Él desde la pista, ella en la tribuna, “compiten” por ver quién gana más dinero: la pareja que desafía los estándares del tenis

La influencer tiene más de un millón de seguidores (Instagram: @moorrgs)

Taylor Fritz, uno de los principales atletas del circuito ATP, y la influencer Morgan Riddle se han consolidado como una de las parejas más visibles en el mundo del tenis internacional. La atención que despiertan se debe tanto a su apoyo mutuo como a la singular dinámica financiera vivida recientemente en el Australian Open, donde Riddle percibió más ingresos que el propio tenista.

La relación entre Fritz y Riddle (ambos de 28 años) comenzó en 2020. Desde entonces, el vínculo ha crecido, en paralelo al ascenso deportivo de Fritz y a la consolidación de Riddle como referente digital. “La mejora ha sido bastante constante, supongo, tanto en resultados como en el ranking desde que estamos juntos”, expresó el deportista sobre la incidencia de su pareja en su carrera.

El tenista, octavo en el listado ATP, resaltó la influencia positiva de contar con Riddle a su lado. “No puedo negar que ella ha sido de gran ayuda para mí, simplemente ayudándome a mantener el enfoque, teniendo a alguien que se preocupa y que te impulsa a ser mejor y a hacer las cosas como se debe, a estar más saludable”, afirmó. Agregó que la presencia de Riddle lo anima a cuidar aspectos importantes en su día a día. “Es casi como si, en cierto modo, me cuidara en temas como la dieta y el irme a dormir a la hora adecuada. Pero simplemente el hecho de tener a alguien que siempre te empuje en la dirección correcta, que te apoye, ayuda mucho”, sostuvo Fritz.

Morgan lo mima antes de que salga a jugar (Instagram: @moorrgs)

Por su parte, Riddle ha consolidado su imagen en el ámbito del tenis con una gran cantidad de seguidores (cerca de 500.000 en Instagram y más de 600.000 en TikTok) y visibilidad en redes. Durante el último Australian Open, la influencer sumó aproximadamente USD 348.000 por acuerdos publicitarios y colaboraciones con marcas, superando los USD 332.000 que Fritz ganó en premios tras ser eliminado en la cuarta ronda. Riddle compartió en una entrevista con el medio alemán Bild: “Tienes que pasar la ronda de octavos primero, porque si no, ganaré más dinero que tú”.

La creadora de contenido describió con humor la dinámica en la pareja: “Es casi una competencia entre nosotros, quién gana más dinero durante los torneos”. Más allá de la rivalidad lúdica, la influencer valoró el respaldo constante de Fritz: “Siempre me mostró su apoyo y me anima a seguir expandiendo mi imagen”. Durante el certamen en Melbourne Park, la influencer sumó más de ocho mil seguidores nuevos en Instagram, lo que marca que su presencia en las tribunas es tan solicitada como la de su pareja en el court.

La repercusión pública de Riddle contrasta con el perfil reservado que históricamente muestran otras parejas de tenistas. “Muchas esposas y parejas mayores en el circuito han sido muy reservadas, con la cabeza gacha, en el palco”, señaló Riddle hace un mes. “Están ahí para animar a su pareja y no tenían una imagen pública excesiva. Creo que la reacción negativa se debió a que es diferente. La gente esperaba que me quedara en el palco, que fuera relativamente reservada y que no aprovechara la carrera de mi pareja. Y llegué con todas mis fuerzas”.

El apoyo de la modelo en el último Abierto de Australia

Fritz ha establecido límites claros sobre su participación en los contenidos de Riddle, priorizando su carrera profesional. “Prefiero mucho más que Morgan viaje conmigo y haga lo que está haciendo: primero, impulsar el deporte del tenis, y segundo, ganar dinero haciéndolo. Al menos está haciendo algo productivo con su tiempo”, explicó. Detalló que evita involucrarse en tendencias que le resultan incómodas. “Tenga claro que Morgan sabe que no debe hacer nada que pueda distraerme de lo que hago. La mayoría de las veces, le digo, ‘Eso me da vergüenza. No quiero hacerlo’”, relató.

Este domingo, Taylor Fritz disputó la final del ATP 500 Dallas ante Ben Shelton, aunque fue derrotado tras un partido intenso, que se resolvió en tres sets. Allí, la pareja que conforman el vencedor y la futbolista Trinity Rodman se robaron los flashes.

Frente a las críticas por su exposición mediática, Riddle eligió priorizar su autenticidad y marcar distancia respecto a las expectativas ajenas. Así, evidenció que su rol junto a Fritz y dentro de las plataformas digitales desafía cualquier molde preestablecido.

Morgan toma fotos para luego subir a sus redes (Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images)

La influencer monetiza sus looks durante los partidos (REUTERS/Andrew Kelly)

El tenista no siempre acepta participar de sus intervenciones en redes (Krista Schlueter/The New York Times)