La videollamada sorpresa de Messi y Suárez a los futbolistas de su flamante club uruguayo: “Estamos pendientes de todo”

El mensaje sorpresa de Messi y Suárez a los futbolistas de su club

El proyecto del Deportivo LSM, club formado por Luis Suárez en colaboración con Lionel Messi, ya tomó una forma sólida y ultima detalles para estrenarse de forma oficial en la División D, cuarta categoría del fútbol uruguayo. Con la designación de Rafael Cánovas como director técnico, la institución se impuso en un duelo amistoso por 5-1 sobre la Reserva de Montevideo Wanderers. Una vez finalizado el cotejo, los futbolistas y el cuerpo técnico se juntaron a comer y recibieron una videollamada sorpresa de los históricos futbolistas que militan en el Inter Miami.

La Pulga y el Pistolero se conectaron para dialogar con los jugadores y expresar su agradecimiento por los esfuerzos que están realizando en la antesala a su debut oficial, al mismo tiempo para contarles que ambos están al tanto de la situación del club. “Primero que nada, queríamos saludarlos y felicitarlos por cómo vienen trabajando, estamos pendientes de todo. Agradecerles por todo el esfuerzo que están haciendo, que sabemos que no es fácil, por las circunstancias que tienen algunos con sus trabajos y estudios. Por nuestra parte, agradecerles. Estamos con ganas, como estarán ustedes, de que empiece ya”, comenzó el delantero uruguayo.

Los futbolistas, que estaban todos juntos mirando la pantalla conectada, se mostraron atentos a cada una de las palabras que soltaban Messi y Suárez. De hecho, se pudo ver como algunos estaban nerviosos por su presencia, mientras que otros se reían de la situación que estaban viviendo. Una vez que terminó de hablar el delantero charrúa, le tocó el turno al capitán de la selección argentina.

“Falta poquito, aprovechen esta oportunidad, disfruten y ojalá les vaya muy bien a todos. Si bien ustedes no tanto, nosotros los vemos seguido. Hasta que se dé la oportunidad de vernos, está bueno hacerlo así, aunque sea a la distancia”, comentó Messi, ante la presencia de los jugadores que integran su equipo en Uruguay.

El uruguayo comunicó que el argentino se unirá al proyecto del Deportivo LSM, que jugará en la última categoría del fútbol charrúa

La génesis del proyecto se remonta al 27 de mayo, cuando Luis Suárez anunció públicamente la fundación del club, enfatizando que la apuesta comenzaría desde la división más baja de la AUF. En palabras del propio Pistolero, “hay muchísima gente trabajando y que si no fuese por ellos esto no hubiese crecido de tal manera. Tanto mi familia como yo creemos mucho en este proyecto, el cual era un sueño”. La participación directa de Messi y del propio uruguayo ha generado una expectativa inusual para una categoría amateur, dotando al club de una proyección mediática y deportiva que trasciende el ámbito local.

El Deportivo LSM se encuentra en la antesala de su estreno en la División D de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), una categoría que representa el punto de partida formal para un proyecto que busca consolidarse desde la base del sistema competitivo nacional.

La programación más reciente sitúa el debut para el fin de semana del 23 y 24 de agosto frente a Academia, debido a diferencias surgidas en torno a los derechos de televisión.

La estructura directiva y técnica del Deportivo LSM ya tiene una forma clara. El club anunció la designación de Rafael Cánovas como su primer director técnico para la temporada 2025, una decisión comunicada a través de sus redes sociales. Cánovas, de 41 años, cuenta con experiencia como asistente técnico en Marathon de Honduras y Miramar Misiones, además de haber dirigido al Club Social y Deportivo Cooper en la Segunda División B Nacional de Uruguay.

Rafael Cánovas, el entrenador al mando del Deportivo LSM

En sus primeras declaraciones, el entrenador delineó los planes inmediatos: “Los objetivos son armar una base sólida de lo que es el equipo, generar una identidad con los jugadores; lograr el ascenso es lo que busca el club para nuestro primer año”, afirmó, subrayando la importancia de consolidar el trabajo iniciado en este proyecto.

La visión de Cánovas se complementa con la incorporación de Sebastián Taramasco como gerente deportivo, quien aporta un historial relevante en el fútbol uruguayo, especialmente por su labor en Nacional, donde se desempeñó como director de formativas y asistente técnico. Bajo su gestión, el club tricolor obtuvo dos Campeonatos Uruguayos (2020 y 2022), una Supercopa Uruguaya (2021) y la Libertadores Sub-20, logros que avalan su capacidad para estructurar proyectos de largo plazo y potenciar el desarrollo de jóvenes talentos.

El Deportivo LSM no es un actor completamente nuevo en el panorama deportivo uruguayo. El club ya ha competido en la Liga Universitaria de Deportes, donde ha cosechado resultados positivos, y ha extendido su actividad al fútbol femenino, participando en la categoría Sub 14 bajo la órbita de la AUF. Esta experiencia previa refuerza la base institucional sobre la que se asienta el nuevo desafío en la División D.