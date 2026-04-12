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Estudiantes de Río Cuarto apartó a varios futbolistas tras caer ante Barracas: “No se alinean con la entrega que el club exige”

La dirigencia del club decidió separar a los jugadores por tiempo indeterminado, tras un presente complicado en el torneo local

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El comunicado de Estudiantes de Río Cuarto
El comunicado de Estudiantes de Río Cuarto (@EstudiantesRio4)

La situación deportiva de Estudiantes de Río Cuarto ingresó en una fase crítica tras la reciente derrota por 2-1 frente a Barracas Central. El equipo se encuentra en el último lugar tanto de la tabla de posiciones del Grupo B como de la anual, lo que lo expone a un riesgo real de descenso inmediato.

En medio de este panorama adverso, la dirigencia del club emitió un comunicado en sus redes sociales para informar una decisión contundente: “Se ha tomado la determinación de apartar por tiempo indeterminado del plantel profesional a un grupo de futbolistas de la institución”.

Esta medida responde a una decisión consensuada entre la dirigencia y la secretaría técnica, tras evaluar situaciones que no se alinean con la entrega, compromiso y los objetivos deportivos que nuestra institución persigue y exige desde siempre”, justificó el club respecto a la decisión comunicada hacia sus socios, simpatizantes y a la opinión pública en general, aunque no dio a conocer los nombres.

Por último, la dirigencia afirmó que “los jugadores afectados entrenarán en forma diferenciada del resto del grupo bajo la supervisión de personal designado por el club”. En cuanto a lo deportivo, el próximo encuentro que afrontará el equipo a cargo de Gerardo Acuña será ante Gimnasia en condición de local este sábado.

Estudiantes de Río Cuarto atraviesa una de las campañas más difíciles de su historia luego del ascenso logrado y el regreso a la Primera División tras 40 años. El equipo acumula diez derrotas, dos empates y una única victoria en el campeonato local fue ante Huracán con un 2-0. Además, quedó eliminado de la Copa Argentina tras caer en la tanda de penales contra San Martín de Tucumán.

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