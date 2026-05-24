Cómo les fue a los convocados por Scaloni en la prelista de Argentina para el Mundial 2026 en su último partido de la temporada

La selección argentina se alista para ir a defender la Copa del Mundo mientras los futbolistas dan cierre a la temporada en Europa

A 19 días del inicio oficial del Mundial 2026, los nombres incluidos en la prelista de 55 futbolistas convocados por Lionel Scaloni finalizaron sus compromisos con los clubes europeos a los que pertenecen. En paralelo, en Argentina está próxima la definición del Torneo Apertura, que concentrará la atención local mientras se aguarda la siguiente etapa de la Albiceleste.

En la lista preliminar figura Santiago Castro, delantero del Bologna, quien disputó el partido frente al Inter de Milán de Lautaro Martínez. El ex Vélez permaneció todo el encuentro en el campo, generó tres remates bloqueados en la primera mitad y una oportunidad clara que fue anulada por fuera de juego en el complemento, de esa manera finalizó sin posibilidades de convertir en el empate 3-3 de este sábado.

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Santiago Castro fue titular con Bologna ante el Inter de Milán (REUTERS/Daniele Mascolo)

En el Inter, Lautaro Martínez inició el encuentro como titular y protagonizó un tanto en contra de su propio arco cuando, a los 41 minutos, un remate de Tommaso Pobega desvió en él y terminó en el segundo gol del Bologna. Luego, el Toro fue sustituido a los 54 minutos por Ange-Yoan Bonny. Al término del partido, el bahiense recibió el reconocimiento como máximo goleador del torneo en la Serie A, con 17 goles y seis asistencias. El atacante, quien además llevó la cinta de capitán, continúa afianzándose como referente del club.

Lautaro Martínez fue elegido el mejor delantero y levantó el título en la Serie A

Más tarde, en el enfrentamiento entre Real Madrid y Athletic Bilbao, Franco Mastantuono apareció en el once inicial y completó una actuación discreta, sin generar ocasiones de riesgo ni presionar en ataque. El mediocampista argentino fue reemplazado por Brahim Díaz a los 74 minutos entre aplausos, en un duelo que finalizó 4-2 a favor del equipo madrileño, con goles de Gonzalo García Torres, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Brahim.

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Franco Mastantuono completó 74 minutos en su último partido de la temporada con el Real Madrid (REUTERS/Kacper Pempel)

En tanto, Guido Rodríguez también fue desde el arranque en el partido del Valencia frente a Barcelona, el campeón de La Liga, y selló su temporada con un gol en tiempo de descuento a los 97’. El mediocampista argentino definió desde la medialuna tras un error en la salida rival y estableció el 3-1 definitivo. El conjunto valenciano, que había comenzado en desventaja por un tanto de Robert Lewandowski, supo capitalizar su condición de local y dio vuelta el marcador.

Entre los preseleccionados, Zaid Romero se destacó como titular en el Getafe, ocupando un rol activo en el mediocampo y completando los 90 minutos en la victoria 1-0 sobre Osasuna. Gracias a este resultado, el equipo cerró la temporada en el séptimo puesto y aseguró su presencia en la próxima Conference League.

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Zaid Romero integró el once inicial con el Getafe y se posicionó en zona de clasificación europea (ALTERPHOTOS/Ropero)

En el duelo entre Betis y Levante, Giovani Lo Celso saltó al campo a los 54 minutos en reemplazo de Isco. El argentino buscó el gol desde fuera del área a los 78 minutos, aunque sin precisión. Durante el encuentro, también habilitó a Antony en una jugada que no terminó en gol. El conjunto dirigido por Manuel Luis Pellegrini ganó 2-1 y celebró la clasificación a la Champions League.

Giovani Lo Celso se mostró participativo en la victoria del Betis ante el Levante

En el caso del Girona, Claudio Diablito Echeverri ingresó a los 67 minutos para sustituir a Joel Roca y generó dos situaciones ofensivas, aunque sin poder cambiar el rumbo del equipo. El Albirrojo concluyó la temporada en la décima novena posición, con 41 puntos, lo que no fue suficiente para evitar el descenso.

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El Girona en el que milita Claudio Echeverri no pudo sostener la categoría (Photo by Bagu Blanco / PRESSINPHOTO)

Por su parte, el delantero José Manuel López fue protagonista en la victoria de Palmeiras sobre Flamengo por la fecha 17 del Brasileirao, disputada en el estadio Maracaná. El Flaco abrió el marcador a los 37 minutos tras una jugada colectiva, cuando dejó atrás a Léo Pereira y remató sin que Agustín Rossi pudiera evitar el gol. Su celebración incluyó un golpe al banderín local y recibió una amonestación. Más tarde, participó en la jugada previa al segundo tanto, que definió Allan Andrade, luego llegó el gol de Paulinho que selló el 3-0. Agustín Giay también fue titular en el Porco que lidera ahora el campeonato.

Soccer Football - Brasileiro Championship - Flamengo v Palmeiras - Estadio Maracana, Rio de Janeiro, Brazil - May 23, 2026 Palmeiras' Jose Lopez celebrates scoring their first goal REUTERS/Ricardo Moraes

Con el cierre de sus compromisos en clubes, los convocados comenzarán a sumarse al predio de la AFA en Ezeiza antes de viajar a Kansas para iniciar la concentración previa al Mundial. Los próximos amistosos del conjunto argentino serán el 6 de junio frente a Honduras en el Kyle Field de Texas y el 9 ante Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Auburn, Alabama. El debut oficial será el 16 de junio ante Argelia en el estadio de los Kansas City Chiefs por la primera jornada del Grupo J de la Copa del Mundo 2026.

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El argentino fue autor del primer tanto tras superar a Léo Pereira y su equipo alcanzó la cima del torneo brasileño