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La nueva sensación del atletismo Gout Gout hizo historia: quebró el récord mundial juvenil en 200 metros de Usain Bolt

La joya australiana de la velocidad detuvo el cronómetro a los 19.67 segundos y corrió más rápido que la leyenda oriunda de Jamaica a su edad

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El velocista australiano logró nueva marca U20 en los 200 metros

El atletismo mundial asistió este domingo a la irrupción definitiva de una nueva joya de la velocidad. En el Campeonato de Australia disputado en Sídney, el joven australiano Gout Gout, de apenas 18 años, detuvo el cronómetro en 19.67 segundos en los 200 metros, una marca que no solo se convirtió en la mejor del año, sino que además lo ubicó por delante de lo que había logrado a su misma edad el legendario Usain Bolt.

El registro adquiere una dimensión histórica al poner en perspectiva el desarrollo del jamaiquino, quien en 2004 había corrido el doble hectómetro en 19.93 segundos. Aquella marca fue apenas el preludio de una carrera extraordinaria que terminó con ocho medallas de oro olímpicas, once títulos mundiales y los récords vigentes de 9.58 en los 100 metros y 19.19 en los 200. En ese contexto, lo conseguido por Gout no solo alimenta las comparaciones inevitables, sino que también proyecta expectativas inéditas para el atletismo australiano.

Tras cruzar la meta, el propio Gout dejó en claro el valor que tiene este logro en su evolución deportiva. “Me quita un enorme peso de encima saber que he logrado este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, expresó el joven velocista en declaraciones recogidas por AFP, evidenciando tanto alivio como ambición de cara al futuro.

Vista aérea de seis atletas masculinos corriendo en una pista de atletismo azul bajo el sol, con el corredor Gout Gout visiblemente adelantado
Gout Gout estableció un nuevo récord mundial con una impresionante actuación

Hasta ahora, el atleta había coqueteado con la barrera de los 20 segundos sin poder derribarla oficialmente. Su progresión reciente mostraba señales claras: en 2024 había registrado 20.04, marca con la que batió el histórico récord australiano que estaba en manos de Peter Norman desde los Juegos Olímpicos de México 1968 (20.06). Luego logró mejorar ese tiempo hasta 20.02, pero el salto definitivo llegó recién en Sídney, con un rendimiento que lo posiciona como el junior más rápido de la historia en la distancia.

El crecimiento de Gout ha sido vertiginoso y sostenido. En menos de cinco años pasó de competir en el ámbito escolar a convertirse en una de las mayores promesas del atletismo global. Su historia comenzó en Ipswich, en el estado de Queensland, donde dio sus primeros pasos en la pista casi por casualidad. Sin experiencia previa y con un equipamiento básico, sorprendió en sus primeras carreras escolares, iniciando un proceso de desarrollo que no se detuvo.

Ese avance estuvo acompañado por un entorno clave: el respaldo de su familia y la supervisión de su entrenadora. En sus primeros tiempos, entrenaba apenas dos veces por semana, pero aun así logró conquistar campeonatos escolares y, en un lapso inferior a tres años, romper los récords nacionales juveniles tanto en 100 como en 200 metros.

Atleta Gout Gout, hombre de piel oscura con camiseta morada y expresión eufórica, celebra en pista. Rodeado de fotógrafos y personal de medios
El atleta australiano continúa haciendo historia a sus 18 años

El salto a la escena internacional se produjo en 2024, cuando un video suyo corriendo los 100 metros en 10.29 segundos se volvió viral y lo puso en el radar global. Ese mismo año confirmó su potencial al obtener la medalla de plata en el Mundial Sub-20 de Lima, con un tiempo de 20.60 en los 200 metros, compitiendo frente a rivales de mayor edad y experiencia.

Detrás de su historia deportiva también hay un relato de superación personal. Gout nació en 2007, poco después de que sus padres emigraran desde Sudán del Sur, huyendo de la guerra. Tras un paso por Egipto, la familia se estableció en Australia, donde logró reconstruir su vida. Ese contexto convirtió al joven atleta en un símbolo de diversidad y esperanza, dentro y fuera de la pista.

Su proyección no pasó desapercibida en el plano comercial: recientemente firmó un contrato millonario con Adidas, que se extiende hasta 2032, año en el que los Juegos Olímpicos se celebrarán en Brisbane, su país. Ese evento aparece en el horizonte como uno de los grandes objetivos de su carrera, junto con la cita previa de Los Ángeles 2028.

Gout Gout se proyecta comoo la próxima figura de la velocidad en el atletismo mundial (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)
Gout Gout se proyecta comoo la próxima figura de la velocidad en el atletismo mundial (REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

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