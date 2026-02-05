Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Salieron a la luz los salarios base de cada piloto de la Fórmula 1 durante la temporada 2026

El campeonato mundial de Fórmula 1 mantiene su estatus como uno de los deportes con mayor movimiento económico, y los contratos de los pilotos para la temporada 2026 reflejan esa realidad. Según datos publicados por RacingNews365, los salarios base anuales de los 22 pilotos confirman una brecha notable entre las estrellas consagradas y quienes recién debutan en la elite del automovilismo.

La información difundida por este sitio aclara que las cifras corresponden exclusivamente a los sueldos fijos, excluyendo bonificaciones por resultados y patrocinios personales, dos rubros que pueden multiplicar los ingresos de los principales protagonistas del campeonato.

Franco Colapinto aparece en el fondo de la nómina junto a Arvid Lindblad, de Racing Bulls

En la base de la escala salarial aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con contratos que oscilan entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada. Ambos representan la puerta de entrada a la máxima categoría, donde el salario inicial ya supera con amplitud el promedio de un joven profesional en otras disciplinas. Para el piloto argentino será su primera temporada desde el inicio en la Máxima, tras su incursión en Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan en Alpine el año pasado. Para Lindblad será su estreno.

El siguiente escalón lo ocupan Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes perciben 1 millón de dólares anuales, una cifra que marca el estándar mínimo para pilotos asentados pero sin estatus de figuras. Entre los pilotos con salarios intermedios destaca el caso de Kimi Antonelli, considerado promesa de Mercedes, quien recibe 2 millones de dólares por año, igual que Gabriel Bortoleto en Audi.

En la franja de 5 millones de dólares anuales figuran Valtteri Bottas y Isack Hadjar, este último tras su incorporación a Red Bull Racing. Bottas, por su parte, vuelve a la F1 de la mano de Cadillac tras su último paso en Sauber.

Lando Norris, actual campeón del mundo, tiene garantizados 30 millones de dólares anuales (REUTERS/Amr Alfiky)

La experiencia sigue teniendo peso en la negociación salarial. Así lo demuestran los contratos de Nico Hülkenberg y Esteban Ocon, ambos con acuerdos de 7 millones de dólares por temporada. Sergio Pérez, tras haber quedado fuera de la grilla en 2025, retorna en Cadillac con un contrato por 8 millones al año, una caída respecto a los más de 10 millones que cobraba en su etapa en Red Bull.

Dentro del grupo que supera los 12 millones de dólares anuales, Lance Stroll se destaca por su contrato sin fecha de vencimiento en Aston Martin, situación posible gracias a la propiedad que su padre mantiene sobre el equipo.

Empatados en el mismo escalón aparecen Alex Albon y Pierre Gasly, ambos con contratos de 12 millones de dólares anuales. Oscar Piastri, quien fue protagonista en la lucha por el título de 2025 en McLaren y Carlos Sainz, en su segunda temporada en Williams, perciben 13 millones.

Max Verstappen conserva el título de piloto mejor pagado. Su salario base se sitúa en 70 millones de dólares (REUTERS/Jakub Porzycki)

El salto cuantitativo surge con Fernando Alonso, quien afronta posiblemente su última campaña en la categoría. El bicampeón español firmó por 20 millones de dólares con Aston Martin, una cifra que lo posiciona como el referente económico entre los veteranos.

En el top cinco de contratos la escala se dispara. Lando Norris, actual campeón del mundo, tiene garantizados 30 millones de dólares anuales, cifra que podría incrementarse sustancialmente con bonificaciones por resultados. Más arriba, George Russell y Charles Leclerc aparecen igualados con 34 millones cada uno, reflejando su condición de líderes en Mercedes y Ferrari, respectivamente.

La mayor apuesta financiera recae sobre Lewis Hamilton, quien tras una temporada discreta en 2025 sigue siendo uno de los mejor remunerados. Su contrato con Ferrari asciende a 60 millones de dólares..

En lo más alto del escalafón, Max Verstappen conserva el título de piloto mejor pagado. Su salario base se sitúa en 70 millones de dólares, sin contar ingresos adicionales por patrocinios y premios. De acuerdo con RacingNews365, el monto final podría superar los 100 millones anuales al sumar los demás conceptos contractuales.

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026:

Max Verstappen (Red Bull): 70 millones de dólares

Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares

George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares

Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares

Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares

Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares

Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares

Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares

Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares

Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares

Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares

Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares

Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares

Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares

Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares

Isack Hadjar (Red Bull): 5 millones de dólares

Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares

Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares

Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares

Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares

Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares

Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares