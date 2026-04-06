Los explosivos posteos del ex técnico de Gimnasia La Plata tras ser despedido: “Me echan del club, de mi casa”

Fernando Zaniratto fue destituido como entrenador de Gimnasia (Fotobaires)

Fernando Zaniratto fue destituido como director técnico de Gimnasia La Plata luego de la contundente derrota por 3 a 0 que el equipo sufrió ante Huracán por la fecha 13 del Torneo Apertura. Con este resultado, después de un buen inicio de ciclo del entrenador, el equipo cayó al undécimo puesto de la zona B, quedando fuera de la zona de playoff y a tres puntos del último puesto clasificatorio, que ocupa el Globo con 17 unidades. Es el undécimo DT que deja su cargo en el certamen.

La salida de Zaniratto, que fue clave en la salvación del descenso a finales de 2025 y llegó hasta las semifinales del Torneo Clausura, marca un giro abrupto en el presente del club. Minutos después de que se confirmara la noticia, el entrenador disparó en sus redes sociales con explosivos posteos por la decisión de la dirigencia.

“Hoy me invade una tristeza inexplicable. Me echan del club, de mi casa, ante mi primer mal momento. Nunca me saqué responsabilidad de estos últimos malos resultados, pero si ganábamos ayer éramos unos fenómenos y nos metíamos sextos. Perdimos y ciclo cumplido. ¿Este es el proceso a mediano/largo plazo del que tanto hablaron? Sé que en el fútbol mandan los resultados, pero tenemos que entender de dónde venimos. Coherencia, por favor”, escribió Zaniratto en su Instagram.

El primer posteo de Zaniratto en el que apuntó contra la decisión del club (@ferluchozaniratto)

El entrenador, que tuvo su primera experiencia en Primera en el Lobo, destacó el trabajo de los futbolistas de su plantel: “Es momento de agradecer a los jugadores, que no son los responsables en lo más mínimo de mi salida. Se entregan al máximo día a día. Hay un grupo excelente, y le deseo lo mejor porque se lo merece”.

Al mismo tiempo, le dedicó unas palabras a los hinchas. “Al hincha de Gimnasia, qué más les puedo decir que agradecerles, más allá de algunos pocos que van a la cancha o se esconden en las redes y que no parecen hinchas de este hermoso club, que parecen disfrutar cuando las cosas van mal. El verdadero hincha es excepcional. Gracias por el apoyo y apoyen a los jugadores. Este grupo quiere lo mejor para el club”, soltó Zaniratto.

Por último, el técnico de 45 años se refirió a los trabajadores del club e hizo hincapié en el notable ambiente que lograron: “Y, obviamente, quiero agradecer a toda la gente que trabaja en Estancia Chica. Utileros, staff, médicos, kinesiólogos, nutri, cancheros, psicólogos, administrativos, cocineras y ayudantes de cocina y personal de limpieza, con quienes el año pasado habíamos logrado una armonía total y desde todos los sectores brillaba la buena onda y nos ayudó mucho para salvarnos. Un abrazo grande para todos”.

El agradecimiento de Zaniratto a los jugadores y los hinchas (@ferluchozaniratto)

La destitución se llevó a cabo en medio de una de las peores rachas en el ciclo de Zaniratto en Gimnasia: en los últimos seis partidos, el conjunto sólo sumó una victoria y acumula tres derrotas consecutivas, además de cuatro encuentros sin ganar en el Bosque. En el presente torneo el Lobo concretó cuatro triunfos, dos empates y seis derrotas, sumando 14 puntos en 12 fechas.

En el balance global de su ciclo, el técnico dirigió 22 encuentros, cosechando 11 victorias, dos empates y nueve caídas. No obstante, su principal mérito fue salvar al equipo del descenso y alcanzar las semifinales del Torneo Clausura, donde perdió contra Estudiantes de La Plata.

Este lunes, tras la práctica matutina realizada en el predio de Estancia Chica, la Comisión Directiva le comunicó personalmente la decisión al entrenador, quien inmediatamente después se despidió del plantel. Zaniratto había asumido en octubre de 2025 de forma interina.

En la próxima presentación de Gimnasia por la Copa Argentina frente a Camioneros, el equipo será dirigido de manera interina por Ariel Pereyra. Dos de los principales candidatos analizados por la dirigencia para ocupar el cargo de entrenador son Omar De Felippe y Néstor Gorosito.

El agradecimiento de Zaniratto a los trabajadores del Lobo (@ferluchozaniratto)

LOS 11 ENTRENADORES QUE SE FUERON EN EL TORNEO APERTURA 2026

Daniel Oldrá (Instituto de Córdoba) Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata) Favio Orsi - Sergio Gómez (Newell’s) Hugo Colace (Atlético Tucumán) Marcelo Gallardo (River Plate) Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto) Damián Ayude (San Lorenzo) Guillermo Farré (Aldosivi) Ariel Broggi (Gimnasia de Mendoza) Gustavo Benítez (Deportivo Riestra) Fernando Zaniratto (Gimnasia La Plata)