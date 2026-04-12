Nico Paz convirtió un golazo en la derrota por 4-3 del Como ante el Inter de Milan, que se encamina a ganar la Serie A

El Stadio Giuseppe Sinigaglia albergó un partidazo en el que el Inter de Milán venció por 4-3 al Como y dio un paso importante para consagrarse campeón de la Serie A. A pesar de la derrota, la gran figura del encuentro fue el argentino Nico Paz: convirtió un golazo para el 2-0 parcial y le cometieron un penal. En el marco de la fecha 32, el club nerazzurri sacó nueve puntos de diferencia en la cima sobre el Napoli, su principal perseguidor. Más allá de que Lautaro Martínez integró el banco de suplentes, no ingresó por una molestia física.

El elenco dirigido por Cesc Fabregas se adelantó en el marcador a los 36 minutos del primer tiempo tras una notable jugada del volante ofensivo albiceleste. Nico Paz trasladó el balón desde los tres cuartos del campo del rival y, tras un enganche dentro del área en el que hizo pasar de largo a Francesco Acerbi, sacó un remate rasante que logró atajar Yann Sommer. Sin embargo, Álex Valle capturó el rebote y definió de primera para el 1-0.

Algunos minutos más tarde, el mediocampista de 21 años volvió a deslumbrar a los aficionados con una notable conducción de balón que terminó con el 2-0. El arquero Jean Butez sacó rápido desde el arco y habilitó a Nico Paz con un pase preciso. El argentino se metió al área con la pelota dominada y, ante la pasividad de los defensores, sacó un sutil remate con calidad que ingresó sobre la base del palo derecho de Sommer, que llegó a rozar el balón.

Con esta conversión, Nico Paz ya alcanzó los doce goles en la presente temporada, en la que también brindó seis asistencias en 35 partidos oficiales. Vale destacar que en los últimos días, según informó el portal local Corriere dello Sport, el volante argentino será uno de los grandes animadores del próximo mercado de fichajes. Real Madrid, que tiene una cláusula de recompra accesible, y el propio Inter de Milán son las potencias que desean adquirir sus servicios.

*El resumen de la victoria 4-3 del Inter sobre el Como

A pesar de la buena actuación del Como, Inter equilibró el duelo con dos goles en momentos claves. Antes del final del primer tiempo, Marcus Thuram recortó distancias en el resultado y, en el inicio del complemento, el mismo atacante francés se encargó de empatar el trámite después de una grave desinteligencia en el fondo del cuadro local.

El elenco nerazzurri aprovechó el envión de las conversiones y se adelantó en el marcador a los 57 minutos: Denzel Dumfries marcó de cabeza tras un tiro libre ejecutado por Hakan Calhanoglu. Nuevamente de pelota parada, a los 71, el carrilero neerlandés concretó el 4-2. Para reflejar la efectividad del equipo dirigido por Cristian Chivu, sus primeros cuatro remates al arco terminaron en gol.

Como reaccionó en el tramo final del enfrentamiento. Lucas Da Cunha convirtió el 3-4 de penal después de que Ange-Yoan Bonny le cometiera infracción a Nico Paz. El argentino sacó un remate desde la frontal del área y el delantero, que llegó tarde, impactó sobre su pierna. Sin embargo, pese a que estrelló un tiro en el travesaño en el tiempo de descuento, el cuadro dirigido por Cesc Fábregas no pudo igualar el partido.

Nico Paz convirtió 12 goles en la presente temporada con el Como (REUTERS/Claudia Greco)

Con este resultado, Inter empieza a acariciar el título de la Serie A. El equipo nerazzurri lidera la tabla de posiciones con 75 unidades y le saca nueve puntos de distancia al Napoli, que suma 66, a falta de seis fechas por disputarse.

Respecto a la pelea por el ingreso a la próxima UEFA Champions League, Como recibió un duro golpe con la derrota contra el Inter. Milan marcha tercero con 63 unidades, mientras que la Juventus completa los equipos que obtienen su boleto al certamen internacional con 60 en la cuarta posición.

Como, que jugará contra el Sassuolo en la próxima jornada, quedó estancado en el quinto lugar con 58 puntos y está obligado a sumar en la recta final de la Serie A para recuperar terreno. En el inicio de la fecha 32, la Roma venció por 3-0 al Pisa y se acercó al elenco de Nico Paz con 57 unidades. Más abajo está el Atalanta con 53.

TABLA DE POSICIONES DE LA SERIE A