Matías Rossi se impuso en El Zonda por la segunda fecha del TC2000 y marcó un nuevo récord

Matías Rossi logró una victoria contundente en El Zonda que lo consolida como figura dominante del automovilismo nacional (Prensa: TC2000)

Más de 40 mil personas colmaron el Autódromo El Zonda – Eduardo Copello en San Juan durante la segunda fecha del TC2000 en la temporada 2026, donde Matías Rossi logró una victoria contundente que lo consolida como figura dominante del automovilismo nacional. El evento transformó el circuito en un punto de encuentro para aficionados de todo el país, con una combinación de competencia, tradición y homenajes que marcaron un fin de semana inédito.

Desde el viernes, la zona del cerro se convirtió en centro de atracción para familias, seguidores y turistas que arribaron desde distintas regiones. El entorno natural, sumado a la instalación de carpas, motorhomes y fogones, configuró una postal característica que extiende el ritual del automovilismo más allá de la pista. Este fenómeno refuerza la identidad de El Zonda como espacio emblemático para la comunidad fierrera argentina.

La competencia incluyó el regreso de la largada detenida, lo que aportó un atractivo adicional y generó expectativa entre los asistentes (Prensa: TC2000)

En lo deportivo, la carrera principal tuvo como protagonista excluyente a Matías Rossi, quien al mando de la Toyota Corolla Cross N°1 sumó su triunfo número 47 en la categoría y el quinto en este circuito. La competencia incluyó el regreso de la largada detenida, lo que aportó un atractivo adicional y generó expectativa entre los asistentes. Esta modalidad favoreció la paridad y el suspenso en las primeras vueltas.

Durante la jornada, se registraron incidentes de relevancia: Gabriel Ponce de León abandonó por daños mecánicos en su vehículo y Franco Riva, ganador de la fecha inaugural, tampoco pudo completar la prueba. Además, un choque de Francisco Monarca en la zona del rulo provocó una neutralización que sumó tensión a la definición. El top 10 final del TC2000 quedó conformado por Rossi, Emiliano Stang, Nicolás Palau, Tomás Fernández, Facundo Aldrighetti, Franco Morillo, Diego Ciantini, Franco Riva, Nicolás Traut y Benjamín Squaglia.

Ricardo Zunino, referente del automovilismo nacional e internacional, fue homenajeado (Prensa: TC2000)

El programa del fin de semana incluyó la presentación del Top Race en el marco del Campeonato Argentino YPF Energía, donde Marcelo Ciarrocchi se adjudicó la victoria con el Ford Mondeo #40, escoltado por Fabián Flaqué y Nereo Queijeiro. Este segmento aportó alternativas propias y mantuvo la atención de los espectadores en cada jornada.

Uno de los momentos centrales fue el homenaje a Ricardo Zunino, referente del automovilismo nacional e internacional, quien recibió un reconocimiento especial por parte de las autoridades y la organización. El acto contó con la presencia del intendente de Santa Lucía, Juan José Orrego, el secretario Pablo Tabachnik, el responsable de la Agencia de Deportes, Pablo Aubone, y el director de TC2000, Alejandro Levy. En sus palabras, Levy subrayó el valor simbólico de El Zonda y su vínculo con el público sanjuanino.

La historia de Zunino en la Fórmula 1 incluye el episodio de 1979, cuando debió reemplazar a Niki Lauda en el equipo Brabham durante el Gran Premio de Canadá (Prensa: TC2000)

La trayectoria de Zunino está vinculada de manera directa con el circuito, y su historia en la Fórmula 1 incluye el episodio de 1979, cuando debió reemplazar a Niki Lauda en el equipo Brabham durante el Gran Premio de Canadá. Llegó sin su propio equipamiento y utilizó el buzo y el casco de Lauda, finalizando séptimo en una actuación que fue destacada en su momento por la prensa internacional.

La convocatoria de más de 40 mil personas, la consolidación de Rossi como referente y el tributo a Zunino confirmaron el peso de El Zonda como escenario central del automovilismo argentino, donde la pasión, la historia y la participación popular se integran en cada edición.