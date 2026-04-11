La rotación masiva con 11 cambios que planea hacer Claudio Úbeda para el clásico entre Boca Juniors e Independiente

Boca Juniors prepara una formación con mayoría de suplentes para el clásico ante Independiente por la 14ª fecha del Torneo Apertura 2026, pautado para el sábado 11 de abril a las 19:30 en La Bombonera. En el duelo con el Rojo, se dará la inclusión de Agustín Marchesín y Exequiel Zeballos, quienes volvieron a entrenar a la par del grupo y fueron citados por Claudio Úbeda para el compromiso.

El entrenador planea modificar el equipo debido al desgaste físico acumulado tras el triunfo 2-1 en el debut por la Copa Libertadores ante la Universidad Católica de Chile. El Xeneize disputará además su segundo encuentro internacional el martes frente a Barcelona SC de Ecuador y el Superclásico ante River Plate en los próximos días, motivo por el cual el once titular deberá ir rotando considerablemente para hacer frente a la carga de compromisos importantes.

Entre las bajas confirmadas, Leandro Paredes no podrá ser parte del partido por acumulación de tarjetas amarillas, por lo que la posición de mediocampista central sería ocupada por Ander Herrera.

Boca se medirá con Independiente este sábado

De acuerdo con el informe de ESPN, la defensa estará compuesta por los jugadores Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino y Malcom Braida, repitiendo el mismo esquema del encuentro ante Talleres de Córdoba. En la mitad de la cancha, Ander Herrera y Tomás Belmonte son candidatos a ocupar el mediocampo, mientras que la delantera contaría con el regreso de Milton Giménez.

En la zona de gestación de juego, figuran en la formación principal nombres como Camilo Rey Domenech, Alan Velasco y el paraguayo Ángel Romero, que serían los encargados de darle ritmo al elenco azul y oro.

Por su parte, Exequiel Zeballos, recuperado de una lesión en el bíceps femoral izquierdo, fue convocado pero aguardaría su ingreso desde el banco. En tanto que Agustín Marchesín, arquero de 38 años, será titular en el clásico, tal lo indicado por el periodista Augusto César, tras superar en tiempo récord un desgarro grado III en el aductor derecho. De esta manera, serían 11 los cambios que planea Úbeda con respecto al partido con la U Católica.

La clasificación a los playoffs está cerca para Boca, que se encuentra tercero en la Zona A, con 20 unidades y séptimo en la tabla anual. El último cruce en La Bombonera —en mayo del año pasado durante los cuartos de final del Apertura— terminó con triunfo de Independiente por un gol de Álvaro Ángulo en el segundo tiempo. El equipo dirigido por Úbeda, que acumula diez partidos sin derrotas y viene de vencer en Chile por Copa Libertadores, buscará consolidar su posición en el torneo.

Claudio Úbeda planea realizar 11 cambios para recibir a Independiente por el Torneo Apertura (REUTERS/Pablo Sanhueza)

En cuanto a la visita, la reciente victoria frente a Racing le permitió mejorar su posición en la tabla, cortando dos caídas consecutivas y acercándose a la clasificación a los playoffs. El entrenador Gustavo Quinteros no podrá incluir a Ignacio Pussetto ni Santiago Montiel por lesión, pero contará nuevamente con Matías Abaldo tras cumplir una fecha de suspensión.

La posible formación de Boca Juniors para enfrentar a Independiente:

Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Ander Herrera, Tomás Belmonte, Alan Velasco, Ángel Romero, Camilo Rey Domenech; Milton Giménez.

LA LISTA DE CONVOCADOS DE BOCA JUNIORS

La lista de Úbeda para el clásico frente a Independiente (@BocaJrsOficial)

Hora : 19:30

Estadio : Alberto J. Armando, La Bombonera

Árbitro : Andrés Merlos

VAR : Lucas Novelli

TV: TNT Sports