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El ranking que revela cómo llegan las 48 selecciones al Mundial: qué puesto ocupa Argentina y las dos potencias en la zona roja

Un informe reveló cómo es el presente de los combinados a la cita mundialista. El equipo de Scaloni está en la parte alta del ranking

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El lugar que ocupa Argentina respecto al presente de las 48 selecciones del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)
El lugar que ocupa Argentina respecto al presente de las 48 selecciones del Mundial 2026 (REUTERS/Agustin Marcarian)

La cuenta regresiva de la Copa del Mundo 2026 está cada vez más cerca de llegar a su final. La cita en los Estados Unidos, Canadá y México acogerá por primera vez en la historia a 48 participantes. Tras la última fecha FIFA en marzo, los entrenadores encaminaron las listas de convocados definitivas, aunque otros equipos dejaron dudas por su rendimiento. El portal uruguayo Ovación realizó un análisis sobre cómo les fue a los combinados nacionales en sus últimos 20 partidos: se destacaron varias potencias en la zona baja y quién es el líder del ranking.

En el informe del periodista Pablo Cupese del medio mencionado, la selección argentina se ubica en el sexto puesto. Dicha posición proviene de 14 victorias, tres empates y tres derrotas, algo que deriva en 45 puntos virtuales conseguidos de 60 posibles en los últimos 20 partidos.

Las únicas caídas de la selección dirigida por Lionel Scaloni, que en las últimas horas confirmó sus últimos dos amistosos previos al Mundial, fueron contra Colombia por 2-1 (10/9/2024), mismo resultado contra Paraguay (14/11/2024) y 1-0 contra Ecuador (9/9/2025). Todas las derrotas fueron en condición de visitante y por las Eliminatorias Sudamericanas.

Argelia se ubica como el rival de Argentina en grupos con el mejor presente (@LesVerts)
Argelia se ubica como el rival de Argentina en grupos con el mejor presente (@LesVerts)

“Es un hecho que en los últimos 20 partidos de cada selección mundialista hubo amistosos de distintos tipos, encuentros de Eliminatorias y algunos incluso de copas continentales y que dependiendo la confederación que integren, los rivales pueden tener mayor o menor grado de dificultad, aunque en su mayoría todos se enfrentaron a retos importantes, algunos supieron sortearlos y otros no tanto”, explicó el periodista en el informe sobre el método de clasificación.

Respecto a los rivales de la selección argentina en el grupo J de la Copa del Mundo, Argelia y Austria llegan en un gran presente. El combinado africano se posiciona décimo en la lista con 43 puntos (12V, 7E y 1D), mientras que su par europeo está 15° con 40 unidades (12V, 4E y 4D). Jordania, por su parte, tiene 30 puntos (8V, 6E y 6D) para meterse en el 41° puesto.

El líder de la clasificación virtual de los últimos 20 partidos puede llamar la atención: Marruecos. No obstante, la realidad del combinado africano es sobresaliente, ya que computa 49 puntos producto de 15 triunfos, 4 igualdades y una caída. Luego de llegar hasta las semifinales en Qatar 2022, Los Leones se impusieron en el Campeonato Africano de Naciones, ganaron la Copa Árabe de la FIFA y llegaron a la final en la polémica Copa Africana de Naciones, que perdió ante Senegal. El resto de los combinados nacionales que están por encima de Argentina son España (48), Senegal (47), Inglaterra (46) y Japón (46).

Con Bielsa en el banco, Uruguay es la potencia con peor presente de cara al Mundial (REUTERS/Mariana Greif)
Con Bielsa en el banco, Uruguay es la potencia con peor presente de cara al Mundial (REUTERS/Mariana Greif)

El informe también sacó a relucir el preocupante presente de algunas potencias. La Brasil de Carlo Ancelotti se ubica 30° con únicamente 33 puntos (9V, 6E y 5D), mientras que Bélgica marcha 42° al sumar 30 unidades (8V, 6E y 6D).

Sin embargo, hay dos selecciones sudamericanas que están todavía más abajo: Colombia y Uruguay. Los Cafeteros mostraron un andar irregular en los últimos meses y están 43° con 29 puntos (8V, 5E y 7D). Por su parte, el presente de los Charrúas dirigidos por Marcelo Bielsa es desolador, ya que ganaron solamente cinco partidos en sus últimas 20 presentaciones. Gracias a 10 empates y las cinco derrotas restantes, la Celeste quedó 45° con 25 unidades.

La selección que ocupa el último puesto en el ranking de los combinados mundialistas con peores resultados se encuentra Qatar con 20 puntos producto de cinco triunfos, cinco igualdades y 10 derrotas.

LA TABLA DE POSICIONES DE LAS 48 SELECCIONES DEL MUNDIAL 2026 TOMANDO LOS ÚLTIMOS 20 PARTIDOS

  1. Marruecos: 49 puntos (15V, 4E y 1D)
  2. España: 48 puntos (14V, 6E y 0D)
  3. Senegal: 47 puntos (14V, 5E y 1D)
  4. Inglaterra: 46 puntos (15V, 1E y 4D)
  5. Japón: 46 puntos (14V, 4E y 1D)
  6. Argentina: 45 puntos (14V, 3E y 3D)
  7. Costa de Marfil: 45 puntos (14V, 3E y 3D)
  8. Noruega: 45 puntos (14V, 3E y 3D)
  9. República Democrática del Congo: 44 puntos (14V, 2E y 4D)
  10. Argelia: 43 puntos (12V, 7E y 1D)
  11. Turquía: 42 puntos (13V, 3E y 4D)
  12. Alemania: 42 puntos (13V, 3E y 4D)
  13. Australia: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  14. Francia: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  15. Austria: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  16. Corea del Sur: 40 puntos (12V, 4E y 4D)
  17. Uzbekistán: 40 puntos (11V, 7E y 2D)
  18. Canadá: 40 puntos (11V, 7E y 2D)
  19. Portugal: 40 puntos (11V, 7E y 2D)
  20. Croacia: 39 puntos (11V, 6E y 3D)
  21. Países Bajos: 38 puntos (10V, 8E y 2D)
  22. Irán: 38 puntos (11V, 5E y 4D)
  23. México: 37 puntos (10V, 7E y 3D)
  24. Haití: 37 puntos (11V, 4E y 5D)
  25. Egipto: 37 puntos (10V, 7E y 3D)
  26. Panamá: 36 puntos (10V, 6E y 4D)
  27. Sudáfrica: 34 puntos (9V, 7E y 4D)
  28. República Checa: 34 puntos (9V, 7E y 4D)
  29. Irak: 34 puntos (10V, 4E y 6D)
  30. Brasil: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  31. Curazao: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  32. Cabo Verde: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  33. Túnez: 33 puntos (9V, 6E y 5D)
  34. Suecia: 33 puntos (10V, 3E y 7D)
  35. Estados Unidos: 32 puntos (10V, 2E y 8D)
  36. Nueva Zelanda: 32 puntos (10V, 2E y 8D)
  37. Ecuador: 31 puntos (6V, 13E y 1D)
  38. Suiza: 31 puntos (8V, 7E y 5D)
  39. Paraguay: 30 puntos (8V, 4E y 6D)
  40. Arabia Saudita: 30 puntos (9V, 3E y 8D)
  41. Jordania: 30 puntos (8V, 6E y 6D)
  42. Bélgica: 30 puntos (8V, 6E y 6D)
  43. Colombia: 29 puntos (8V, 5E y 7D)
  44. Escocia: 27 puntos (8V, 3E y 9D)
  45. Uruguay: 25 puntos (5V, 10E y 5D)
  46. Bosnia: 24 puntos (6V, 6E y 8D)
  47. Ghana: 23 puntos (6V, 5E y 9D)
  48. Qatar: 20 puntos (5V, 5E y 10D)

*Los datos corresponden al informe de Ovación

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