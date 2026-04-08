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Se realizará la quinta edición de la Unión Europea Buenos Aires Run: “Corremos juntos, ganamos todos”

La tradicional carrera con enfoque solidario y multicultural se llevará a cabo el domingo 10 de mayo en los Bosques de Palermo

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El 10 de mayo se realizará la quinta edición de la carrera Unión Europea Buenos Aires Run
El 10 de mayo se realizará la quinta edición de la carrera Unión Europea Buenos Aires Run

El próximo domingo 10 de mayo se celebrará la quinta edición de la Unión Europea Buenos Aires Run en los Bosques de Palermo, consolidándose como el evento público con mayor convocatoria de la Delegación de la Unión Europea en Argentina para conmemorar el Día de Europa. En esta ocasión, el encuentro busca resaltar la importancia de la cooperación, la integración cultural y la solidaridad, en un año marcado por la cercanía del Mundial de Fútbol.

En el cierre del evento de presentación, se precisó que parte de lo recaudado se destinará a la Fundación PUPI, creada por Javier Zanetti en 2001, que desarrolla proyectos educativos y de inclusión social para la infancia en situación de vulnerabilidad. La Unión Europea Buenos Aires Run ofrecerá tres modalidades: 15 km y 7 km en formato competitivo y una opción de 3 km de carácter familiar, detallaron los organizadores durante la conferencia de prensa.

Durante el acto de lanzamiento realizado junto a representantes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, I Love Run y la Fundación PUPI, el embajador de la Unión Europea en Argentina, Erik Høeg, remarcó el carácter bilateral del evento. “Celebrar mi primer Día de Europa en Argentina con la Unión Europea Buenos Aires Run es un símbolo de lo que representa nuestra relación bilateral: valores compartidos, cooperación y diálogo. En un año en que el mundo se prepara para el Mundial de Fútbol, este evento nos recuerda que el deporte tiene el poder único de unir naciones y de poner en acción los valores que Europa y Argentina defienden juntos: la solidaridad, el trabajo en equipo y el compromiso con el bien común”, expresó el diplomático, según consignó la Delegación al medio Unión Europea en Argentina.

Por su parte, Nahuel Muñoz, director general de la Dirección de Cooperación Bilateral del Gobierno de la Ciudad, destacó: “Buenos Aires es una ciudad que vive el deporte con pasión, y eventos como este, que combinan la actividad física con un mensaje de solidaridad y valores compartidos, son exactamente el tipo de iniciativas que queremos promover en nuestra ciudad”.

El domingo 10 de mayo se hará la tradicional carrera en los bosques de Palermo
El domingo 10 de mayo se hará la tradicional carrera en los bosques de Palermo

Un aspecto central de la edición 2026 es la dimensión solidaria vinculada a la Fundación PUPI, que desde hace más de dos décadas concentra su labor en la protección y el desarrollo integral de la niñez vulnerable en Argentina. Andrés de la Fuente, presidente de la organización, expresó: “Ser parte de la Unión Europea Buenos Aires Run nos llena de alegría y de esperanza. Cada corredor que participa ese domingo estará contribuyendo directamente a ampliar las oportunidades de los chicos y chicas con quienes trabajamos. El deporte y la solidaridad son, para nosotros, dos caras de la misma moneda”.

La propuesta contempla, además de la carrera, una agenda de actividades abiertas a toda la familia en los Bosques de Palermo. Según lo adelantado por la Delegación de la Unión Europea en Argentina, habrá desafíos deportivos como “Penales por la Igualdad” y el “Desafío Europa en Equipo”, que apuntan a fomentar la diversidad y la cooperación.

Para los más pequeños, el evento ofrecerá juegos interactivos como la “Ruleta Mundial”, con trivias históricas, y estaciones creativas bajo el lema “Piezas que nos unen”. La propuesta gastronómica incluirá una feria con platos típicos europeos, en un formato que fusiona la experiencia de kermés y picnic al aire libre. Las inscripciones ya están disponibles a través del sitio oficial bsasrun.com/carrera.

La Unión Europea BsAs Run 2026 tendrá actividades para adultos y niños
La Unión Europea BsAs Run 2026 tendrá actividades para adultos y niños

El evento se inserta en el marco de las celebraciones oficiales por el Día de Europa, que se conmemora cada 9 de mayo en recuerdo de la declaración de Robert Schuman en 1950, considerada el punto de partida del proceso de integración regional. Tal como describe la Delegación de la Unión Europea en Argentina, la fundación de la Unión Europea respondió al desafío de establecer una interdependencia tan profunda entre países que resultara inviable un nuevo conflicto armado en el continente.

Actualmente, la Unión Europea reúne a 27 países y extiende su acción más allá de la economía, abarcando políticas educativas, ambientales, de seguridad y cohesión social. En la esfera internacional, la UE y sus Estados miembros son el mayor contribuyente global en cooperación, ayuda al desarrollo y asistencia humanitaria.

El encuentro previsto para el 10 de mayo de 2026 reafirma la intención de la Unión Europea de fortalecer los lazos sociales y culturales tanto dentro de sus fronteras como con países socios, utilizando el deporte y la solidaridad como vectores de integración.

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