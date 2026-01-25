La respuesta de Kelly Piquet ante las críticas por su diferencia de edad con Max Verstappen: “Él ya tenía 19 años”

Kelly Piquet se refirió a la diferencia de edad con Max Verstappen (Reuters)

La modelo brasileña Kelly Piquet abordó en las redes sociales los comentarios sobre la diferencia de edad de nueve años con su pareja, el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen. La relación entre ambos, que comenzó en 2020, ha sido objeto de atención y debate público desde sus inicios debido a la edad de sus protagonistas y a la notoriedad de sus apellidos en el mundo del automovilismo.

La pareja se conoció en 2016 en Mónaco, en una cena en la que también estuvo presente Nelson Piquet Jr., hermano mayor de Kelly y ex piloto de la máxima categoría. En ese momento, Piquet tenía 27 años y Verstappen 19. La modelo publicó recientemente una fotografía de aquel primer encuentro en Instagram con motivo del Challenge viral del antes y después, acompañándola con un mensaje que recordó: “Conocí a este chico y al día siguiente me dijo que yo era el amor de su vida. No sabía que 10 años después estaríamos celebrando cinco años juntos y tendríamos una niña perfecta. PD: No tuve una noche mágica esa noche, pero había una serendipia en el aire”.

La publicación generó miles de comentarios en redes sociales, entre ellos uno que señalaba la diferencia de edad y sugería que Verstappen tenía solo 18 años cuando conoció a Piquet. Ante esa afirmación, la modelo respondió: “Ya tenía 19 años, pero bueno, ¿y qué?”. Con la reacción, Piquet buscó dejar en claro que la edad nunca fue un problema para la pareja y que ambos han construido una relación estable y de mutuo apoyo.

“¡Me encanta que hayas respondido a los que te odian! Lamentablemente, a muchos les falta cerebro", respondió un usuario al ver la secuencia de mensajes y en medio de una lluvia de críticas hacia la brasileña.

En mayo de 2025, Piquet y Verstappen recibieron a su primera hija en común, a la que llamaron Lily. “Bienvenida al mundo, dulce Lily. Nuestros corazones están más llenos que nunca: eres nuestro mayor regalo. Te amamos tanto”, escribió Verstappen en su cuenta de Instagram. En esa ocasión, el piloto se ausentó de la jornada de prensa previa al Gran Premio de Miami para acompañar a su pareja en el parto, desplazándose desde Niza hasta Estados Unidos en su avión privado para estar presente en el nacimiento.

Cabe recordar que antes de su relación con Verstappen, Kelly Piquet fue pareja del piloto ruso Daniil Kvyat, con quien tuvo a Penélope en 2019. Tras la ruptura, el piloto neerlandés asumió un papel activo en la crianza de la niña. “Por suerte, tuve un poco de entrenamiento con Penélope. Verla crecer durante cuatro años ha sido realmente maravilloso”, declaró Verstappen en el podcast Talking Bull en ese entonces.

A lo largo de su relación, Piquet ha defendido en distintas ocasiones la dinámica familiar que han construido y ha destacado el ambiente de respeto y calma que predomina en su hogar. “Creo que tenemos una relación muy sana, tranquila, nos entendemos y nos apoyamos mucho mutuamente. Uno pensaría que la diferencia de edad podría ser un desafío, pero hasta ahora todo va muy bien. También aprecio cómo trata a Penélope; es muy dulce verlo”, afirmó la modelo en declaraciones recogidas por The Sun.

Piquet y Verstappen fueron padres en mayo del 2025 (Fuente)

La historia entre Verstappen y Piquet ha estado acompañada de referencias constantes a sus familias y trayectorias deportivas. Nelson Piquet, padre de Kelly, fue campeón mundial de Fórmula 1 en tres ocasiones y es una figura emblemática en Brasil. Por su parte, Max Verstappen se convirtió en el ganador más joven de un gran premio en la historia de la F1 en 2016, cuando tenía 18 años, y desde entonces ha consolidado su carrera con varios títulos mundiales.

La pareja ha preferido mantener la mayor parte de su vida privada fuera del foco mediático, aunque el tema de la diferencia de edad suele aparecer en conversaciones públicas y en redes sociales. Piquet ha insistido en que no representa un obstáculo y que el tiempo juntos ha fortalecido su vínculo. Sobre el futuro, Verstappen mencionó en entrevistas que el matrimonio es una posibilidad, pero que no existe apuro: “Solo el tiempo dirá”.