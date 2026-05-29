Tras su golazo ante Blooming, el juvenil Lucas Silva firmó su primer contrato con River Plate con una impactante cláusula

Lucas Silva celebró su primer gol y firmó contrato en River (REUTERS/Agustin Marcarian)

El pueblo bonaerense de La Dulce vivió horas de celebración tras el primer gol de Lucas Silva en Primera. Este jueves se convirtió en el centro de atención al firmar su primer contrato profesional con River Plate. El acuerdo con el Millonario lo vincula al club hasta diciembre de 2030, además incluye una cláusula de rescisión que supera los 100 millones de dólares y representa un impactante blindaje para uno de los juveniles más prometedores surgidos de la cantera millonaria.

La noticia se conoció el día después de que el mediocampista de 19 años marcara su primer gol con la camiseta del Millonario. El tanto llegó en la goleada por 3 a 0 ante Blooming, por la Copa Sudamericana, una noche en la que River aseguró su pase a los octavos de final y el primer puesto del grupo bajo la dirección de Eduardo Coudet.

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El tercer gol del encuentro, convertido a los 83 minutos, fue un remate desde la medialuna que dejó sin reacción al arquero rival. Silva celebró con un gesto que conmovió a muchos: besó la camiseta ante una multitud en el Monumental. Esa acción marcó el cierre de una jornada inolvidable para el joven, quien hasta ese momento había disputado cinco partidos en Primera sin contrato profesional.

El mediocampista selló un acuerdo con vigencia hasta diciembre de 2030 (REUTERS/Agustin Marcarian)

El club aceleró las negociaciones para garantizar la continuidad del jugador tras sus buenos rendimientos y la confianza que se ganó en el cuerpo técnico. Silva, quien hasta hace poco tenía minutos limitados en la Reserva, se transformó en una pieza de recambio valiosa y estuvo cerca de ser titular en la final del Torneo Apertura debido a la situación física de Aníbal Moreno, quien llegó al partido tras ser infiltrado.

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La historia de Silva comenzó en La Dulce, una estación de tren en la localidad de Nicanor Olivera, a 56 kilómetros de Necochea. Nacido el 26 de febrero de 2007, dio sus primeros pasos futbolísticos en el Club Deportivo La Dulce, donde jugaba como delantero desde los cinco años. Su profesor, Carlos Azcona, detectó su talento y lo llevó a una prueba de River en Necochea, donde los ojeadores decidieron ubicarlo como volante central. Bastó una sola actuación para que quedara seleccionado a los nueve años, en 2016.

Desde entonces, Silva viajó de manera regular a Buenos Aires para sumarse a las categorías infantiles del club. La pandemia de 2020 interrumpió esa rutina, pero tras el reinicio de las actividades, él y su madre se instalaron en la ciudad para facilitar su desarrollo futbolístico.

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El Millonario formalizó el contrato del mediocampista, que pasó de la Reserva a tener protagonismo en Primera (REUTERS/Agustin Marcarian)

Durante su paso por la Reserva, el mediocampista no tuvo demasiadas oportunidades: solo sumó 253 minutos en siete partidos bajo la conducción de Marcelo Escudero. Todo cambió con la llegada de Coudet al primer equipo, quien lo convocó directamente sin pretemporada y sin contrato profesional firmado.

El debut oficial de Silva en la máxima categoría se produjo el 25 de abril, en un partido frente a Aldosivi. Ingresó a los 45 minutos del segundo tiempo y, en una situación insólita, el árbitro marcó el final tan solo doce segundos después. Pese a lo fugaz de ese estreno, el joven mediocampista consolidó su lugar en el plantel y sumó minutos importantes en las siguientes fechas.

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La actuación ante Blooming fue el punto de inflexión que lo catapultó al centro de la escena. Su aporte no se limitó al gol: también fue clave con una asistencia en la victoria ante Red Bull Bragantino en Brasil, lo que mostró su capacidad para influir en partidos internacionales de relevancia para el club.

Con la firma de su contrato profesional, Silva cerró un ciclo de incertidumbre y se aseguró un lugar en la estructura futura de River Plate. La directiva decidió blindarlo con una cláusula de rescisión alta y garantizar que el jugador continúe su desarrollo en el club que lo formó.

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