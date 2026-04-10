El doblete del Taty Castellanos en 99 segundos que le mete presión a Scaloni en la Selección: “Quiere ir al Mundial”

Valentín Castellanos tuvo una gran jornada en el Estadio de Londres con la anotación de su primer doblete con la camiseta del West Ham, y lo hizo en tan solo 99 segundos. Su magnífica producción encaminó la goleada 4-0 ante Wolverhampton por la fecha 32 de la Premier League y Los Martillos salieron de la zona de descenso para hundir al Tottenham del Cuti Romero en la zona roja.

Cabe remarcar que se trataba de un partido vital en la lucha por la permanencia porque los Wolves están últimos con 17 unidades y la derrota los dejó a un paso de bajar a Segunda División: quedaron a 15 puntos de West Ham, primero que se salvaría, con seis partidos por jugar. Bajo este contexto, los dirigidos por Nuno Espirito Santo estaban obligados a ejercer la localía con éxito ante el último de la tabla y rompieron la paridad a los 41 minutos con un cabezazo letal de Konstantinos Mavropanos.

Ya en el segundo tiempo, llegó el show del Taty. El ex delantero de Girona y Lazio, entre otros equipos, se asoció con el brasileño Pablo, recibió una devolución de taco, ensayó un derechazo cayéndose en el área que venció al arquero José Sá y la pelota ingresó a la red a los 65 minutos. Luego de las repeticiones de la jugada, la transmisión oficial regresó al partido y, en ese preciso instante, llegó el segundo grito de Castellanos con un nuevo disparo esquinado en la puerta del rectángulo mayor, que pegó en el palo derecho de Sá antes de meterse en la valla rival a los 67′. Mavropanos le bajó la persiana al resultado con el 4-0 en el último cuarto de hora.

*El segundo gol del Taty Castellanos

“Castellanos quiere ir al Mundial”, aseguró ESPN después de esta labor del punta, quien salió reemplazado a los 82 minutos en lugar de Callum Wilson. Vale destacar que fue considerado por Lionel Scaloni en el tramo final de 2024, pero una serie de lesiones le quitaron rodaje en Lazio durante 2025 y su llegada al West Ham a principios de 2026 a cambio de 29 millones de euros (USD 34 millones) obligó a su adaptación a una nueva Liga.

Hasta este viernes, solo había marcado tres goles en 15 partidos con Los Martillos y corre de atrás en la consideración de Scaloni porque en la última doble fecha FIFA convocó a Lautaro Martínez, Julián Álvarez, José López y Joaquín Panichelli. Sin embargo, la grave lesión de Panichelli antes de los amistosos, la floja imagen del Flaco López contra Mauritania y la reciente molestia del Toro Martínez impiden descartar su nombre a 62 días para el inicio de la Copa del Mundo.

Castellanos acumula un total de cinco minutos con la camiseta de Argentina en dos encuentros correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas. Ingresó en el 3-0 contra Chile (1′) y en la caída 1-2 ante Paraguay (4′), mientras que fue suplente frente a Colombia (1-2) y Perú (1-0).

Los dobletes de Castellanos y Mavropanos le permitieron a West Ham salir de los puestos de descenso hasta que juegue Tottenham, que visitará el domingo desde las 10 (hora argentina) a la revelación Sunderland.

*El resumen del partido

Todo indica que Wolverhampton (17) y Burnley (20) serían dos de los tres descendidos y el último boleto quedaría entre Leeds (33), Nottingham Forest (32), West Ham (32) y Tottenham (30). El Forest está en desventaja con el resto porque también compite en cuartos de final de la Europa League.

Más allá de esto, West Ham debe concentrarse en su propia producción y volverá a jugar el próximo lunes 20 de abril como visitante ante Crystal Palace, que llegará a ese duelo con el cansancio a cuestas porque se medirá entre semana a Fiorentina por un lugar en semifinales de la Conference League.

La tabla de posiciones de la Premier League

*Los primeros cinco lugares van a la Champions 26/27

*El sexto avanza a la Europa League 26/27

*El séptimo va a los Playoff de la Conference League 26/27

*Los últimos tres equipos bajarán a Segunda División