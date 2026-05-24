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El emotivo gesto de Franco Mastantuono en medio de la despedida de un ídolo del Real Madrid: “Hasta las lágrimas”

El futbolista argentino quedó conmovido luego del partido ante Athletic Club de Bilbao en el homenaje a Dani Carvajal

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El futbolista argentino del Real Madrid lloró en el Santiago Bernabéu en medio del homenaje del ídolo merengue

El Real Madrid concluyó su participación en La Liga de España con una victoria por 4-2 ante Athletic Club de Bilbao en el estadio Santiago Bernabéu y terminó como escolta del Barcelona. En medio de una temporada compleja, sin títulos y con conflictos internos en el cuadro merengue, hubo un momento de emoción en medio de la despedida del histórico Dani Carvajal.

Luego del partido, el club español rindió un homenaje al defensor de 34 años, ganador de 27 títulos con Real Madrid, jugó su último partido y en medio de la ceremonia en el centro del campo de juego, las cámaras de la televisión se posaron en la reacción del argentino Franco Mastantuono, quien rompió en un llanto desconsolado. “Hasta las lágrimas”, expresó el relator Pablo Giralt en redes sociales, junto al video.

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El futbolista de 18 años proveniente de River Plate fue titular ante Athletic de Bilbao y quedó conmovido por la despedida de Carvajal, uno de los referentes del equipo y “protector” del joven mediocampista ofensivo, que tuvo su primera experiencia en el fútbol europeo alternando buenos y malos momentos en uno de los clubes más poderosos del planeta. El lateral derecho español también se emocionó ante el público y contó con la presencia de su familia. “El Real Madrid es mi vida”, dijo entre lágrimas.

Además de la salida de Carvajal del cuadro blanco también fue el turno de despedirse para el austríaco David Alaba. El defensor de 33 años confirmó que se marchará del Merengue luego de 5 temporadas, 131 partidos y 11 títulos, el jugador tuvo su merecido pasillo de honor al concluir el partido.

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Las lágrimas de Dani Carvajal en su despedida como jugador del Real Madrid (REUTERS/Kacper Pempel)
Las lágrimas de Dani Carvajal en su despedida como jugador del Real Madrid (REUTERS/Kacper Pempel)

En cuanto a Mastantuono, el argentino se encuentra en la lista preliminar de 55 jugadores de la Selección para el Mundial 2026 y aguarda por la decisión final de Lionel Scaloni acerca de si estará en la convocatoria de 26 futbolistas. En su primera temporada (2025-26) con la camiseta del Real Madrid, Franco sumó un total de 3 goles y 1 asistencia en 35 partidos oficiales (sumando Liga, Copa del Rey y Champions League). El juvenil llevó el dorsal número 30 y acumuló 1.484 minutos en cancha, alternando entre la titularidad y el banco de suplentes en un año de adaptación física y futbolística. Sus estadísticas en campo incluyen además una altísima efectividad en la distribución, promediando un 90% de precisión en pases en el torneo doméstico. También intentó 36 disparos totales a lo largo de toda la temporada con el primer equipo.

En el partido, Real Madrid dominó ante su público y se impuso 4-2 ante Athletic Club de Bilbao gracias a los goles de Gonzalo García, Jude Bellingham, Kylian Mbappé y Brahim Díaz. El conjunto que terminó dirigiendo Álvaro Arbeloa finalizó la temporada como subcampeón del Barcelona, con 86 puntos (27 triunfos, 5 empates y 6 derrotas), en puestos de clasificación a la Champions League 2026/27.

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