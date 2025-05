Una figura como DT y estadio propio: el ambicioso proyecto del club que fundaron Suárez y Messi en Uruguay

El uruguayo comunicó que el argentino se unirá al proyecto del Deportivo LSM, que jugará en la última categoría del fútbol charrúa

El Deportivo LSM, el equipo fundado por Luis Suárez y al que recientemente se unió como socio Lionel Messi, ha generado un impacto significativo en el fútbol uruguayo incluso antes de debutar oficialmente en la Divisional D en julio de 2025. La cuenta de Instagram del club ya supera los 300.000 seguidores, posicionándose como el tercer equipo con más seguidores en Uruguay, solo detrás de Nacional y Peñarol. Este fenómeno refleja la influencia de dos de los futbolistas más destacados de la historia reciente, quienes han unido fuerzas en este proyecto deportivo.

El club, denominado LSM por las iniciales de los nombres Luis y Lionel, más los apellidos de Suárez y Messi, que competirá inicialmente en una categoría amateur, ya cuenta con una estructura organizativa sólida. Sebastián Taramasco, ex gerente deportivo de Nacional, ha sido designado para ocupar el mismo rol en el Deportivo LSM. Aunque aún se están ultimando detalles contractuales, Taramasco ya trabaja en aspectos clave para el desarrollo institucional y deportivo del equipo. Su experiencia en el fútbol uruguayo será fundamental para consolidar el proyecto, que busca posicionarse como un referente en el ámbito local, según informó El País.

En cuanto al lugar donde el equipo jugará como local, aún no se ha tomado una decisión definitiva. Una de las opciones es la Ciudad Deportiva Luis Suárez, ubicada en Camino de Los Horneros, cerca de la Ruta Interbalnearia. Este complejo cuenta con un mini estadio de césped sintético con capacidad para poco más de 1.000 personas, habilitado para competencias a nivel amateur. Aunque también existen canchas de césped natural en el complejo, estas no cuentan con tribunas, lo que podría limitar su uso para partidos oficiales.

En el Complejo Luis Suárez ejercería la localía el nuevo equipo fundado por el uruguayo y Lionel Messi

Según Ovación de Uruguay, hubo una conversación informal entre Suárez, Taramasco y el ex futbolista Álvaro Chino Recoba, aunque por el momento no se ha concretado ningún acuerdo. Definir al técnico es una prioridad para el club, ya que permitirá avanzar en la conformación del plantel que competirá en la Divisional D. Cabe destacar que el Deportivo LSM ya tiene experiencia en la Liga Universitaria de Deportes, donde ha obtenido buenos resultados, y desde 2026 planea participar en las categorías formativas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

El impacto mediático del club no es casualidad, considerando la trayectoria de sus fundadores. Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina y considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, y Luis Suárez, máximo goleador histórico de la selección uruguaya, han atraído la atención de fanáticos dentro y fuera de Uruguay. Este interés se refleja en el crecimiento exponencial de las redes sociales del club, que en cuestión de minutos puede sumar miles de seguidores.

En una entrevista concedida a Ovación en abril de 2025, Suárez expresó su entusiasmo por el proyecto y su deseo de contribuir al desarrollo del fútbol uruguayo. “Queremos darles posibilidad a los que quieran competir y tengan condiciones. Me encantaría que tengan las herramientas que yo no tuve de chico e inculcarles valores”, afirmó el delantero, destacando la importancia de preparar a los jóvenes no solo para el deporte, sino también para enfrentar otros desafíos de la vida.

Otra imagen del complejo que Luis Suárez tiene en Uruguay

El Deportivo LSM también ha incursionado en el fútbol femenino, compitiendo en la categoría Sub 14 dentro de la órbita de la AUF. Este enfoque integral refuerza el compromiso del club con el desarrollo de todas las ramas del deporte, consolidando su visión a largo plazo.

Con una base sólida y el respaldo de dos figuras icónicas del fútbol mundial, el Deportivo LSM se perfila como un proyecto ambicioso que promete revolucionar el panorama del fútbol uruguayo. Aunque su camino comienza en una categoría amateur, el impacto mediático y la estructura organizativa del club sugieren que su influencia podría trascender las fronteras del país.