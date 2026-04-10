Gimnasia y Esgrima La Plata venció 4-1 a Camioneros y avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina: así está el cuadro

El Lobo platense goleó en su debut en el certamen federal y jugará los 16avos ante Acassuso

Gimnasia y Esgrima La Plata avanzó a los 16avos de final de la Copa Argentina tras superar 4-1 a Camioneros en el estadio Florencio Sola. El equipo platense, que afrontó el partido bajo la conducción interina de Ariel Pereyra tras la salida de Fernando Zaniratto, se recuperó de una semana complicada y dejó atrás una racha negativa en el torneo local.

El Lobo abrió el marcador a los 6 minutos con un penal ejecutado por Marcelo Torres. Camioneros igualó rápidamente a través de Federico Aguirre, que anotó de cabeza tras una jugada con varios rebotes en el área. Antes del cierre del primer tiempo, Alexis Steimbach puso nuevamente en ventaja a Gimnasia con un remate que se desvió en un defensor.

En el complemento, Maximiliano Zalazar amplió la diferencia con un disparo cruzado y, sobre el final, Nacho Fernández marcó el cuarto gol para cerrar la goleada. Camioneros, que milita en la Primera B, no logró sostener la paridad inicial y terminó cediendo ante la mayor jerarquía de su rival. Gimnasia enfrentará a Acassuso en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Gimnasia goleó a Camioneros y avanzó a los 16avos de final (@Copa Argentina)

El Lobo llegó a este duelo envuelto en una crisis futbolística, que incluyó el despido de su entrenador Fernando Zaniratto tras perder por 3-0 ante Huracán en el Bosque por la fecha 13 del Torneo Apertura. El orientador de 45 años había reemplazado a Alejandro Orfila y, a pesar de que el principal objetivo era la permanencia en Primera División, el conjunto platense desafió a propios y extraños hasta ser eliminado por Estudiantes en las semifinales del Torneo Clausura 2025.

Su inicio de 2026 registró victorias contra Racing, Aldosivi y Gimnasia de Mendoza en las primeras seis presentaciones, pero sus últimas tres derrotas consecutivas contra Independiente Rivadavia, Atlético Tucumán y Huracán sentenciaron el ciclo de Zaniratto.

Luego de confirmarse esta decisión, el técnico saliente realizó un furioso posteo en redes sociales: “Hoy me invade una tristeza inexplicable. Me echan del club, de mi casa, ante mi primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos sextos. Perdimos y ciclo cumplido. ¿Este es el proceso a mediano/largo plazo del que tanto hablaron? Sé que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos. Coherencia, por favor”. Fue reemplazado por el DT de la Reserva, Ariel Pata Pereyra, de manera interina.

Por otro lado, Camioneros concretó su ascenso a la Primera B Metropolitana para esta temporada, aunque sufrió la pérdida de su entrenador, Federico Urciuoli, quien se marchó para asumir en Alianza Atlético de Perú, que ya debutó en la Copa Sudamericana con un empate ante Tigre. Bajo la batuta de Axel Clazón, El Camión marcha en la novena colocación con 12 puntos, a 7 del líder Excursionistas (19), en ocho presentaciones y posee un invicto de cinco partidos (tres victorias y dos empates).

Los 32avos de final de la Copa Argentina finalizarán en los próximos días en la cancha de Los Andes con el partido del miércoles 15 de abril desde las 14:10 entre Gimnasia de Mendoza y Gimnasia y Tiro de Salta.

Formaciones:

Gimnasia: Insfrán; Steimbach, Errecalde, Martínez, Silva Torrejón; Fernández, Max, Barros Schelotto, Zalazar o Miramón; Torres y Auzmendi. DT: Ariel Pereyra.

Camioneros: Ramírez; Coronel, Díaz, Sainz, Del Bianco; Pérez Godoy, Nelle, Silva, Brizuela; Aguirre y Huguenet. DT: Axel Clazón.

Estadio: Florencio Sola.

Árbitro: Maximiliano Macheroni.

Así está el cuadro de la Copa Argentina:

Gimnasia avanzó a los 16avos de la Copa Argentina

Todos los partidos de los 32avos de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia 2-0 Estudiantes de Caseros

Lanús 4-1 Sarmiento de La Banda

Estudiantes 4-0 Ituzaingó

Argentinos 1-1 (5-6) Ferrocarril Midland

Talleres 2-0 Argentino de Merlo

Platense 1-0 Argentino de Monte Maíz

Deportivo Riestra 1-0 Deportivo Maipú

Barracas Central 2-2 (4-3) Temperley

Rosario Central 2-0 Sportivo Belgrano (San Francisco)

Gimnasia y Esgrima de Jujuy 2-2 (5-4) Central Córdoba de Santiago del Estero

Aldosivi (Mar del Plata) 3-0 San Miguel

Tigre 2-0 Claypole

River Plate 1-0 Ciudad de Bolívar

Boca Juniors 2-0 Gimnasia de Chivilcoy

San Martín (San Juan) 2-0 Deportivo Madryn

Godoy Cruz (Mendoza) 0-1 Deportivo Morón

San Lorenzo 5-0 Deportivo Rincón

Atlético Tucumán 2-1 Sportivo Barracas

Banfield 3-0 Real Pilar

Belgrano (Córdoba) 3-0 Atlético de Rafaela

Independiente 4-2 Atenas (Río Cuarto)

Racing Club 1-0 San Martín (Formosa)

Huracán 2-1 Olimpo (Bahía Blanca)

Newell´s Old Boys 0-2 Acassuso

Unión 2-0 Agropecuario

Defensa y Justicia 2-1 Chaco For Ever

Instituto 2-0 Atlanta

San Martín (Tucumán) 0-0 (4-3) Estudiantes (Río Cuarto)

Vélez Sarsfield 4-1 Deportivo Armenio

Sarmiento 1-0 Tristán Suárez

Gimnasia y Esgrima La Plata 4-1 Camioneros

Miércoles 15 de abril

14:10 - Gimnasia y Esgrima (Mendoza) vs Gimnasia y Tiro (Salta), en el Estadio Eduardo Gallardón