El nuevo video del tenso cruce entre el Bichi Borghi y el periodista de Boca Gustav Salvestrini: “No me boludees”

El ex futbolista y DT intercambió opiniones con Gustav Salvestrini durante un programa

Claudio Bichi Borghi quedó envuelto en una polémica discusión con el periodista hincha de Boca Juniors Gustav Salvestrini y en las últimas horas se hizo viral un nuevo fragmento del tenso cruce que tuvieron al aire en Picado TV de Chile antes del partido de Copa Libertadores entre el Xeneize y la Universidad Católica.

Durante la emisión del stream, el ex futbolista campeón del mundo con Argentina en 1986 y con Argentinos Juniors en la Copa Libertadores se sintió ofendido por algunos comentarios del joven influencer y le pidió que tuviera un poco de respeto por los comentarios que estaba haciendo.

“No me gusta esta tensión que se generó con el Bichi, yo pensé que venía como invitado estelar de Argentina y me está meando, no me mira a los ojos”, comenzó Salvestrini. A lo que Borghi replicó: “Vos entraste meando a todo el mundo, faltando el respeto, que este equipo no existe, que el otro tampoco. ¿Porque sos de Boca tenés que mear a todo el resto?“.

El intercambio siguió mientras el resto de los panelistas observaban la discusión, sin intervenir. “Yo soy argentino, pero no le falto el respeto absolutamente a nadie, ni argentinos, peruanos, chilenos, uruguayos, a nadie. Si vos venís a otro país y decís que este equipo u otro no existe, no me parece bien”, continuó el Bichi, que luego se enojó cuando Gustav Salvestrini ironizó con que Santiago Wanderers era mejor equipo que el Manchester United. “Tampoco me boludees, soy mayor, no estoy para discutir con vos, soy el dueño de casa, no te quiero faltar el respeto, no es mi estilo. Te agradezco que hayas venido pero no quiero ser partícipe de una falta de respeto a algún compatriota mío”.

El periodista e influencer de Boca grabó un mensaje tras la victoria de Boca ante Universidad Católica

En otro de los cortes, cuando se estaba hablando de la liga chilena y Salvestrini la calificó de “semi amateur”. “Evidentemente nos equivocamos nosotros en haberlo invitado a que nos falte el respeto a los que no opinamos como él. El se siente cómodo en el Mundo Boca. Imaginate que empezó criticándome a mí”, sentenció Borghi.

Luego del partido en el que Boca venció a Universidad Católica en Chile, Salvestrini grabó un video corto en sus redes sociales en el que analizó brevemente el partido y aprovechó al final para dejarle un mensaje a Borghi: “No quería dejar pasar el momento para mandarle un saludo muy grande a un amigo que debe estar muy contento que se llama Bichi. Un fenómeno, le mando un abrazo grande”.

Cómo empezó la discusión entre el Bichi Borghi y Gustav Salvestrini

Todo comenzó con un intercambio de opiniones cuando Borghi pidió “hablar de fútbol”, luego de que se tocara el tema de la visita del Inter Miami a la Casa Blanca y la foto de Lionel Messi con Donald Trump. “Ya estamos hablando de fútbol. Es lo más lindo que hay y estoy hablando de la política del fútbol, lo más divertido que hay”, expresó Gustav. En ese momento de intercambio, el Bichi explicó que eso no era “hablar de fútbol” y que prefería opinar de lo que pasa adentro de la cancha y no lo que rodea al deporte: “La verdad que no me interesa. Me nombraste algunos personajes que ni me cruzo, ni le doy la mano, ni como, ni nada con ellos”.

Luego, Salvestrini utilizó la ironía para confrontar a Borghi. “Bueno, hablemos de triangulaciones y basculaciones entonces. Programón”, soltó el streamer. El Bichi recogió el guante y le contestó: “No lo vas a entender, si hablamos de fútbol no lo vas a entender porque una cosa es hablar de fútbol y otra cosa entender, son cosas diferentes. No te estoy subestimando, yo de fútbol no sé nada”.

En medio del intercambio verbal, Salvestrini le recordó su etapa como director técnico de Boca. “No nos fue tan bien”. Ante esta respuesta, Borghi le preguntó por qué se incluía en el resultado del proceso si no había integrado el plantel de futbolistas. “Vos no jugaste ahí cuando yo era el técnico así que no te incluyas”, replicó el ex futbolista campeón de América con Argentinos Juniors. Allí la situación se tensó aún más cuando Gustav le dijo al Bichi: “Yo siendo socio de Boca te pagaba el sueldo para que vos seas el técnico de Boca. Indirectamente a vos te contrató una comisión directiva, pero los que pagaban la cuota social para que vos seas el técnico de Boca éramos los socios, nosotros”.

Gustav Salvestrini tuvo un cruce con el ex futbolista y director técnico