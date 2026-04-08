El sorprendente elogio de Ruggeri para Riquelme tras el triunfo de Boca Juniors en el inicio de la Copa Libertadores

Boca Juniors arrancó a paso firme en la Copa Libertadores de América con un gran triunfo por 2-1 en Chile ante la Universidad Católica. El buen rendimiento del equipo que comanda Claudio Úbeda despertó los elogios de Oscar Ruggeri, quien ponderó la actitud del presidente del club, Juan Román Riquelme, en sostener al técnico que sucedió a Miguel Ángel Russo.

Cuando Sebastián Pollo Vignolo le preguntó al campeón del mundo en México 1986 si le daba crédito a Riquelme por haber sostenido a Úbeda en el cargo aún en sus momentos más complicados, respondió sin dudar: “Claro, totalmente”. Luego, el Cabezón continuó: “Y a Úbeda sabés el mérito que le doy, que cuando iba a las conferencias hablaba muy bien. Le tiraban misiles de todos lados y el tipo siempre respondió con calma. Lo querían echar”.

El ex futbolista y actual panelista en el programa F90 de ESPN destacó la actitud del entrenador de Boca ante los malos resultados que amenazaron con un reemplazo. Luego de un titubeante comienzo en el Torneo Apertura, con dos derrotas (Estudiantes y Vélez) y cuatro empates consecutivos en La Bombonera, el Xeneize despertó con una goleada en La Fortaleza ante Lanús y viene de ganar sus últimos tres compromisos. Además, quedó a dos puntos de la cima de la Zona A.

Por otra parte, Ruggeri también destacó el nivel que viene mostrando Leandro Paredes, capitán y referente de Boca que ayer fue figura y convirtió el primer gol en el triunfo ante Universidad Católica. “Lo va a poner en problemitas a Scaloni”, sentenció durante la primera parte del programa acerca de la posibilidad de que pueda quitarle la titularidad a Rodrigo De Paul en la Selección para el Mundial 2026. “En esas canchas, las pegadas de los jugadores son importantes. Hay que jugar de otra manera, con pelotazos... Pero la verdad que jugó de una manera tan simple y los pibes de al lado (Aranda, Delgado y Ascacibar) le corren todo”, continuó.

*El elogio de Ruggeri a Leandro Paredes y el mensaje a Lionel Scaloni

“Cuando un equipo empieza a ganar, agarran confianza todos. Vos decís: ‘Este pibe antes la agarraba y la perdía’. El plantel siempre bancó a Úbeda. Los equipos siempre son fuertes en la mitad de la cancha”, fue otra de las opiniones de Ruggeri respecto al presente de Boca Juniors, que quedó junto al Cruzeiro como líderes del Grupo D de la Libertadores.

Luego del partido, Úbeda habló en conferencia de prensa y explicó sobre el rendimiento: “Hablamos de ser un equipo bien estructurado cuando no tenemos la pelota y también cuando la tenemos, aprender a cambiar rápido la fase ofensiva y defensiva, ser agresivo para la marca, un poco de todo”. Luego, Sifón analizó: “Lo que creo que es importante es que el equipo tuvo personalidad para jugar bajo presión, tuvimos coraje para jugar, inteligencia para saber cuándo no podíamos jugar y tirarla para jugar en segunda línea”.

Para terminar, Úbeda resaltó el respaldo de los hinchas y el ambiente generado en cada compromiso fuera de casa, atribuyendo parte del rendimiento del plantel a la confianza interna: “Lo importante es que el plantel y los jugadores estén bien, que crean en ellos, que tengan más confianza porque tienen mucho potencial como jugadores para dar, mientras el equipo y el grupo esté contento, es lo que más ayuda para el futuro”. El entrenador valoró especialmente la racha positiva de diez partidos sin derrotas sumando todas las competencias, subrayando la importancia de generar situaciones para que los delanteros puedan convertir y mantener al equipo en la pelea en todas las competencias.

El Xeneize volverá a jugar por el Torneo Apertura el próximo sábado 11 de abril en La Bombonera ante Independiente, mientras que por Copa Libertadores lo hará el martes 14 ante Barcelona de Guayaquil, nuevamente como local. El domingo 19 visitará el Monumental para enfrentarse a River Plate en el Superclásico.