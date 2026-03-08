El argentino Mattia Colnaghi sumó su primer punto en la Fórmula 3 en Australia: el giro inesperado que lo favoreció

Un giro inesperado en el cierre de la primera fecha de la Fórmula 3 en Melbourne permitió a Mattia Colnaghi sumar su primer punto en su debut en la categoría internacional. El piloto ítalo-argentino, al mando de un auto del equipo MP Motorsport y parte del programa de desarrollo de Red Bull, se benefició de una serie de sanciones a sus rivales y del ingreso del auto de seguridad, lo que le concedió escalar hasta la décima posición tras cruzar la meta en el puesto 13.

La actuación de Colnaghi estuvo marcada por altibajos a lo largo del fin de semana. El corredor de 17 años se vio obligado a abandonar la práctica libre inicial por un problema en el motor, que dejó su monoplaza detenido al salir de boxes. Luego, logró una clasificación destacada al ubicarse sexto, con un registro de 1:34.187, lo que le permitió largar desde los primeros puestos tanto en la sprint como en la carrera principal.

El joven piloto alcanzó su primer punto en el inicio de la temporada en Fórmula 3

Durante la carrera, Colnaghi no pudo mantener el ritmo del pelotón delantero. Con el paso de las vueltas, el desgaste de los neumáticos y la falta de velocidad hicieron que perdiera posiciones hasta llegar al puesto 13. Sin embargo, el final se tornó favorable para sus aspiraciones: el ingreso del auto de seguridad agrupó a todos los pilotos y, tras la revisión de las penalizaciones, tres rivales recibieron recargos de tiempo.

Las sanciones a Noah Stomsted, Théophile Naël y Nicola Lacorte fueron decisivas. Estos castigos, sumados a la neutralización de la competencia, permitieron que Colnaghi ascendiera hasta el décimo lugar y sumó su primera unidad en la Fórmula 3. Aunque, el arranque del sábado no fue sencillo para el joven piloto. En la carrera sprint, un trompo en las primeras vueltas lo relegó al fondo de la parrilla, y un accidente posterior provocó la bandera roja, lo que dio por finalizada la competencia en la octava vuelta.

Así quedó el top 10 tras finalizar la carrera de F3 en Melbourne (@Fórmula3)

Colnaghi, nacido en Monza y con madre argentina, comenzó así su camino en la Fórmula 3. La presión por el estreno y las dificultades técnicas marcaron el comienzo de su temporada. Pese a ello, la solidez mostrada en la clasificación y la capacidad de aprovechar oportunidades inesperadas se convirtieron en los puntos altos de su presentación. Mientras que sus compañeros Tuukka Taponen y Alessandro Giusti terminaron 13° y 15°, respectivamente.

La victoria en Melbourne quedó en manos del estadounidense Ugo Ugochukwu, piloto del Campos Racing, quien se impuso sobre el británico Freddie Slater de Trident y el japonés Taito Kato de ART. Este resultado reeditó el duelo entre Ugochukwu y Slater, quienes ya habían peleado el campeonato de Fórmula Regional en Nueva Zelanda, donde el estadounidense se coronó campeón.

La próxima fecha de la Fórmula 3 está prevista para el fin de semana del 10 al 12 de abril en Sakhir. No obstante, la situación en Medio Oriente pone en duda la realización de la competencia en Baréin, generando incertidumbre sobre el calendario cercano de la categoría.