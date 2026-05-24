Martín Demichelis habló tras el descenso del Mallorca en España y se refirió a su futuro: “Hemos terminado de pie”

El técnico argentino compartió las sensaciones luego de perder la categoría y aseguró que el equipo español va a regresar a La Liga

El descenso de Mallorca se confirmó pese a una goleada de 3-0 sobre Real Oviedo en la última fecha de la temporada. La victoria sirvió de poco para los baleares, ya que los resultados en otros estadios sellaron el destino del equipo dirigido por Martín Demichelis, que cerró su participación en La Liga ocupando el puesto 18, con 42 puntos.

Durante la mayor parte de la jornada, los Bermellones alimentaron la esperanza de una salvación agónica. El equipo mostró control y buen juego, culminando la campaña con una victoria contundente ante un rival que ya había perdido la categoría. Sin embargo, el desarrollo de los otros encuentros dejó al Mallorca sin posibilidades reales de permanencia: el Levante perdió ante el Betis y el empate entre Girona y Elche selló el destino de ambos.

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Martín Demichelis defendió la identidad construida en poco tiempo y planteó que el Mallorca regresará a La Liga (AP Foto/José Bretón)

En términos concretos, Mallorca necesitaba no solo ganar su partido, sino también que una combinación de resultados lo ayudara a escapar del descenso. Aunque el triunfo fue claro, los resultados ajenos no acompañaron y las esperanzas se diluyeron conforme avanzaban los minutos. Como consecuencia de este desenlace, el equipo balear acompañará a Girona y Oviedo en el descenso a Segunda División.

El equipo local abrió el marcador a través de Pablo Torre a los 42 minutos del primer tiempo, lo que marcó un punto de inflexión en el desempeño colectivo. Posteriormente, Manu Morlanes y Vedat Muriqi ampliaron la diferencia en la segunda mitad, pero la combinación de resultados necesaria no se produjo.

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Tras la confirmación del descenso, el entrenador argentino compartió sus sensaciones en conferencia de prensa: “Es un momento difícil para la institución. Por ahí la gente muchas veces no entiende que el jugador es quien más sufre en esto cuando no se consiguen los objetivos. Así que era el momento de estar con ellos, de estar ahí, de vernos las caras y lo hemos intentado. Hemos terminado de pie. Está claro que la carambola que necesitábamos era grande. Eran muchos los partidos que necesitábamos que hoy nos permita la salvación”.

Martín Demichelis asumió la responsabilidad por el descenso del Mallorca tras su breve ciclo a cargo del equipo

Demichelis también agradeció la experiencia vivida: “Soy un agradecido a este país, a esta liga, a esta ciudad que me recibió superbién, que pudimos trabajar con tranquilidad, que creo que de algún modo le dimos una identidad al equipo en doce partidos, que no es fácil agarrar un tren que está en marcha. Hemos sacado el cincuenta por ciento de los puntos y lamentablemente no alcanzó, porque han puntuado muchísimo los equipos que han estado abajo”, manifestó el técnico.

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En otro tramo, el ex DT de River subrayó: “Quiero agradecerle al hincha, a la institución, a la ciudad. Fue la verdad que muy bonito para mí como entrenador poder venir, y habernos quedado ahí está claro que nos genera mucho dolor, mucha pena, pero hemos intentado”. En ese contexto, los futbolistas del Mallorca permanecieron sobre el campo tras el pitido final, mientras Demichelis se acercó para abrazar y consolar a sus dirigidos. La hinchada presente acompañó con aplausos, a pesar de que la goleada no evitó el descenso.

El técnico reconfortó al plantel en el campo, mientras la tribuna apoyó al equipo con aplausos en el cierre de la temporada

Durante la conferencia de prensa, Demichelis fue consultado por las causas del descenso en relación a procesos previos y respondió: “Perdóname, pero no estuve en años anteriores y es imposible hablar. Estuve en otros países en ese tiempo que usted me nombra. Es imposible hablar con exactitud de lo que ha pasado. Lo desconozco totalmente. Me he involucrado muchísimo en el día a día desde que he pisado la isla, Mallorca, el club, pero desde mis 12 partidos para atrás es imposible hablar con exactitud. Estaría diciendo cualquier tipo de cosas. Creo que hay un club como para trabajar bien, como para crecer, como para desarrollar en varias áreas un club competitivo. El Mallorca va a volver”.

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El técnico resumió su paso por el club: “Me siento orgulloso de haber podido dirigir a los chicos que me recibieron muy bien, de ser parte de la institución. Me toca terminar honrado esta situación, esta temporada, a pesar de que no se hayan alcanzado los objetivos. Pero no cumplí o no cumplimos con el objetivo. Como dije el primer día, no venía a mostrarme. Me gusta darle identidad a los equipos y creo que es el camino para sembrar buenos cimientos y para poder sostenerse”.

El entrenador argentino afirmó que en los próximos días evaluará su futuro junto a su entorno (EFE/ Miquel A. Borràs)

Además, Demichelis asumió la responsabilidad por el desenlace: “Soy el mayor de los responsables en ese sentido, pero no me sentí superado en ninguna de las canchas, por los rivales que nos han ganado”. Por otro lado, respecto a su futuro, explicó: “No es momento de hablar de mí. Creo que siempre digo que el club, los hinchas, los jugadores, las familias, la ciudad, por encima de todo. No me voy a ir al aeropuerto y salir corriendo desde acá. Me juntaré con quienes me contrataron. Está mi gente, también mi gente que me representa, está mi staff acá y en el transcurso de los próximos días tomaremos una decisión en conjunto, pero pensando y analizando bien qué es lo mejor para Mallorca”.

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El entrenador argentino llegó en febrero para hacerse cargo del primer equipo en un contexto de urgencia, afrontando los últimos trece partidos del campeonato. Pese a su experiencia como jugador en equipos como Málaga, Espanyol, Bayern Munich y Manchester City, y sus pasos como entrenador por River Plate y Rayados de Monterrey, su debut en la máxima categoría española finalizó con el sabor amargo del descenso.