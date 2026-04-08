Argentina se medirá ante Venezuela en busca de un triunfo para liderar su zona junto a Brasil en el Sudamericano Sub 17

La selección argentina Sub 17 enfrentará a Venezuela desde las 20.00 en el estadio Ameliano de Villeta, en la segunda fecha del torneo Sudamericano de la categoría. El equipo argentino llega al encuentro tras vencer a Perú por 4-1 en el debut, con dos goles de Alan Alcaraz y dos de Tobías Goytia. El árbitro designado para este partido es el colombiano Jairo Mayorga. Televisará DSports.

El elenco dirigido por Diego Placente, uno de los favoritos en el certamen, afrontará el último examen antes de medirse con Brasil por la penúltima jornada de la Zona B. Para llegar en igualdad de puntos y condiciones, la Albiceleste deberá triunfar hoy, puesto que la Verdeamarelha derrotó 5-0 a Bolivia y 4-1 a Perú, por lo que mira a todos desde arriba, pero en esta jornada quedó libre.

La Vinotinto, que descansó en la primera fecha, igualó 2-2 contra Bolivia en su presentación. La mejor actuación de los venezolanos en un Sudamericano de la categoría fue en Argentina 2013, cuando terminaron igualados en puntos (9) justamente con la Albiceleste y Brasil en la fase final, pero culminaron en el segundo puesto por diferencia de gol. Además, vienen de hacer podio en el Sudamericano de Colombia 2025 luego de derrotar 3-0 a Chile en el partido por el tercer puesto.

Probables formaciones:

Argentina: Valentín Reigia; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Simón Escobar, Julio Coria; Marcos Ortiz, Matheo Benítez; Nahuel Goytia, Giovanni Baroni, Juan Policella; y Alan Alcaraz. DT: Diego Placente

Venezuela: Sebastián Angulo; Andrew Rasquín, Kendys Jiménez, Ángel Mota, Ángel López; Marco Riera, Piero Del Cristo; Andy Saavedra, Román Lozada, José Gamboa; y Santiago Sánchez. DT: Jhonny Ferreira

Estadio: Ameliano (Villeta)

Hora: 20.00

Árbitro: Jairo Mayorga (Colombia)

Televisará: DSports

El desarrollo del certamen

El equipo dirigido por Diego Placente integra el Grupo B junto a Perú, Venezuela, Brasil y Bolivia, en un torneo que reúne a las diez federaciones que forman parte de la CONMEBOL. El formato contempla una fase de grupos con dos zonas de cinco equipos cada una, donde los dos mejores avanzarán a semifinales y obtendrán su lugar en la Copa Mundial Sub 17 de Qatar 2026. Los seleccionados que finalicen en la tercera y cuarta posición disputarán cruces para definir los puestos del quinto al octavo, con la posibilidad de conseguir los últimos cupos mundialistas. Aquellos que cierren la tabla quedarán eliminados.

El Sudamericano se desarrolla en las ciudades paraguayas de Villeta e Ypané, con la participación de las principales potencias juveniles de la región. El Sudamericano Sub 17 masculino se disputa en paralelo con el torneo femenino, que se celebrará del 24 de abril al 9 de mayo, también en Paraguay, y en el que Argentina participará bajo la dirección de Christian Meloni.

En la rama masculina, la competencia ofrece siete plazas para el Mundial de Qatar 2026, distribuidas entre los dos primeros de cada grupo y los ganadores de los cruces por el quinto y el que finalice en el séptimo lugar.

Vale destacar que la Albiceleste se adjudicó esta competencia en cuatro oportunidades (1985, 2003, 2013 y 2019), aunque nunca pudo alzarse con la Copa del Mundo. En su última presentación, en Qatar 2025, fue eliminada en 16avos de final. Su mejor registro en la cita máxima fue el tercer puesto cosechado en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003.

Fixture de Argentina:

Miércoles 8 de abril

20.00 Argentina - Venezuela, en el estadio Ameliano (Villeta).

Viernes 10 de abril

20.00 Argentina - Brasil, en el estadio Ameliano (Villeta).

Domingo 12 de abril

17.00 Argentina - Bolivia, en el estadio CARFEM (Ypané)

Los convocados de la selección Sub 17 de Argentina:

El director técnico Diego Placente presenta la lista oficial de jugadores convocados para la selección argentina Sub 17 que participará en el Sudamericano. (@afaseleccion)