil. Comenzó su carrera arbitral a los 15 años y se profesionalizó en el año 2000 en la Escuela de Arbitraje de Brasilia. Su debut en el Brasileirão fue en 2009, y desde 2013 integra el panel internacional de la FIFA.

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Sampaio ha dirigido partidos de alto perfil en competencias como la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Copa América, eliminatorias mundialistas, Copa Árabe y el Mundial de Clubes. Ha estado presente como árbitro en dos Copas del Mundo (Rusia 2018 y Qatar 2022).

Es conocido por su estilo estricto y su tendencia a mostrar tarjetas, con un promedio de casi cinco amarillas por partido y una trayectoria de más de 596 partidos oficiales. Ha sido criticado por figuras como Messi y Marcelo Gallardo por su perfil disciplinario, aunque también es reconocido por su experiencia y capacidad para manejar partidos de alta exigencia.

Wilton Sampaio acumula más de 600 partidos dirigidos profesionalmente a lo largo de su carrera. Su experiencia se respalda en distintas competencias de alto nivel, tanto a nivel de selecciones como de clubes. Durante la Copa Mundial de Qatar 2022, Sampaio dirigió cuatro partidos, entre ellos el duelo de Cuartos de Final entre Inglaterra y Francia.

Es conocido por su estilo estricto y su tendencia a mostrar tarjetas (REUTERS/Daniel Cole)
Es conocido por su estilo estricto y su tendencia a mostrar tarjetas (REUTERS/Daniel Cole)

El historial internacional del árbitro brasileño incluye:

  • Cuatro partidos en la Copa Mundial de Qatar 2022, entre ellos un encuentro de Cuartos de Final
  • Participaciones en varias ediciones de la Copa América
  • Direcciones en Eliminatorias Mundialistas de Conmebol
  • Encuentros relevantes en la Copa Libertadores

Experiencia previa del árbitro en partidos importantes y encuentros de alto nivel

FIFA confirmó el nombramiento de Wilton Sampaio como árbitro central para el partido inaugural entre México y Sudáfrica, cita que acaparará la atención de millones de aficionados a nivel global. Sampaio llegará respaldado por un equipo de árbitros sudamericanos y europeos: Bruno Pires y Bruno Boschilia serán los asistentes en el campo; Juan Gabriel Benítez, de Paraguay, asumirá la función de cuarto oficial; Nicolás Gallo, de Colombia, el chileno Juan Lara y el francés Jérôme Brisard integrarán el equipo VAR, encargado del soporte tecnológico.

Este equipo arbitral internacional tiene como objetivo garantizar transparencia y rigor en uno de los eventos deportivos más importantes del año. La conformación diversa del cuerpo arbitral refleja la relevancia y exigencia del partido inaugural de la Copa del Mundo.

El arranque de la Copa Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México representa una nueva oportunidad para Sampaio de demostrar su capacidad en la escena mundialista y consolidar su prestigio entre los mejores del arbitraje internacional.

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