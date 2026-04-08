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Un equipo de la Premier League enfrenta una ola de protestas tras anunciar aumentos en los precios de las entradas

La decisión generó malestar entre sus hinchas, quienes respondieron con protestas y llamados a ejercer presión sobre la comisión directiva

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Liverpool enfrenta protestas de hinchas tras anunciar un aumento en los precios de las entradas para la Premier League (Reuters/Jason Cairnduff)
Liverpool enfrenta protestas de hinchas tras anunciar un aumento en los precios de las entradas para la Premier League (Reuters/Jason Cairnduff)

Los hinchas del Liverpool han intensificado su protesta contra la directiva del club tras el anuncio de aumentos en los precios de las entradas, que perjudicarán especialmente a la tribuna The Kop. Esta decisión, comunicada por la administración del club a finales del mes pasado, es la primera vez desde 2010 que Fenway Sports Group (FSG), el grupo propietario de origen estadounidense, incrementa el costo de los asientos en este icónico sector de Anfield.

La directiva justificó la medida alegando que los costos operativos en días de partido han aumentado un 85% desde la temporada 2016/17, aunque los grupos de hinchas rechazan la explicación y han convocado acciones dentro y fuera del estadio para manifestar su descontento, especialmente en los partidos de la Premier League.

Spirit of Shankly, la principal agrupación de hinchas de los Reds, encabeza el llamado a la protesta. El colectivo exhortó a “hacer que el club escuche” y a mostrar su oposición durante el próximo encuentro de la liga inglesa. Según ellos mismos, las manifestaciones comenzarán este fin de semana y podrían intensificarse si la directiva mantiene su postura.

Liverpool anunció que los precios de las entradas generales para adultos, actualmente entre 60 y 80 USD, aumentarán un poco más de 2 USD por partido a partir de la temporada 2026-27. Por su parte, los abonos para adultos, que hoy cuestan entre 950 y 1200 USD, subirán entre 30 y 35 USD en el próximo periodo, lo que representa hasta 2 USD adicionales por encuentro.

El club también informó que las tarifas para menores, locales y mayores de edad permanecerán congeladas, y que sus precios continuarán siendo inferiores a los de su clásico rival, el Everton.

El club justifica el alza de precios por un aumento del 85% en los costos operativos desde la temporada 2016/17 (REUTERS/Phil Nobe)
El club justifica el alza de precios por un aumento del 85% en los costos operativos desde la temporada 2016/17 (REUTERS/Phil Nobe)

El inicio de las protestas

Los hinchas del elenco que dirige Arne Slot perciben que la decisión de aumentar los precios señala un cambio en la orientación del club, alejándolo de sus raíces comunitarias para priorizar consideraciones económicas. “Están enfadados. Y tienen todo el derecho a estarlo. el club decidió ignorar una oposición clara y abrumadora de sus propios seguidores y seguir adelante con los aumentos de precios para las próximas tres temporadas”, afirmó Spirit of Shankly en un comunicado difundido el lunes pasado.

La organización agregó que distintas instancias de consulta, como una reunión abierta y una encuesta, evidenciaron el rechazo generalizado a la medida: “La reunión abierta en línea, la encuesta y las innumerables conversaciones apuntan a lo mismo: los aficionados no aceptan esta decisión. Y si los propietarios del club no escuchan, entonces nosotros les haremos escuchar. Esto ya no es una cuestión de consulta. Esa oportunidad ya pasó. Ahora se trata de actuar”, señala el comunicado, recogido por el portal FourFourTwo.

Como parte de las protestas, los hinchas han sido instados a no gastar dinero en el estadio y a retrasar la renovación de los abonos de temporada para enviar un mensaje directo a los propietarios. “Si el club quiere sacar más de los hinchas, entonces los hinchas pueden devolver menos”, amenazó el colectivo.

Adicionalmente, sugieren que los seguidores consuman en comercios locales independientes cercanos a Anfield, para aumentar la presión sobre la directiva.

Los hinchas llaman a no gastar dinero en el estadio y a apoyar comercios locales cercanos como parte de la presión sobre Fenway Sports Group (REUTERS/Phil Noble)
Los hinchas llaman a no gastar dinero en el estadio y a apoyar comercios locales cercanos como parte de la presión sobre Fenway Sports Group (REUTERS/Phil Noble)

Los argumentos y la reacción de los propietarios

Desde la administración del Liverpool, la principal justificación para el aumento de precios radica en el crecimiento de los gastos operativos asociados a los días de partido, que han aumentado un 85% en las últimas 10 temporadas. Esta cifra, afirman, hace necesario trasladar parte del encarecimiento a los precios de las localidades.

La directiva encabezada por Fenway Sports Group ha subrayado que los precios permanecieron congelados en todo el estadio ocho de los últimos diez años, una política que ya no consideran sostenible ante la actual situación financiera. Además, remarcan que, si bien se han aplicado subidas, los precios para grupos como menores, mayores y residentes locales seguirán sin cambios y que las entradas al estadio continuarán siendo más accesibles que en otros clubes de la ciudad.

Aun así, gran parte de los seguidores percibe que esta medida supone un cambio relevante en la relación entre la entidad y su base de hinchas. “Esto no es solo una cuestión de precio. Es una cuestión de rumbo. Es una cuestión de qué tipo de club elige ser el Liverpool. Uno que se identifica con su gente, o uno que los ve como una fuente de ingresos que explotar año tras año. Los futuros aficionados vivirán las consecuencias de lo que ocurra ahora”, advirtió Spirit of Shankly.

Liverpool viene de caer goleado ante Manchester City y ahora deberá disputar la serie de cuartos de final de la Champions League (Reuters/Jason Cairnduff)
Liverpool viene de caer goleado ante Manchester City y ahora deberá disputar la serie de cuartos de final de la Champions League (Reuters/Jason Cairnduff)

Perspectivas para los próximos partidos

De acuerdo con FourFourTwo, este será el primer incremento en la tribuna The Kop desde la adquisición del club por parte de Fenway Sports Group en 2010. Aunque se mantendrán congelados algunos tramos de precios, se refleja la preocupación entre los hinchas por la pérdida de capacidad de influencia en las decisiones estratégicas del club.

Las protestas, previstas para el próximo partido frente al Fulham, podrían aumentar en las semanas posteriores si la directiva no reconsidera su postura.

Desde el club afirman que los ingresos adicionales contribuirán a mantener la operativa y la competitividad del equipo, en un contexto donde los grandes clubes europeos buscan nuevas fuentes de financiación.

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