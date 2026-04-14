Estudiantes de Río Cuarto publicó un comunicado ante las versiones respecto a que apartó jugadores del plantel por apuestas deportivas

Estudiantes de Río Cuarto sacó otro comunicado

Diez futbolistas de Estudiantes de Río Cuarto fueron separados del plantel profesional tras la derrota por 2-1 ante Barracas Central el sábado en el estadio Antonio Candini. La dirigencia adoptó la medida por “falta de compromiso”, según precisó el club en un comunicado oficial. En respuesta a versiones que circularon posteriormente sobre una posible relación entre los jugadores apartados y el mundo de las apuestas deportivas, el León del Imperio negó rotundamente cualquier vinculación.

Según informó el medio Cadena 3, pese a que no hubo confirmación oficial, los jugadores apartados del plantel serían Jeremías Ramponi, Tobías Ostchega, Renzo Bacchia,Tomás Olmos, Nicolás Morro, Fernando Bersano, Tobías Leiva, Mauro Molina y Ramón Wanchope Ábila.

“La Institución considera necesario aclarar públicamente que ninguno de los jugadores que integran el plantel profesional de fútbol se encuentra vinculado a casos de apuestas deportivas”, comenzó el nuevo comunicado del conjunto cordobés.

El nuevo comunicado de Estudiantes de Río Cuarto

“En este sentido, desmentimos de manera categórica las versiones y noticias que han circulado en distintos medios y/o redes, las cuales resultan erróneas, infundadas y carentes de sustento. Asimismo, informamos que se evaluarán las medidas correspondientes ante la divulgación de este tipo de información que afecta la imagen y la integridad de nuestra Institución y de sus profesionales”, agregó el club.

La acumulación de 5 puntos en 13 partidos sitúa a Estudiantes de Río Cuarto en una de las posiciones más comprometidas del certamen. La racha negativa se agravó el sábado por la noche cuando cayó 2-1 como local ante Barracas Central. El conjunto visitante abrió el marcador a los 30 minutos gracias a un gol de Damián Martínez, incrementó la ventaja a los 38 con un tanto de Norberto Briasco y el descuento para el local llegó a los 42 minutos, obra de Facundo Cobos. Tras el final del encuentro, la hinchada del conjunto cordobés se expresó con insultos y silbidos hacia los jugadores.

“Por otra parte, es importante destacar que las decisiones comunicadas previamente respecto a determinados jugadores responden exclusivamente a una determinación consensuada entre la dirigencia y la Secretaría Técnica, luego de analizar situaciones internas que no se alinean con los valores de entrega, compromiso y objetivos deportivos que este club sostiene y exige históricamente”, sumó Estudiantes de Río Cuarto.

Y concluyó: “Reafirmamos nuestro compromiso con la transparencia, el profesionalismo y el respeto por quienes forman parte de nuestra Institución”.

En solo 13 partidos de Primera División, el equipo ha cosechado diez derrotas, dos empates y una sola victoria -frente a Huracán por 2-0-, además de haber sido eliminado de la Copa Argentina al perder en penales contra San Martín de Tucumán.

El saldo es aún más preocupante si se considera la cantidad de goles recibidos: 19 en contra y apenas cuatro a favor. Estos números reflejan el desafío mayúsculo que atraviesa el club en su regreso a la máxima categoría, luego del ascenso conseguido a fines de 2025 bajo la conducción de Iván Delfino, tras superar a Deportivo Madryn con un global de 3-1.

La seguidilla de malos resultados ha generado una crisis institucional marcada por movimientos en la conducción técnica. En marzo de 2026, la directiva reemplazó al entonces entrenador, Iván Delfino, intentando revertir el rendimiento deportivo. Desde entonces, el equipo dirigido por Gerardo Acuña no ha logrado revertir su situación en la tabla, manteniéndose en el fondo tanto en su grupo como en la clasificación general.

El próximo compromiso del León del Imperio será el sábado 18 de abril, cuando enfrentará como local a Gimnasia La Plata, en el inicio de una serie de partidos decisivos, en la que también deberá medirse ante Rosario Central e Instituto. La continuidad en la Primera División se torna cada vez más incierta frente a la magnitud de los resultados adversos, lo que explica la severidad de las medidas adoptadas por la dirigencia.