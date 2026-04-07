Barracas Central recibirá a Vasco da Gama y Tigre jugará ante Alianza Atlético en Perú en su estreno por la Copa Sudamericana

Inicia el camino por la Copa Sudamericana (REUTERS/Luisa González)

El inicio de la Copa Sudamericana promete emociones para el fútbol argentino, con Barracas Central debutando en el Grupo G ante Vasco da Gama en el Estadio Florencio Sola de Banfield a las 19:00, y Tigre visitando a Alianza Atlético en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 23:00.

BARRACAS CENTRAL-VASCO DA GAMA

Barracas Central recibe a Vasco da Gama

La expectativa crece en el sur del conurbano bonaerense, donde Barracas Central vivirá una jornada sin precedentes al debutar en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. El partido, que se disputará este martes en el Estadio Florencio Sola de Banfield, marcará el primer encuentro internacional del club argentino, que enfrentará a Vasco da Gama por el Grupo G a partir de las 19:00 con la transmisión de DSports.

El conjunto dirigido por Rubén Darío Insúa, llega tras una derrota ante Sarmiento por 2-1 en el Torneo Apertura, aunque mantiene el impulso de una racha previa de cinco encuentros sin caídas que lo posiciona noveno de la Zona B.

La clasificación de Barracas Central a la Sudamericana se concretó tras finalizar en la décima ubicación de la tabla anual de la liga argentina. El principal objetivo del equipo para este semestre es consolidar su presencia en un grupo conformado por Audax Italiano, Olimpia, Vasco da Gama y el Guapo.

El motivo por el cual Barracas Central no puede jugar en el Estadio Claudio Tapia responde a las exigencias de Conmebol para partidos internacionales: la cancha de Banfield cumple con las normativas requeridas, mientras que el estadio habitual del Guapo no. Por ello, todo lo que dure la participación en la Sudamericana tendrá como sede el Florencio Sola.

Vasco da Gama, por su parte, afronta un contexto delicado. El club brasileño finalizó décimo cuarto en el Brasileirao 2025, lo que le permitió acceder a esta edición del torneo continental como el último clasificado de su país. Actualmente ocupa el décimo segundo puesto en la liga brasileña, con una cosecha de 12 puntos que lo deja lejos del líder Palmeiras, que suma 25 unidades.

El equipo carioca, apodado el Gigante da Colina, llega además golpeado tras perder el clásico ante Botafogo y obtener solo un punto en sus dos últimos partidos del campeonato local. A raíz de la seguidilla de compromisos, la dirigencia optó por priorizar el Brasileirao y viajará a Buenos Aires con una formación alternativa.

La ausencia de Renato Gaúcho, quien fue campeón de América con Gremio, es uno de los datos más significativos de la previa. El entrenador explicó: “Los jugadores son humanos, no son de hierro, la prioridad es el Brasileirao”. En consecuencia, no solo él decidió no viajar, sino que tampoco lo harán los habituales titulares. En su lugar, el segundo entrenador Marcelo Salles será quien conduzca al plantel, acompañado por once futbolistas del equipo sub 20.

Posibles formaciones

Barracas Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Nicolas Capraro, Rodrigo Insúa; Iván Tapia, Dardo Miloc, Gonzalo Maroni; Lucas Gamba y Facundo Bruera. DT: Rubén Darío Insua

Vasco da Gama: Daniel Fuzato; Carlos Cuesta, Lucas Freitas, Riquelme Avellar, José Luis Rodríguez; Hugo Moura, Matheus França, JP Murilo; Nuno Moreira, Adson y Claudio Spinelli. DT: Marcelo Salles

Árbitro: Carlos Betancur

Hora: 19:00

Estadio: Florencio Sola

TV: DSports

ALIANZA ATLÉTICO-TIGRE

Tigre se mide ante Alianza Atlético en condición de visitante

Tigre enfrentará a Alianza Atlético este martes en el inicio de su participación en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026. El duelo por la Zona A se disputará en el Estadio Miguel Grau del Callao desde las 23:00, mientras la transmisión estará a cargo de DSports.

El equipo dirigido por Diego Dabove afrontó de manera irregular las últimas fechas del Torneo Apertura. Después de un arranque prometedor en el campeonato doméstico, la seguidilla negativa lo obliga a conseguir puntos mientras disputa la competencia internacional. La urgencia de revertir la imagen es compartida por el plantel y el cuerpo técnico, que buscan iniciar la Sudamericana con un resultado positivo.

El club peruano llega a este compromiso tras igualar 2-2 ante Atlético Grau, resultado que lo posiciona décimo en la Liga 1 con 11 puntos, a 12 del líder Chankas CYC. Los dirigidos por Federico Urciuoli sostienen sus ilusiones de avanzar en el certamen internacional, en el que buscará hacerse fuerte como local, aunque obligado a mudarse al Miguel Grau debido a que su estadio no cumple con las exigencias de la Conmebol para competencias continentales.

Ambos equipos debutan en la fase de grupos con necesidades similares: Alianza Atlético buscará capitalizar su momento estable en la liga peruana, mientras que Tigre necesita cortar una racha adversa de siete partidos sin victorias, incluyendo cuatro derrotas y tres empates. El club argentino cayó en su última presentación por 2-0 ante Independiente Rivadavia.

Posibles formaciones

Alianza Atlético: Daniel Prieto; Anthony Gordillo, José Villegas, Román Suárez, Erick Perleche; Stéfano Fernández, Germán Díaz, Hernán Lupu; Franco Coronel, Cristian Penilla y Guillermo Larios Saavedra. DT: Federico Urciuoli

Tigre: Felipe Zenobio; Ramón Arias, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Federico Álvarez; Santiago López, Bruno Leyes, Jalil Elías, Gonzalo Martínez; Ignacio Russo y David Romero. DT: Diego Dabove

Árbitro: Paulo Zanobelli

Hora: 23:00

Estadio: Miguel Grau del Callao

TV: DSports