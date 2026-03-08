Deportes

El argentino Mattia Colnaghi sumó su primer punto en la Fórmula 3 en Australia: el giro inesperado que lo favoreció

El joven piloto aprovechó las penalizaciones a sus rivales y escaló al décimo puesto tras finalizar la carrera, luego de varios contratiempos en el fin de semana

Guardar

Un giro inesperado en el cierre de la primera fecha de la Fórmula 3 en Melbourne permitió a Mattia Colnaghi sumar su primer punto en su debut en la categoría internacional. El piloto ítalo-argentino, al mando de un auto del equipo MP Motorsport y parte del programa de desarrollo de Red Bull, se benefició de una serie de sanciones a sus rivales y del ingreso del auto de seguridad, lo que le concedió escalar hasta la décima posición tras cruzar la meta en el puesto 13.

La actuación de Colnaghi estuvo marcada por altibajos a lo largo del fin de semana. El corredor de 17 años se vio obligado a abandonar la práctica libre inicial por un problema en el motor, que dejó su monoplaza detenido al salir de boxes. Luego, logró una clasificación destacada al ubicarse sexto, con un registro de 1:34.187, lo que le permitió largar desde los primeros puestos tanto en la sprint como en la carrera principal.

El joven piloto alcanzó su
El joven piloto alcanzó su primer punto en el inicio de la temporada en Fórmula 3

Durante la carrera, Colnaghi no pudo mantener el ritmo del pelotón delantero. Con el paso de las vueltas, el desgaste de los neumáticos y la falta de velocidad hicieron que perdiera posiciones hasta llegar al puesto 13. Sin embargo, el final se tornó favorable para sus aspiraciones: el ingreso del auto de seguridad agrupó a todos los pilotos y, tras la revisión de las penalizaciones, tres rivales recibieron recargos de tiempo.

Las sanciones a Noah Stomsted, Théophile Naël y Nicola Lacorte fueron decisivas. Estos castigos, sumados a la neutralización de la competencia, permitieron que Colnaghi ascendiera hasta el décimo lugar y sumó su primera unidad en la Fórmula 3. Aunque, el arranque del sábado no fue sencillo para el joven piloto. En la carrera sprint, un trompo en las primeras vueltas lo relegó al fondo de la parrilla, y un accidente posterior provocó la bandera roja, lo que dio por finalizada la competencia en la octava vuelta.

Así quedó el top 10
Así quedó el top 10 tras finalizar la carrera de F3 en Melbourne (@Fórmula3)

Colnaghi, nacido en Monza y con madre argentina, comenzó así su camino en la Fórmula 3. La presión por el estreno y las dificultades técnicas marcaron el comienzo de su temporada. Pese a ello, la solidez mostrada en la clasificación y la capacidad de aprovechar oportunidades inesperadas se convirtieron en los puntos altos de su presentación. Mientras que sus compañeros Tuukka Taponen y Alessandro Giusti terminaron 13° y 15°, respectivamente.

La victoria en Melbourne quedó en manos del estadounidense Ugo Ugochukwu, piloto del Campos Racing, quien se impuso sobre el británico Freddie Slater de Trident y el japonés Taito Kato de ART. Este resultado reeditó el duelo entre Ugochukwu y Slater, quienes ya habían peleado el campeonato de Fórmula Regional en Nueva Zelanda, donde el estadounidense se coronó campeón.

La próxima fecha de la Fórmula 3 está prevista para el fin de semana del 10 al 12 de abril en Sakhir. No obstante, la situación en Medio Oriente pone en duda la realización de la competencia en Baréin, generando incertidumbre sobre el calendario cercano de la categoría.

Temas Relacionados

Mattia ColnaghiFórmula 3MP MotorsportDeportes-Argentina

Últimas Noticias

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: Nico Varrone está segundo en la F2

El piloto argentino quedó detrás de su compañero Pierre Gasly, que comenzará 14°. George Russell, de Mercedes, iniciará en la pole position

Franco Colapinto largará 16° el

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

Las Garzas pisaron con fuerza en la capital de los Estados Unidos y consumaron su segunda victoria en el 2026

Con goles de Lionel Messi

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

El delantero portugués estuvo pendiente a la distancia del partido de Al Nassr, que continúa como líder en la Saudi Pro League

La foto de Cristiano Ronaldo

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

El 20° del mundo tuvo que batallar para doblegar al francés (111°) por 6-4, 5-7 y 7-6 (5) en casi dos horas y media. Su próximo rival será el británico Jack Draper, 14° en el ranking ATP y campeón defensor del torneo

Francisco Cerúndolo sufrió en el

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

El rosarino marcó el segundo tanto de Las Garzas en la capital de los Estados Unidos. Antes, De Paul había anotado el 1-0

Pique al vacío y definición
DEPORTES
Franco Colapinto largará 16° el

Franco Colapinto largará 16° el Gran Premio de Australia de Fórmula 1: Nico Varrone terminó 17° en la F2

Con goles de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, Inter Miami le ganó 2-1 al DC United por la MLS

La foto de Cristiano Ronaldo desde Madrid en medio de las alarmas por su lesión: “Recuperándome y listo”

Francisco Cerúndolo sufrió en el debut, pero venció a Benjamin Bonzi y avanzó en Indian Wells

Pique al vacío y definición de categoría: el golazo de Lionel Messi para el Inter Miami en el triunfo frente al DC United

TELESHOW
Mirtha Legrand sorprendió con su

Mirtha Legrand sorprendió con su look: el detalle inesperado que marca un cambio en su estilo

Emily Lucius y Rodrigo Valladares celebran su amor en una boda llena de famosos: la llegada de Mauricio Macri

La periodista Valeria Schapira se accidentó al caer de una pasarela en Torres del Paine arrastrada por una ráfaga de casi 80 km/h

Las vacaciones de Sofía Gonet y Cami Mayan en Miami: de su encuentro con Bad Gyal a lujosas cenas

El divertido blooper de Sol Pérez y Guido Mazzoni durante su entrenamiento: “Re tranqui el sábado”

INFOBAE AMÉRICA

¿Se puede cultivar vida en

¿Se puede cultivar vida en Marte? Así sobreviven microorganismos en tierras que imitan al planeta rojo

Del Grammy Latino al Goya: Silvia Pérez Cruz brilla en duetos con Rosalía, Alba Flores y Residente

Al menos 12 muertos y un edificio residencial destruido tras nuevos bombardeos rusos en Kharkiv

No basta solo con cuidar los bosques: la huella de biodiversidad está en cada decisión diaria

Guy Ritchie revoluciona el mito de Sherlock Holmes en una versión para la Generación Z