Dieron a conocer los salarios de los pilotos de la F1 en 2026: qué puesto ocupa Colapinto en un ranking con impactante diferencias

Según estimaciones de un medio especializado, el listado de sueldos revela una brecha de hasta setenta veces entre el piloto mejor pago y los debutantes

Salieron a la luz los salarios base de cada piloto de la Fórmula 1 durante la temporada 2026

El campeonato mundial de Fórmula 1 mantiene su estatus como uno de los deportes con mayor movimiento económico, y los contratos de los pilotos para la temporada 2026 reflejan esa realidad. Según datos publicados por RacingNews365, los salarios base anuales de los 22 pilotos confirman una brecha notable entre las estrellas consagradas y quienes recién debutan en la elite del automovilismo.

La información difundida por este sitio aclara que las cifras corresponden exclusivamente a los sueldos fijos, excluyendo bonificaciones por resultados y patrocinios personales, dos rubros que pueden multiplicar los ingresos de los principales protagonistas del campeonato.

Franco Colapinto aparece en el fondo de la nómina junto a Arvid Lindblad, de Racing Bulls

En la base de la escala salarial aparecen Franco Colapinto y Arvid Lindblad, con contratos que oscilan entre 500.000 y 1 millón de dólares por temporada. Ambos representan la puerta de entrada a la máxima categoría, donde el salario inicial ya supera con amplitud el promedio de un joven profesional en otras disciplinas. Para el piloto argentino será su primera temporada desde el inicio en la Máxima, tras su incursión en Williams y luego de reemplazar a Jack Doohan en Alpine el año pasado. Para Lindblad será su estreno.

El siguiente escalón lo ocupan Liam Lawson y Oliver Bearman, quienes perciben 1 millón de dólares anuales, una cifra que marca el estándar mínimo para pilotos asentados pero sin estatus de figuras. Entre los pilotos con salarios intermedios destaca el caso de Kimi Antonelli, considerado promesa de Mercedes, quien recibe 2 millones de dólares por año, igual que Gabriel Bortoleto en Audi.

En la franja de 5 millones de dólares anuales figuran Valtteri Bottas y Isack Hadjar, este último tras su incorporación a Red Bull Racing. Bottas, por su parte, vuelve a la F1 de la mano de Cadillac tras su último paso en Sauber.

Lando Norris, actual campeón del mundo, tiene garantizados 30 millones de dólares anuales (REUTERS/Amr Alfiky)

La experiencia sigue teniendo peso en la negociación salarial. Así lo demuestran los contratos de Nico Hülkenberg y Esteban Ocon, ambos con acuerdos de 7 millones de dólares por temporada. Sergio Pérez, tras haber quedado fuera de la grilla en 2025, retorna en Cadillac con un contrato por 8 millones al año, una caída respecto a los más de 10 millones que cobraba en su etapa en Red Bull.

Dentro del grupo que supera los 12 millones de dólares anuales, Lance Stroll se destaca por su contrato sin fecha de vencimiento en Aston Martin, situación posible gracias a la propiedad que su padre mantiene sobre el equipo.

Empatados en el mismo escalón aparecen Alex Albon y Pierre Gasly, ambos con contratos de 12 millones de dólares anuales. Oscar Piastri, quien fue protagonista en la lucha por el título de 2025 en McLaren y Carlos Sainz, en su segunda temporada en Williams, perciben 13 millones.

Max Verstappen conserva el título de piloto mejor pagado. Su salario base se sitúa en 70 millones de dólares (REUTERS/Jakub Porzycki)

El salto cuantitativo surge con Fernando Alonso, quien afronta posiblemente su última campaña en la categoría. El bicampeón español firmó por 20 millones de dólares con Aston Martin, una cifra que lo posiciona como el referente económico entre los veteranos.

En el top cinco de contratos la escala se dispara. Lando Norris, actual campeón del mundo, tiene garantizados 30 millones de dólares anuales, cifra que podría incrementarse sustancialmente con bonificaciones por resultados. Más arriba, George Russell y Charles Leclerc aparecen igualados con 34 millones cada uno, reflejando su condición de líderes en Mercedes y Ferrari, respectivamente.

La mayor apuesta financiera recae sobre Lewis Hamilton, quien tras una temporada discreta en 2025 sigue siendo uno de los mejor remunerados. Su contrato con Ferrari asciende a 60 millones de dólares..

En lo más alto del escalafón, Max Verstappen conserva el título de piloto mejor pagado. Su salario base se sitúa en 70 millones de dólares, sin contar ingresos adicionales por patrocinios y premios. De acuerdo con RacingNews365, el monto final podría superar los 100 millones anuales al sumar los demás conceptos contractuales.

Los salarios de los pilotos de la F1 en 2026:

  • Max Verstappen (Red Bull): 70 millones de dólares
  • Lewis Hamilton (Ferrari): 60 millones de dólares
  • George Russell (Mercedes): 34 millones de dólares
  • Charles Leclerc (Ferrari): 34 millones de dólares
  • Lando Norris (McLaren): 30 millones de dólares
  • Fernando Alonso (Aston Martin): 20 millones de dólares
  • Oscar Piastri (McLaren): 13 millones de dólares
  • Carlos Sainz (Williams): 13 millones de dólares
  • Alex Albon (Williams): 12 millones de dólares
  • Pierre Gasly (Alpine): 12 millones de dólares
  • Lance Stroll (Aston Martin): 12 millones de dólares
  • Checo Pérez (Cadillac): 8 millones de dólares
  • Nico Hülkenberg (Audi): 7 millones de dólares
  • Esteban Ocon (Haas): 7 millones de dólares
  • Valtteri Bottas (Cadillac): 5 millones de dólares
  • Isack Hadjar (Red Bull): 5 millones de dólares
  • Kimi Antonelli (Mercedes): 2 millones de dólares
  • Gabriel Bortoleto (Audi): 2 millones de dólares
  • Liam Lawson (Racing Bulls): 1 millón de dólares
  • Oliver Bearman (Haas): 1 millón de dólares
  • Franco Colapinto (Alpine): entre 500.000 y 1 millón de dólares
  • Arvid Lindblad (Racing Bulls): entre 500.000 y 1 millón de dólares

