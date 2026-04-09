Carlos Valderrama rechazó una oferta de dos millones de dólares para cortarse su icónica cabellera: su explicación

La oferta propuesta por una marca fue antes del Mundial de Estados Unidos 1994

Carlos ‘El Pibe’ Valderrama reveló que rechazó una oferta de USD 2 millones por cortarse el cabello antes del Mundial de 1994 y sorprendió a sus fanáticos. Su relato muestra cómo la imagen personal puede transformarse en un símbolo y en parte esencial de la identidad de un deportista.

Durante una entrevista en el programa Entregoles del periodista Andrés Cantor, Valderrama explicó que una marca le propuso cortarse su emblemática melena rubia a cambio de una suma millonaria. “Dos de los verdes, dos millones de dólares”, precisó el exfutbolista, quien rechazó sin titubear la propuesta.

Carlos Valderrama habló sobre la oferta que recibió para cortarse el pelo (crédito: Diego Pineda/Colprensa)

El excapitán de la selección de Colombia aclaró que su negativa no buscaba negociar un monto mayor. “No, ni cinco (millones)”, afirmó tajante cuando le preguntaron si esperaba una oferta superior. Una marca pretendía que el mediocampista se desprendiera de su pelo para disputar el torneo, pero él optó por mantenerse fiel a su imagen. “Mi vida la decido yo. Siempre fui así. Yo respondo por mi historia. Es historia mía”, explicó, reafirmando que su identidad iba más allá de lo económico.

El exjugador no mostró interés por el atractivo económico de la oferta y prefirió conservar su melena, un distintivo que lo acompañó en toda su carrera y que se transformó en símbolo del fútbol colombiano. “El pelo creció porque yo me lo dejé crecer, contra viento y marea. Tiene otro color, tiene otra pinta pero ahí está”, concluyó la leyenda.

Nacido en Santa Marta en 1961, Carlos Alberto Valderrama Palacio debutó profesionalmente a los 19 años con el Unión Magdalena. Su carrera como futbolista de clubes incluyó pasos por equipos como Millonarios, Deportivo Cali, Montpellier, Real Valladolid, Independiente Medellín, Junior de Baranquilla, Tampa Bay Mutiny, Miami Fusion y Colorado Rapids, finalmente anunció su retiro en 2003.

Carlos Valderrama en el 'Valderrama Day' de la MLS (crédito: MLS)

En el conjunto colombiano, Valderrama jugó tres Copas del Mundo en Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Además, fue el segundo jugador con más partidos en la historia de la selección, solo superado por el arquero David Ospina.

Valderrama también fue reconocido como el Mejor Futbolista de América en 1987 y 1993. Su visión de juego y sus asistencias lo convirtieron en un referente internacional. En la Major League Soccer disputó 175 partidos, marcó 16 goles y entregó 114 asistencias, según cifras históricas de la propia competición.

La decisión del Pibe Valderrama priorizó su autenticidad sobre el dinero (@pibevalderramap)

El cabello de Valderrama no sólo definió su imagen, sino que se transformó en parte de la cultura popular. El 18 de julio de 1996, se celebró el “Valderrama Day” en Estados Unidos, donde compañeros, rivales e hinchas lucieron pelucas rubias en un partido ante Kansas City Wizards. Este gesto simbólico único dejó en claro el impacto de su figura. El exjugador insistió en que su melena es una decisión personal, una marca registrada que se mantuvo intacta durante toda su carrera y que incluso fue homenajeada en la cultura popular.

Valderrama participó como actor en la película argentino-colombiana “Por un puñado de pelos”, en la que interpretó a un alcalde llamado Nemecio en un pueblo famoso por la abundancia capilar de sus habitantes, atribuida a las supuestas propiedades milagrosas de un río local. En el film, la llegada de un empresario millonario, protagonizado por Nicolás Vázquez, introduce el interés de transformar ese fenómeno natural en un negocio rentable de hidroterapia.

Sin duda, la imagen de El Pibe Valderrama, con su melena rubia y abundante, se transformó en un sello que lo distinguió dentro y fuera del terreno de juego. Sus éxitos deportivos marcaron una etapa fundamental en el fútbol colombiano, y su autenticidad sin precio fortaleció su posición como referente para distintas generaciones.