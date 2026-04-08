Les incautaron armas blancas y drogas a los barras de River que viajaban a Bolivia para ver el debut del equipo en la Copa Sudamericana

Los micros de la barra de River fueron demorados por la policía salteña y la Gendarmería Nacional

Los dos micros relucientes esperaban en la puerta del Monumental. No eran para el plantel, obvio, que viajaba rumbo a Bolivia en avión. Eran para la barra. Algo que quedó claro cuando empezaron a llegar de todos los puntos cardinales de la ciudad y el Conurbano hombres del tablón ligados a River. Primero de a cinco, después de a diez hasta llegar a cien Borrachos del Tablón que a las 23 horas del lunes se subieron a sus asientos, se pusieron a cantar y enfilaron por la Panamericana rumbo a la ruta nacional 34 para recorrer primero los 1800 kilómetros hasta el paso fronterizo de Salvador Mazza con Yacuiba para seguir después hasta Santa Cruz de la Sierra, unos 600 kilómetros más pero cuyo tramo lleva no menos de seis horas.

Durante el operativo encontraron drogas y armas blancas

Con esta estrategia, la barra esperaba llegar ayer a medianoche al cruce, pensando que a esa hora los controles iban a estar más relajados. Error. Allí los esperaba una delegación de la policía salteña, provincia de la que depende el departamento de Salvador Mazza, y otra de la Gendarmería Nacional, en el marco del programa federal de control en ruta para eventos deportivos dispuesto por la Dirección de Seguridad Deportiva de la Nación. Y uno por uno, los cien Borrachos debieron pasar por migraciones y ahí empezaron las sorpresas. Uno, llamado Néstor Burgos tenía prohibición de salida del país. Y otros dos estaban indocumentados por lo cual no pudieron seguir viaje. Después requisaron los micros y más sorpresas: los efectivos encontraron armas blancas escondidas en los asientos, cocaína y marihuana. Pero como nadie se hizo cargo, la fiscalía salteña abrió una causa sin individualizar autores y los dejo seguir. Entre ellos a los líderes que tienen derecho de admisión pero no impedimento de salida del país. Y como Bolivia no aplica la restricción de concurrencia, esta noche, por primera vez en mucho tiempo, la cúpula de la barra dirá presente en un partido de River Plate.

Tres de los barras no pudieron cruzar la frontera

Uno de los micros era comandado por los hermanos Leandro y Mauro Ferreras, capos del grupo de Beccar, el más numeroso y potente hoy en la tribuna del Monumental. En el otro viajaban los que siguen al Pato Ariel Calvici y también gente identificada con el viejo grupo del Oeste. Un matrimonio por conveniencia entre bandos que se han peleado históricamente y que hasta han sufrido traiciones arteras. Como la última, que quedó desbaratada esta semana en el Tribunal en lo Criminal 2 de San Isidro, cuando se desnudó la interna Borracha en medio del juicio llevado adelante por portación ilegal de arma de fuego y tenencia de estupefacientes con fines de comercialización contra Leandro Ferreras, que incluyó una connivencia entre fuerzas policiales y facciones disidentes de la barra para ganarle en Tribunales lo que no se podía en la cancha.

Los efectivos encontraron drogas y armas blancas en los micros de los barras de River

La historia se remonta al 8/3/22 cuando la barra de River salía desde Panamericana y Rolón rumbo a Salta para ver al equipo que enfrentaba un día más tarde a Laferrere por Copa Argentina. En esa requisa la Policía Bonaerense encontró 750 gramos de marihuana, facas y dos armas de fuego. Y aseguraron que cuando empezó el procedimiento Leandro Ferreras descartó una de las armas y dos ladrillos de marihuana cerca de donde comenzó todo. En aquel momento lo llevaron detenido y además no dejaron seguir a todos los barras que viajaban en el ómnibus, entre ellos la cúpula de entonces donde estaban Martín Vallejos, Gustavo Luzzi y Mariano Patanchon. Así la que se hizo presente en Salta fue la disidente, que comandaban por entonces el Pato Ariel, Hernán Taboada y Alejandro el Zapatero Flores junto a un ejército de 280 hombres.

En ese marco, un año después se realizó una reunión donde decidieron unirse no por amor, sino por el espanto. Se dieron cuenta todos que si estaban desunidos no volverían jamás al Monumental. Así se armó una mesa chica con los dos Ferreras, Calvici, el Zapatero Alejandro Flores y Hernán el Clon Taboada. Estos dos fueron, a su tiempo, corridos del lugar por el Pato Ariel, que los acusaba de pactar con la Policía y la dirigencia respectivamente.

Del operativo participaron la policía de Salta y la Gendarmería Nacional

Lo cierto es que finalmente la causa de Ferreras llegó a juicio la semana pasada. Y ahí se lavaron varios trapitos al sol. El Tribunal encabezado por el juez Silvestre Díaz había fijado cinco audiencias consecutivas. Pero en el inicio y después que declararan como testigos los primeros policías y un civil, el fiscal Facundo Osores Soler dijo que no iba a acusar porque era evidente que todo el proceso estaba viciado de nulidad y dejó entrever cierta complicidad policial al afirmar que nadie vio a Ferreras descartar un arma, que el acta de procedimiento no tenía precision alguna, que el testigo civil dijo que él no vio nada y que las requisas en los micros se hicieron sin observadores imparciales. Por eso aseguró que era imposible endilgarle el arma a uno de los jefes de la barra y en el caso de la marihuana dijo que por la cantidad encontrada y la cantidad de barras que iban hasta Salta, quedaba claro que era para consumo personal de los Borrachos.

La foto de "unidad" que los Borrachos del Tablón se sacaron en diciembre de 2024

Infobae preguntó en Tribunales por qué se creía que la Policía había actuado mal en aquel momento y no que hubo un arreglo ahora para que declararan mal a propósito para favorecer a Ferreras. En el Palacio dicen que la primera opción es la correcta porque las actas de 2022 fueron realizadas con un montón de imprecisiones y que además pudieron probar que hubo una inteligencia previa de los jefes de calle de la Bonaerense para complicar al capo barra. Este, según el acta de juicio firmada por la fiscalía, afirmó en el proceso: “Nos vienen denunciando con la Policía para armarnos causas desde 2019 porque nos quieren correr de la barra. Esto lo armó la facción disidente”. Lo cierto es que en aquel momento disidentes eran algunos que hoy son oficiales, con lo cual la ensalada viene mixta y con mucho condimento.

Tanto que el Pato Ariel en una reunión de la barra acusó a Taboada y a Flores de haber armado aquella emboscada. Muchos lo miraron raro, porque si sabía eso antes nadie entendía por qué no lo había comunicado. El dato llegó a oídos de Taboada, que hizo circular por las redes de la barra que no sólo él no denunció a nadie sino dejó entrever que fue el propio Ariel quién lo hizo y recordó cuando denunció en la Justicia la connivencia entre la barra de Caverna Godoy y la dirigencia y lo invitó a saldar todo mano a mano, algo que por ahora no se concretó.

Pato Calvici y Mariano "Golo" Patanchón

¿Qué puede pasar ahora? A nadie le conviene que explote una interna cuando como se ve domingo tras domingo, buena parte de la barra recuperó su lugar en la popular del Monumental y los capos están peleando por salir del derecho de admisión. De hecho en los pasillos de Los Borrachos del Tablón se comenta que tras esta absolución, Leandro Ferreras tendría la posibilidad de volver a la cancha, algo que no es tan así. Porque la admisión que tenía por esta causa ciertamente se la puso la Subsecretaría de Seguridad Deportiva por cuatro años por lo que se encuentra ahora vencida, pero él tiene como su hermano y todo el resto de la cúpula la prohibición de concurrencia impuesta por River tras la final fallida de la Copa Libertadores de 2018 frente a Boca en el Monumental. Por lo que para salir definitivamente, debería ser el club el que lo saque de la lista. Y si bien el derecho de admisión a perpetuidad suena contrario a la Constitución Nacional, en el club no hay unanimidad sobre qué posición adoptar. Algo que se verá en los próximos partidos mientras la barra hoy, por lo pronto, dirá presente en el debut del equipo del Chacho Coudet en la Copa Sudamericana.