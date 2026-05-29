La acusaron de robarle una raqueta a un ex Top Ten en pleno festejo y su gesto sorprendió en Roland Garros: “No fue mi intención”

El norteamericano Frances Tiafoe sigue su camino en Roland Garros después de sellar su boleto a la tercera ronda con una gran victoria en cinco sets contra el polaco Hubert Hurkacz por 6-7(5), 7-6(5), 6-4, 6-7(1) y 6-4 en una batalla de cuatro horas y 43 minutos de juego en la cancha 14 del complejo de París. La importancia de este resultado motivó en un enérgico festejo con el público que terminó en la pérdida de su raqueta, un pedido a través de redes sociales para recuperarla y el noble gesto de la espectadora que se la había quedado para redondear una de las historias más llamativas y particulares del segundo Grand Slam de la temporada.

El número 22 del mundo sacó a relucir su mejor tenis para reponerse a la caída en el tie-break del primer parcial y prolongar su camino en el major, luego de imponerse en el estreno a su compatriota Eliot Spizzirri (91° del mundo) en cuatro mangas. Ahora, su víctima fue Hurkacz (99) y, tras aprovechar el match point a favor, celebró el triunfo con el público próximo a la pista de polvo de ladrillo. Se metió entre la gente con la raqueta en su brazo izquierdo y salió sin ella.

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Instantes después, el ex número 10 del ranking ATP publicó un mensaje en su cuenta personal de Instagram: “Atmósfera increíble en la cancha 14 hoy. Pero debo decirle al fanático que tomó mi raqueta al final, cuando estaba celebrando con ustedes, si por favor me la puede devolver”.

“Te recompensaré con dos entradas para mi próximo partido. Escribí por mensaje directo a @brian_kub1k para devolverme la raqueta. Gracias por el cariño. ¡Los quiero!“, escribió Tiafoe citando a Brian Kubik, quien es parte de su staff. De hecho, ese integrante también reposteó la publicación en la misma plataforma con el siguiente comentario: “La verdad, necesita esa raqueta, gente”.

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A Frances Tiafoe le robaron la raqueta en el festejo, pidió recuperarla y le dio un premio a la persona que la tenía

Y a continuación, sucedió el intercambio esperado con una foto entre Kubik y Karen Gutierrez, la mujer que se había llevado el objeto en cuestión. “¡Raqueta recuperada! ¡Muchas gracias @racketbyka (Karen)! Frances Tiafoe mantené tu raqueta en las manos, hermano“, posteó el colaborador del tenista con un emoticón de risas.

Diferentes usuarios en redes sociales habían hablado de un presunto “robo” de la raqueta, pero Gutiérrez responde la consulta de Infobae y, antes de contar su historia, adelantó: “Será el primer medio que sabrá la historia realmente cómo pasó”.

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La ingeniera en multimedia, que trabaja con una firma de abogados en Nueva York, asistió con su pareja a Roland Garros por su fanatismo hacia el tenis, un deporte que lo practica desde los ocho años, sumado a competir como jugadora de pádel en el ranking nacional en Colombia.

Llegó a la cancha 14 desde el inicio del tercer set, cuando Frances Tiafoe y Hubert Hurkacz estaban igualados 1-1 en sets. “Todo el tiempo estuve alentándolo, gritándole. En el momento en que él gana el partido, él corre a abrazarnos a todos los que estábamos cerca de ahí. Él estaba como saltando, gritando y soltó la raqueta. Pensé que había dejado la raqueta ahí para los aficionados. En ningún momento pidió la raqueta. Entonces, me la llevé”, reconstruye en su relato a través de WhatsApp desde Francia.

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El esperado reencuentro para devolver la raqueta y el gesto de Tiafoe: le regaló entradas, una visita al entrenamiento y unas zapatillas autografiadas

Sin embargo, una recomendación de su pareja, Daniel Matallana, la llevó a estar pendiente de cualquier publicación de Tiafoe en redes: “Mi novio me dijo: ‘¿Y será que no necesita la raqueta? Me parece muy raro, ellos no la regalan así de una‘. Entonces, yo le dije: ‘¿Sabes qué? Volvamos y devolvamos la raqueta‘”. A su regreso al court, todos se habían retirado del lugar, pero la mujer no se rindió tan fácil: “Estuvimos pendientes de lo que publicara en redes sociales porque sabía que iba a pedir la devolución”.

Mientras tanto, siguieron de recorrida por Roland Garros, ya que asistieron a la cancha Suzanne Lenglen para ver la victoria de Coco Gauff ante la egipcia Mayar Sherif en sets corridos, también por la segunda ronda. Mientras ese duelo sucedía por los singles femeninos, Karen no paraba de actualizar el perfil de Tiafoe hasta que el norteamericano escribió el mensaje que se viralizó.

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Acto seguido, ella se contactó con Brian Kubik, arreglaron encontrarse en la puerta 1 del complejo y se produjo el intercambio. Efectivamente, Frances le obsequió unas entradas sumado a otro regalo único: “Le entregué la raqueta y Kubik llegó con unas zapatillas autografiadas por Tiafoe como regalo, como por cambio de la raqueta. Dicen ‘Thanks, Karen’”.

“Mi intención jamás fue robarme la raqueta. Se publicaron un montón de cosas, como que le robaron la raqueta a Tiafoe. Y no es así. Digamos que como él la soltó y después no la reclamó, yo asumí que se la había dado a los aficionados y por eso la tomé. Pero apenas ellos publicaron que necesitaban la raqueta, yo me puse en contacto. Kubik nos dijo que muchas gracias, que no pasaba nada, que eran momentos de euforia, de la emoción. Y pues básicamente eso fue lo que pasó en París”, le respondió a los que la acusaron erróneamente.

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Karen Gutierrez junto a su pareja en Francia

Este viernes asistirán a las instalaciones de París por última vez hasta las 14 (hora local) porque a las 18 ya tienen un vuelo programado para irse a Málaga. La pareja asistirá al entrenamiento de Frances Tiafoe y ya arreglaron que se tomarán una foto junto a él. A pesar de que se van a España, el ex Top Ten ya sabe que tiene a dos fanáticos que lo alentarán desde lejos este sábado, cuando se enfrente al portugués Jaime Faria (115° del mundo). Vale remarcar que su mejor participación en Roland Garros fueron los cuartos de final alcanzados en la edición pasada.