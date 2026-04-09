Stephen Curry subastará con fines benéficos más de 70 pares de zapatillas usadas: cuándo será el evento

Stephen Curry subasta más de 70 pares de zapatillas usadas en partidos a beneficio de la Eat. Learn. Play. Foundation (Mandatory Credit: David Gonzales-Imagn Images)

Más de 70 pares de zapatillas usadas en partidos por el jugador de los Golden State Warriors Stephen Curry serán subastados en línea entre el 13 y el 28 de abril mediante la casa de subastas Sotheby’s. Todo lo recaudado se destinará a la Eat. Learn. Play. Foundation, organización benéfica fundada por Curry y su esposa, Ayesha.

La subasta pone a disposición de coleccionistas y aficionados una colección de zapatillas utilizadas por Curry durante la temporada 2025-26 de la NBA, incluyendo modelos de distintas marcas deportivas y ejemplares emblemáticos como las Nike Kobe 6 Protro “Mambacita”.

Según Sotheby’s, la iniciativa representa un capítulo inédito en la carrera del jugador, quien recientemente abandonó el patrocinio exclusivo de una sola marca para convertirse en agente libre en el mercado de calzado.

La iniciativa refleja el paso de Stephen Curry hacia la independencia de marcas tras finalizar su patrocinio exclusivo en calzado (Mandatory Credit: Kelley L Cox-Imagn Images)

Entre los pares disponibles se encuentran modelos usados en partidos decisivos, entrenamientos y durante los ingresos previos a los estadios. Las pujas se realizarán en formato digital, con precios estimados por par que oscilan entre USD 3.000 y USD 50.000, en función de la rareza, la historia y si llevan la firma del basquetbolista. Sotheby’s anticipa una alta demanda, dado que varias zapatillas están asociadas a hitos relevantes del baloncesto profesional estadounidense.

Detalles de la colección y marcas representadas

La colección reúne ejemplares de marcas como Nike, Jordan, Adidas, Puma, Li-Ning y On. Esta variedad responde al nuevo estatus de agencia libre de Curry, quien, tras romper su vínculo exclusivo con Under Armour en noviembre, ha optado por utilizar modelos de diversas firmas tanto en partidos oficiales como en otras instancias relacionadas con la NBA.

Entre los modelos más valorados figuran las Nike Kobe 6 Protro “Mambacita”, utilizadas por Curry tras anunciar su agencia libre y en homenaje a Kobe Bryant y su hija Gianna. También destacan las Nike Air Jordan 12 “Flu Game”, asociadas históricamente con Michael Jordan en las finales de la NBA de 1997, y que Curry utilizó antes de un partido frente a Utah Jazz.

Las zapatillas subastadas reflejan el impacto de la agencia libre de Curry y su preferencia por ediciones limitadas de grandes marcas deportivas (Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images)

En cuanto a logros personales, sobresale el par Nike Kobe 4 Protro “CHBL”, con el que Curry alcanzó 48 puntos y batió el récord de partidos con al menos 40 puntos para jugadores mayores de 30 años. La subasta incluye además modelos personalizados, como las Nike Sabrina 3, vinculadas a la estrella Sabrina Ionescu, y las On THE ROGER Pro, diseñadas junto al tenista suizo Roger Federer.

Impacto social y destino de los fondos

Toda la recaudación será destinada a la Eat. Learn. Play. Foundation, creada por Stephen y Ayesha Curry en 2019. Esta organización desarrolla programas de nutrición infantil, alfabetización y acceso a espacios de juego seguro en comunidades vulnerables, con especial foco en Oakland. Desde su creación, la fundación ha impulsado proyectos locales orientados a garantizar alimentación, educación de calidad y oportunidades recreativas para niños y niñas de la región.

Stephen y Ayesha Curry fundaron Eat. Learn. Play. en 2019 para mejorar la vida de niños en comunidades vulnerables (REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo)

Curry subrayó el valor social de la subasta al declarar: “Lo que la hace aún más especial es el impacto que puede tener fuera de la cancha”, según recogió el portal especializado ARTnews. El compromiso de la fundación y la participación activa del jugador refuerzan el carácter solidario del evento.

El fenómeno del coleccionismo y el nuevo ciclo de Curry

La subasta marca un hito en el mercado de zapatillas deportivas al coincidir con el inicio de la agencia libre de Curry tras 12 años de patrocinio exclusivo. Su decisión de alternar modelos de diferentes marcas ha renovado el interés en el coleccionismo de calzado y ha generado una fuerte expectativa entre seguidores y referentes de la industria.

La decisión de Curry de alternar diferentes marcas de zapatillas despierta gran interés entre coleccionistas de calzado deportivo (REUTERS/Mario Anzuoni)

El fenómeno de las subastas de zapatillas usadas en partidos ha crecido en los últimos años, y la selección personal de Curry, con pares vinculados a momentos históricos y logros individuales, incrementa el atractivo para coleccionistas internacionales.

Cada par encapsula una etapa de la carrera del jugador y ofrece a los compradores la posibilidad de acceder a piezas auténticas de la historia reciente de la NBA.

A través de esta subasta, el legado deportivo de Stephen Curry se transforma en objetos de colección con impacto social, articulando la pasión por el básquet con la contribución al bienestar colectivo. La iniciativa es celebrada tanto por la comunidad de coleccionistas como por quienes ven en el deporte una herramienta concreta de solidaridad y transformación social.