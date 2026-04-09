Un histórico del Real Madrid confesó que cambiaría sus cinco Champions League por un Mundial con su selección

El lateral indicó que cambiaría las Orejonas con el Real Madrid

El ex lateral brasileño Marcelo Vieira fue consultado sobre si estaría dispuesto a cambiar las cinco UEFA Champions League que conquistó con el Real Madrid por el Mundial con la camiseta de la selección verdeamarela y sorprendió con su respuesta, en diálogo con el canal de YouTube de Romario.

Marcelo, quien llegó al Merengue en enero de 2007, se convirtió en el segundo futbolista extranjero con más partidos en la historia del club, sumando 546 encuentros, solo superado por Karim Benzema. Romario le preguntó a Marcelo si cambiaría sus victorias en Europa por un Mundial con Brasil. El lateral respondió tras una breve pausa: “Esa pregunta es difícil, amigo. Voy a ser sincero contigo. Las cambiaría”.

Vale recordar que el único título de Marcelo con la selección mayor de su país fue la Copa de las Confederaciones 2013, cuando fue parte del plantel de la Canarinha que venció a España por 3 a 0 en la final en el estadio Maracaná. Y las Champions que ganó con el elenco de Madrid fueron en las ediciones 2014, 2016, 2017, 2018 y 2022.

Marcelo ganó cinco Champions con el Real Madrid (REUTERS/Lee Smith/File Photo)

El futbolista analizó el valor emocional de los títulos, explicando que la posibilidad de conseguir un Mundial es la máxima aspiración para cualquier brasileño. Marcelo había formado parte de la plantilla nacional en el Mundial 2014, en el que Brasil sufrió una derrota histórica por 1-7 ante Alemania en las semifinales celebradas en el Maracaná.

Aquel partido, que Marcelo calificó como “el peor de su carrera”, significó un trauma deportivo en Brasil. “La lesión de Neymar la sentimos. Ellos estaban muy bien organizados, jugaron de maravilla. Fue como una pesadilla de la que quieres levantarte”, expresó.

Durante la entrevista, Marcelo también se refirió al impacto psicológico de aquella semifinal. Explicó que el grupo se veía ya en la final, e incluso anticipaba un enfrentamiento soñado contra Argentina en casa. El resultado, sin embargo, le sirvió para aprender a gestionar emociones y afrontar las derrotas con madurez. “Iba a ser precioso enfrentarse a Argentina en la final. En Brasil además”,

Ante la pregunta de quién es el mejor jugador que ha visto, Marcelo respondió: “Messi. Messi es increíble”, aunque reconoció la fortuna de haber sido contemporáneo tanto de Lionel Messi como de Cristiano Ronaldo. Sobre sus favoritos para la próxima Copa del Mundo, el exlateral citó sin orden de preferencia a Brasil, España, Francia y Argentina.

El retiro de Marcelo se dio en Fluminense y su carrera concluyó el 6 de febrero de 2025 en medio de una controversia con el entrenador Mano Menezes. Durante un encuentro contra Gremio, fue llamado desde el banco para ingresar al campo en el minuto 45 del segundo tiempo. Sin embargo, un intercambio de palabras con Menezes impidió su entrada.

“No fue entrar en el minuto 45 lo que me molestó. Lo que pasó fue sencillo. No me habló durante el entrenamiento. No hubo ninguna conversación conmigo, nada para ayudarme a mejorar, no me dijo nada. En ese momento me abrazó y me habló. Y yo le dije: ‘No tienes por qué hacer eso porque normalmente no me hablas’. Me empujó y me dijo que no iba a entrar”. Este desacuerdo precipitó la salida oficial del jugador, quien renunció a su contrato y puso fin a una carrera de alta relevancia en el fútbol internacional.