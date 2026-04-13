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Moreno Martins anotó dos goles y lanzó un duro discurso contra el técnico de Bolivia: “Me despreció, teníamos que ir al Mundial”

El delantero fue figura en la victoria de Oriente Petrolero y, tras el partido, apuntó contra Óscar Villegas por no citarlo para el repechaje mundialista

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El delantero boliviano apuntó contra Óscar Villegas de quedar afuera del Mundial por no convocarlo

Marcelo Moreno Martins volvió al gol con un doblete para la victoria de Oriente Petrolero por 2-1 a Gualberto Villarroel San José este domingo en el estadio Ramón Tahuichi Aguilera, en un encuentro correspondiente a la segunda fecha de la Liga Profesional Boliviana y compartió un comentario tajante hacia un destinatario inesperado.

El delantero marcó los tantos que sellaron el triunfo de su equipo. Al finalizar el encuentro, Moreno lanzó críticas directas hacia Óscar Villegas, actual técnico de la selección de Bolivia, con el objetivo de responsabilizarlo por la reciente eliminación del equipo nacional en el repechaje internacional de la FIFA.

Oriente Petrolero ganó con doblete de Marcelo Moreno Martins y avivó la polémica con el entrenador de Bolivia (EFE/ Luis Gandarillas)
Oriente Petrolero ganó con doblete de Marcelo Moreno Martins y avivó la polémica con el entrenador de Bolivia (EFE/ Luis Gandarillas)

La selección de Bolivia había quedado fuera de la carrera mundialista tras vencer a Surinam y perder ante Irak, resultado que frustró la esperanza de regresar a un Mundial desde su última participación en Estados Unidos 1994. Moreno Martins regresó este año de su retiro profesional con la intención de ganarse un lugar en el combinado nacional, pero Villegas no lo incluyó en la lista para los partidos decisivos.

El atacante detalló tras el partido contra quién estuvo enfocado el festejo de su doblete: “Primero, para la hinchada de Oriente que se merecía una victoria, la entrega de todos mis compañeros fue impresionante. Los dos goles fueron para Villegas. ¡Para vos, papá!”. La respuesta apuntó directamente al entrenador por su ausencia en la citación.

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El delantero de Bolivia, junto al técnico Gustavo Costas, durante una conferencia de prensa en La Paz (EFE/ Luis Gandarillas)

El exgoleador de la Copa Libertadores con Cruzeiro y referente de la selección boliviana aseguró: “Voy a decir solamente eso, porque los goles son los que te dan la victoria y fue lo que necesitó en el repechaje. Una leyenda del fútbol boliviano, del fútbol internacional, 17 años de selección, la oportunidad la tenía que dar, yo hice lo posible, me sacrifiqué para estar ahí”.

Yo solo digo que se equivocó, la culpa es de él, teníamos que estar en el Mundial, los jugadores lo entregaron todo. Ahora hay que esperar para ver si lo echan o no”, manifestó Moreno Martins, quien atribuyó la derrota en el repechaje a la decisión del entrenador de no convocarlo, pese a su regreso al fútbol profesional tras casi dos años ausente.

En palabras del propio jugador, la razón por la que no fue considerado para la lista de convocados fue su relación tensa con Villegas: “Siempre me despreció, siendo que yo lo di todo por la selección, él siempre habló sin respeto a mi persona y yo nunca le falté el respeto a nadie. Yo siempre mostré mi trabajo dentro de la cancha”.

Sin la figura de Moreno Martins, Bolivia no logró clasificar al Mundial 2026 (EFE/Alberto Valdés/Pool/Archivo)
Sin la figura de Moreno Martins, Bolivia no logró clasificar al Mundial 2026 (EFE/Alberto Valdés/Pool/Archivo)

El goleador cumplirá 39 años en junio y su último partido con la selección boliviana fue en noviembre de 2023, cuando la Verde cayó ante Uruguay en Montevideo. Tras ese ciclo, Moreno Martins se despidió del fútbol profesional en abril de 2024, en el estadio Mineirao de Belo Horizonte, donde recibió un homenaje del Cruzeiro y dio una vuelta olímpica ante la hinchada.

El delantero, máximo anotador boliviano en las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022, había decidido volver a la actividad con el objetivo de ayudar a la selección a clasificar a un nuevo Mundial. Sin embargo, la eliminación frente a Irak sepultó esas aspiraciones y motivó a sus críticas recientes. De esta manera, Bolivia mantiene su racha sin participar en un Mundial desde 1994, cuando jugó en Estados Unidos, y previamente lo hizo en Uruguay 1930 y Brasil 1950.

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