Le hizo un recordado gol a la selección argentina, jugó un Mundial y ahora fue detenido por integrar una banda delictiva

El ex jugador de la selección de Ecuador fue parte de un robo a un comercio

La Policía Nacional de Ecuador confirmó la detención de Christian Lara, ex futbolista reconocido por su paso en la Selección y autor de un gol decisivo frente a Argentina en las eliminatorias rumbo al Mundial 2006. Según precisó el jefe del Distrito Eloy Alfaro, Pablo Lastra, el operativo realizado en el sector de La Villaflora, al sur de Quito, permitió la aprehensión de cuatro personas, incluyendo a Lara, en el marco de una investigación por un intento de robo a un local comercial.

De acuerdo con la información proporcionada por El Comercio, el procedimiento policial posibilitó la recuperación de varios objetos electrónicos que se hallaban en poder de los sospechosos. Las autoridades detallaron que el ex jugador, identificado como Cristian L., de 45 años, no registra antecedentes penales. “Así es, el señor Cristian L., de 45 años, que no registra antecedentes”, indicó Lastra y agregó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de definir el grado de presunción y la implicación de cada uno de los involucrados.

La intervención policial se produjo tras un llamado de auxilio registrado en el sistema ECU-911. Según la versión oficial, los sospechosos ingresaron a un local de venta de implementos tecnológicos, identificado como Tecnomega, y estuvieron a punto de llevarse mercadería valorada en 9.000 dólares. Al llegar la Policía, tres personas lograron huir por la parte posterior del establecimiento con la ayuda de un vehículo negro que los esperaba a escasos metros.

En el lugar, los uniformados retuvieron un vehículo azul, que no presentaba anomalías hasta el momento, pero quedó bajo cadena de custodia para su análisis, como indicó Lastra.

Entre los aprehendidos junto a Lara se encontraban Luis Alberto Mera Martínez, de 44 años, con antecedentes por robo y porte de arma de fuego; Wilter Ramón Cedeño Marcillo, de 46, con registros por armas y robo; y José Eduardo Medina Lombeida, también de 46 años, con detenciones previas por robo y tenencia de armas, detalló la Policía.

El futbolista ecuatoriano es recordado por un gol clave ante Argentina en Eliminatorias Sudamericanas (AFP)

El jefe policial explicó que el personal de criminalística se encuentra realizando pericias tanto en la escena como a los detenidos con el objetivo de establecer el nivel de responsabilidad individual. “Se está realizando todo este tipo de trabajo profesional para determinar qué grado de complicidad tiene cada uno de ellos y qué grado de intervención realizaron en este local comercial”, sostuvo Lastra.

La detención de Christian Lara, conocido popularmente como Diablito, puso en evidencia no solo su presunta vinculación con el asalto, sino también una serie de problemas judiciales acumulados desde 2014. Según archivos del Consejo de la Judicatura, Lara ha enfrentado 15 demandas relacionadas con cobros de letras de cambio, pagarés y un proceso por estafa. Estas acciones judiciales derivaron de inconvenientes en el pago de diversas deudas, con montos que oscilaron entre 6.000 y más de 100.000 dólares. Algunos procesos fueron archivados, como una querella por hurto en febrero de 2026 y otro caso de 2024, donde un amigo lo demandó tras entregarle 5.000 dólares para formar una escuela de fútbol que nunca se concretó, detalló el periódico ecuatoriano Extra.

En uno de los procesos más notorios, el exfutbolista fue demandado por intentar vender un vehículo alquilado, lo que generó un juicio por estafa. El denunciante había pagado 14.000 dólares por el automóvil, pero el propietario original logró recuperarlo. Finalmente, en 2023, la justicia ratificó la inocencia de Lara en este caso.

El volante anotó y asistió en el 2-0 de Ecuador en las Eliminatorias del Mundial 2006

El historial deportivo de Christian Rolando Lara Anangonó incluye etapas destacadas en equipos como El Nacional, Liga de Quito, Barcelona SC y experiencias internacionales en Qatar, Colombia y México. Su momento más recordado se produjo el 4 de junio de 2005, cuando en el estadio Olímpico Atahualpa anotó el primer gol en la victoria 2-0 de Ecuador ante Argentina, partido clave en las Eliminatorias Sudamericanas. La acción, iniciada por Néicer Reasco, permitió a Lara marcar con un zurdazo al arco defendido por Leo Franco, un gol que permanece en la memoria futbolística del país.

La situación legal de Christian Lara permanece sujeta a las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. Las autoridades continúan con las diligencias para determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los aprehendidos en el intento de robo registrado en el sur de Quito, mientras la trayectoria del ex jugador vuelve a ocupar la atención pública por motivos ajenos al deporte.