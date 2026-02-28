La confesión de la esposa de Thomas Müller sobre los prejuicios que enfrentó por su matrimonio: “Ya no me importa”

Thomas Müller, del Bayern Múnich, junto a su esposa Lisa durante su visita al Oktoberfest en 2022 (Crédito: Reuters/Andreas Gebert)

Thomas Müller arribó a la Major League Soccer (MLS) para cursar los últimos años de una exitosa carrera que lo llevó a estar 17 años en la élite del Bayern Múnich. Su nuevo destino, en el Vancouver Whitecaps de Canadá, es su primer paso fuera de Europa y lo transita sin la fiel compañía de su esposa, Lisa, quien se quedó en Alemania por cuestiones laborales. Ahora, ella profundizó en los motivos de esta decisión, sumado a su historia de amor con el futbolista y los prejuicios que debió enfrentar ante el público por su relación en una entrevista con el diario Bild.

La mujer de 36 años es jinete profesional de doma clásica con éxitos en diferentes competencias, como el Stuttgart Masters de 2019, pero los 36 títulos ganados por su marido a nivel clubes y selección la hicieron transformarse en la “esposa de...” y sufrió el encasillamiento de su figura, a pesar de destacarse en su disciplina por sus aptitudes deportivas. “Al principio traté durante mucho tiempo de luchar contra eso y decir: soy más que eso, sé montar. Ahora ya no me importa”, relató en charla con el periódico alemán.

Incluso, en sus declaraciones, que tuvieron lugar durante un evento y también fueron citadas por el Daily Mail, cuestionó lo que algunas personas puedan pensar de ella sin conocerla: “A veces resulta divertido. Siempre me consideran la persona más tonta de la sala. A veces es bueno que te tomen por tonta, porque así puedes impresionar más cuando conversan contigo”.

Lisa Müller es jinete profesional de doma clásica

La pareja se conoció en 2007, cuando ambos tenían 18 años, y se casaron en 2009. Entre medio, en 2008, Thomas Müller sumó sus primeros minutos en la Primera División del fútbol alemán con los bávaros. Poseen una empresa en común llamada EU Insemination Station, un criadero de caballos que les genera ingresos adicionales.

De hecho, el atacante campeón del mundo en Brasil 2014 reconoció que no es un experto en los animales, pero acompaña a su esposa de manera incondicional en este proyecto. “A veces ayudo un poco, pero es asunto suyo (en referencia a su esposa Lisa). Lo disfruto mucho. Me hacen sentir cómodo, la actitud y cómo se ven y (la forma en que) viven sus vidas. Es divertido. Es fácil relajarse alrededor de los caballos”, se sinceró en charla con el diario inglés The Sun.

Esta iniciativa llevó a Lisa a quedarse en Alemania, mientras él juega en la MLS: “Como atleta, él sabe cuánto vivo para mi deporte. Como atleta, yo sé cuánto vive él para el suyo. La decisión de seguir trabajando en dos continentes no fue fácil para nosotros. No dejaríamos nuestro criadero solo durante un año”.

El diálogo de Lisa con Kerstin Schreyer, miembro del Parlamento del Estado de Baviera

De hecho, el hombre con mayor cantidad de partidos en la historia del Bayern (756) frenó un traspaso al Manchester United en 2015 porque Lisa no quería mudarse de Baviera a Inglaterra. El entrenador Louis van Gaal blanqueó esta situación, luego de haber posado sus ojos en el talento del jugador para reforzar a los Diablos Rojos: “Habría sido posible si su esposa hubiera estado más abierta a una transferencia al extranjero. Al menos esa fue la razón que Thomas le dio a mi asistente Marcel Bout para rechazar el traspaso”.

Actualmente, Lisa ocupa su tiempo en sus obligaciones laborales y es una persona involucrada en la política de Alemania. Se incorporó a la Unión Social Cristiana (CSU) en 2025 y realizó una pasantía en el Parlamento Estatal de Baviera, pero negó que considerara ser candidata en las próximas elecciones porque se definió como una persona “demasiado cobarde”, en relación a la posibilidad de asumir un rol más relevante en el día a día.