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Masters 1000 de Montecarlo: Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry van por un lugar en octavos

El porteño se mide ante Tomas Machac, mientras que el platense enfrenta a Terence Atmane. Orden de juego y cómo ver en vivo la jornada

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Francisco Cerúndolo enfrenta en el Masters 1000 de Montecarlo al checo Terence Atmane (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)
Francisco Cerúndolo enfrenta en el Masters 1000 de Montecarlo al checo Terence Atmane (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Con la presencia de Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry este miércoles se completa la segunda ronda del Masters 1000 de Montecarlo, se desarrolla sobre canchas lentas. Toda la jornada puede verse en vivo a través de ESPN y la plataforma Disney+ Premium.

El primero de los tres Masters 1000 de la temporada sobre polvo de ladrillo se disputa en el mítico Monte-Carlo Country Club, un escenario de postal mediterránea, donde la ciudad se recuesta sobre escarpadas laderas que descienden hacia un mar de azul intenso. Ante ese imponente paisaje, el mayor de los Cerúndolo (ocupa el puesto 19 del escalafón mundial) se presentará en busca de dar un nuevo paso en el certamen.

Tras una brillante actuación inicial, en la que barrió en sets corridos al griego Stefanos Tsitsipas (48°) —campeón de las ediciones 2021, 2022 y 2024— por 7-5 y 6-4, el porteño de 27 años alcanzó un nuevo hito en su carrera. La victoria significó su triunfo número 50 en torneos Masters 1000, categoría en la que además acumula una racha de 12 éxitos consecutivos en debuts, desde su caída ante el kazajo Alexander Shevchenko (77°) en Shanghai 2024. “50 victorias en Masters 1000 suena bien, es un gran logro, pero quiero seguir buscando más”, expresó.

Cerúndolo, en su cuarta edición en Montecarlo intentará por primera vez clasificarse para los octavos de final. Su rival será el checo Tomas Machac (53°), quien venció en el debut al alemán Daniel Altmaier (49°) por 6-4, 1-6 y 6-3.

El historial indica que se enfrentaron en una sola oportunidad en el Challenger de Praga en 2020 con triunfo para el europeo. El encuentro está programado para el segundo turno de la cancha EA de Massy, cuyo primer partido será a las 6:00 (hora argentina).

Tomás Etcheverry en el Rio Open
Tomás Etcheverry venció en el debut del Masters 1000 de Montecarlo al búlgaro Grigor Dimitrov

Tomás Etcheverry (30°), con la confianza en alza tras conquistar su primer título en el ATP 500 de Río de Janeiro este año, firmó una sólida actuación para vencer al búlgaro Grigor Dimitrov (93°), semifinalista en Montecarlo en 2018 y 2022, por 6-4, 2-6 y 6-3.

A partir de este resultado, el platense de 26 años se convirtió en el jugador con más victorias en la temporada en polvo de ladrillo. Lo siguen Alejandro Tabilo (10), Francisco Cerúndolo (8), Luciano Darderi (8), Yannick Hanfmann (7) y Mariano Navone (7).

En la próxima instancia, el bonaerense enfrentará por primera vez en su carrera al francés Terence Atmane (45°), quien viene de superar al estadounidense Ethan Quinn (54°) por 6-1 y 6-4. El encuentro se disputará una vez finalice el duelo entre Cerúndolo y Machac.

En caso de avanzar a los octavos de final, Etcheverry jugará con el español Carlos Alcaraz, número 1 del mundo y campeón defensor en Montecarlo, quien venció con autoridad al argentino Sebastián Báez por 6-1 y 6-3.

“Ha sido un buen inicio de torneo para mí. Siendo sincero, me he sorprendido a mí mismo con el nivel. Pensé que sería algo peor, pero estoy contento con todo lo que hice hoy. Quizá un par de detalles no salieron bien en el segundo set. Le dejé entrar en el partido pero, en general, me alegro de volver a jugar partidos sobre tierra batida”, sostuvo Alcaraz este martes tras el duelo ante el albiceleste.

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