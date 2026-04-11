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Así quedó la tabla de posiciones de la Liga de Naciones Femenina de la Conmebol: este es el lugar de Colombia

Se disputó la quinta jornada del certamen clasificatorio al Mundial de Brasil 2027

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Argentina y la selección Colombia femenina
Argentina y la selección Colombia femenina fueron dos de los equipos que jugaron por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina - crédito Vincent Carchietta/Imagn Images / Steve Roberts/Imagn Images

La Liga de Naciones de la Conmebol volvió a la actividad el viernes 10 de abril, con cuatro partidos llenos de emociones, ocho selecciones buscando el ingreso a la pelea por los dos cupos directos a la Copa Mundial de la FIFA 2027 en Brasil, así como el par de tiquetes para el Torneo de Repechaje.

Terminada la quinta fecha, se registraron varios movimientos en la tabla de posiciones del certamen clasificatorio al mundial, uno de ellos fue de la selección Colombia femenina, que se midió con Venezuela, que había empezado la jornada como líder, en el estadio Pascual Guerrero.

Cabe recordar que Bolivia descansó en la quinta jornada, ya que hay un número impar de participantes en la Liga de Naciones, debido a que Brasil no disputa el torneo por ser el anfitrión de la Copa de la FIFA, pero seguramente participará para la edición camino al torneo orbital de 2031.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

Durante el 10 de abril, se presentaron partidos con mucho suspenso hasta el último momento, enfrentamientos de rivales directos en la tabla de posiciones y dejando a algunas escuadras con mayores posibilidades de subir a los cuatro primeros lugares de la tabla.

Colombia se ubica en el segundo puesto de la Liga de Naciones con 10 puntos, subiendo dos casillas con respecto a la cuarta fecha, producto de tres triunfos y un empate, luego de vencer a Venezuela, que perdió el liderato, por marcador de 2-1 en Cali.

Colombia vs. Venezuela
Colombia y Venezuela se enfrentaron en el estadio Pascual Guerrero de Cali, por la quinta fecha de la Liga de Naciones Femenina - crédito @FemeninoFVF/X

De otro lado, Paraguay celebró en Asunción contra Ecuador, al conseguir el triunfo por 2-0 en el estadio Defensores del Chaco, gracias a las anotaciones de Cindy Ramos, a los 32 minutos, y el penal de Camila Arrieta al 98′, en el tiempo de reposición, para que la Albirroja quedara quinta con seis puntos.

Argentina se consolidó en los puestos de clasificación directa al Mundial 2027, luego de superar a Chile por la mínima diferencia en Valparaíso, con anotación de Florencia Bonsegundo, en un cobro de penal, y las albicelestes suman 10 puntos en la tabla de posiciones.

Chile vs. Argentina en la Liga de Naciones Femenina Conmebol
Chile perdió por 1-0 contra Argentina en Valparaíso, donde la Albiceleste dio un nuevo paso al mundial femenino - crédito @Argentina

Finalmente, Perú se metió en la pelea por los cupos al repechaje y el cupo directo a Brasil 2027, después de superar a Uruguay por 2-1 en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco, y llegó a seis puntos, que la ponen a soñar con dar la sorpresa para el tramo final del campeonato.

Posiciones

  1. Argentina: 10 puntos (+11)
  2. Colombia: 10 puntos (+5)
  3. Venezuela: 8 puntos (+6)
  4. Chile: 7 puntos (+3)
  5. Paraguay: 6 puntos (-1)
  6. Perú: 6 puntos (-6)
  7. Ecuador: 5 puntos (+1)
  8. Uruguay: 2 puntos (-2)
  9. Bolivia: 1 punto (-17)

Perú ganó a primera hora

Perú obtuvo una victoria 2-1 frente a Uruguay en Cusco, donde el equipo local sumó su segundo triunfo en el torneo clasificatorio rumbo a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, una marca que no alcanzaba en competencias continentales desde la Copa América Femenina 2003.

Durante la primera mitad, Pamela González puso en ventaja a las charrúas al convertir un penal a los 25 minutos. El empate llegó ocho minutos después gracias al gol de Alesia García para la selección Inca. El marcador final quedó definido en el complemento cuando Sandra Arévalo anotó a los 71′.

Perú en la Liga de Naciones Femenina Conmebol
Perú llegó a dos triunfos en la Liga de Naciones Femenina Conmebol, tras superar a Uruguay por 2-1 - crédito Conmebol

Revertida la diferencia inicial, Perú dominó la pelota en la segunda etapa tras la expulsión de Laura Felipe y superó a su rival en remates totales (6 a 5), además de impedir disparos al arco de la guardameta Ariel Longo, demostrando mucha solidez defensiva.

Por su parte, la futbolista Pamela González sumó su tercer gol consecutivo de penal en torneos de la Conmebol, recordando que la última vez que anotó de jugada en un certamen continental fue, casualmente, ante la propia selección blanquirroja en la Copa América 2022 celebrada en Colombia.

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