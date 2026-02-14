El argentino que es fanático de Meteoro, se probó en simulador en la pandemia, fue campeón en Europa y está en el radar de Audi

Nano López Cesarato celebra una de sus victoria luciendo la bandera argentina. (Prensa Nano López)

La llegada de Franco Colapinto a la Fórmula 1 cambió el paradigma de los jóvenes pilotos argentinos que comenzaron a mirar a Europa como una alternativa en lugar de seguir en el ámbito nacional. El caso de Nicolás Varrone cambió la historia en cuanto pasó de las carreras de larga duración (Endurance) a la Fórmula 2. Un camino similar sigue Nazareno López Cesarato, que el año pasado fue campeón en la Formula Ultimate Cup en Europa y debutó en las competencias de largo aliento de la mano de Audi. Esta temporada buscar seguir en el mundo del Endurance y a sus 19 años proyecta su campaña en el plano internacional. Infobae habló con el piloto porteño, que tiene una historia especial, ya que se enamoró del automovilismo por mirar de chico la vieja serie de Speed Racer (Meteoro), pese a no ser contemporáneo a ella.

“En mi familia ninguno es del automovilismo. Pero siempre desde chico me encantaron los autos y veía la serie vieja de Meteoro y yo me acordaba todos los episodios de memoria. Después, bueno, cuando salió Cars me hice adicto también y la veía dos veces por día. Tenía varios autos de colección, los limpiaba, cuidaba y hacía carreras todo el tiempo”, recuerda el de Villa Urquiza.

El confinamiento en la pandemia de COVID-19 lo llevó a experimentar la adrenalina. Fue a sus 13 años y de forma virtual: “Me compré un simulador y arranqué. Podía estar desde las diez de la mañana hasta las tres de la mañana. Ahí fue cuando mis papás se dieron cuenta y en esa época, en noviembre de 2021, con 14 años, tuve mi primera prueba oficial en un karting y en febrero del 2022 ya había arrancado a correr, con 15 años. Fue bastante bien y en el segundo año salí subcampeón en IAME”, relata el joven nacido el 9/11/2006.

Nano, como se lo conoce, buscó probarse en Europa y se contactó con José Manuel Balbiani, manager de Nicolás Varrone. “Debuté en la Formula Ultimate Cup. Hice tres carreras en 2024 y en 2025 el campeonato entero”, recuerda. El salto fue grande ya que se trata de una categoría con “20 pilotos y con autos que se usan en la Fórmula Regional, el mismo auto que manejó Kimi Antonelli antes de saltar a la Fórmula 2. Es un auto muy potente, un Tatuus con un motor turbo de 270 caballos. Corrimos en Paul Ricard, Mugello, Magny-Cours, Aragón y Portimao. Fue una jugada fuerte, porque no es un Fórmula 4, es un auto superior, más potente y desarrollado y está justo por abajo de lo que sería la Fórmula 3”. Corrió con el equipo TS Corse, conquistó cuatro triunfos (dos en Mugello, uno en Aragón y el restante en Paul Ricard).

Nazareno "Nano" López en acción sobre su monoposto de la Ultimate Cup Series, donde fue campeón en 2025

Cabe destacar el salto que pegó López pues, como indicó, pasó del karting directamente a un monoposto de 270 caballos y “con mucha carga aerodinámica y tenés que entenderlo”. Sin embargo, pese a saltar la Fórmula 4, revela que “la verdad que no se me hizo antinatural, me pude adaptar rápido. Hice varios tests y trabajé mucho en el simulador y tuve muchas charlas con Nico (Varrone)”. Los desafíos siguieron ya que “cuando salté al Audi GT3 (Gran Turismo 3), un coche con una potencia de 580 caballos, uno no está acostumbrado a tener ABS, ni control de tracción y la cantidad de botones que tiene es una locura”.

Al comienzo solo viajó para las carreras y cuenta que “estuve yendo y viniendo porque eran seis fechas. Pero después de la primera carrera que me fue muy bien, me llamaron de Audi para correr el GT3 Italiano, para el campeonato Sprint. Entonces pasé a tener dieciocho fines de semana ocupado”.

Como le ocurrió a Varrone, debió hacer malabares con el aspecto presupuestario y otra vez Meteoro apareció en su vida. “Nos pasó que con José (Balbiani), que muchas veces tiramos este tipo de referencias: por ejemplo, lo que nos pasó un poco este año era que en el equipo en el que estaba corriendo todo el año fui yo solo y en los otros equipos eran cuatro o cinco pilotos y aparte eran todos franceses en una categoría francesa. Entonces, decíamos un poco que éramos como el ‘equipo acrobático’ de la serie”.

Y el camino se allanó cuando Audi lo reclutó. “Ellos decidieron ayudarme. Fue un logro tan grande haber conseguido el campeonato para tener presupuesto para el año que viene. Por haber salido campeón, la categoría me dio un premio de 100.000 euros, pero destinado solamente a lo que se llama el Nova NP 2.0, que es un auto muy similar a un LMP3, que son carreras de Endurance de dos o tres pilotos, bajo el mismo campeonato de la Ultimate”.

Nano López y su equipo celebran junto a su monoplaza cubierto con la bandera de Argentina y un trofeo (Prensa Nano López)

El vínculo con Audi continúa y confiesa que “el año pasado corrí bajo el equipo Audi oficial, pero en Italia. Se dieron charlas porque ellos me querían y también alguno de los pilotos. Es un poco complicado esto también por el presupuesto y si bien el auto andaba rápido, tuvimos varios problemas mecánicos, entonces no pudimos terminar muchas carreras y eso también nos terminó comprometiendo”. La marca alemana lo tiene en carpeta para alguna otra convocatoria en categorías de Endurance.

Aún no tiene cerrada su presencia en Europa y sigue trabajando para poder reunir el presupuesto que le permita confirmar la temporada. “El auto es un GT3 (Gran Turismo 3), sería con un prototipo de Le Mans. La Nova NP 2.0 son seis fechas en toda Europa. Pasamos por Paul Ricard, Magny-Cours, Spa-Francorchams, también en España, en Jerez. La idea es poder hacer también la Le Mans Cup y alguna que otra carrera en Nürburgring. Esas adicionales dependen del presupuesto que pueda conseguir”.

Nano lidera un pelotón sobre su Audi R8 LMS GT3 EVO II del GT Italiano (Prensa Nano López)

Sobre sus referentes, cuenta que “primero lo tengo a Varrone, que ahora va a pegar el salto a Fórmula 2, así que está mostrando que ese camino todavía está abierto. También Franco (Colapinto) nos mostró que se puede llegar”. En el plano internacional se queda con Max Verstappen: “Es un piloto que demuestra todo lo que se puede lograr estando cien por ciento enfocado en algo. No por el hecho de estar cien por ciento enfocado en F1, que me refiero al automovilismo, sino esto de que por ahí termina una carrera y él está en el simulador o se puso un simulador en el avión para estar más tiempo. Hizo un par de carreras en Nürburgring. Entonces como que está abriendo un par de caminos interesantes”.

De su estilo de manejo, describe “el año pasado fui bastante agresivo en el sentido de que pude resolver las maniobras sin perder tiempo. Tuve que ser decisivo, pero también la segunda mitad del año demostré que fui bastante calculador con el tema del campeonato. Uno no puede arriesgar de la misma forma que puede hacer normalmente y pude controlar bastante los riesgos. Soy un piloto que le interesa mucho la puesta a punto y la telemetría y siempre trato de tener la mayor información posible para aplicarla en el manejo”.

El caso de Nazareno López Cesarato demuestra cómo un joven piloto puede hacerse profesional en Europa. También rompió los libros con su salto del karting a monopostos de 270 caballos de potencia y con el valor agregado de un título. Sigue los pasos de Nicolás Varrone en cuanto al camino del Endurance y demuestra que hay vida además de la Fórmula 1.