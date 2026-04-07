Tomás Etcheverry firmó un sólido estreno en el Masters 1000 de Montecarlo ante Grigor Dimitrov

Tomás Etcheverry derrotó en el debut del Masters 1000 de Montecarlo al búlgaro Grigor Dimitrov

Tomás Etcheverry volvió a reencontrarse con el polvo de ladrillo europeo en el tradicional Masters 1000 de Montecarlo, donde consiguió un importante triunfo en su debut al vencer al búlgaro Grigor Dimitrov por 6-4, 2-6 y 6-3 en una hora y 56 minutos de competencia.

El argentino, que llega con el envión anímico de haber conquistado esta temporada su primer título en el ATP Tour en Río de Janeiro, donde derrotó en la final al chileno Alejandro Tabilo, firmó una destacada actuación. A lo largo del encuentro, se mantuvo firme en los momentos clave y fue arrinconando progresivamente a su rival hasta sellar la victoria.

En el inicio, el platense -segunda raqueta nacional y actual 30° del ranking mundial, por detrás de Francisco Cerúndolo (19°)- cedió su servicio en el tercer game. Sin embargo, Dimitrov no logró sostener la ventaja y el marcador se igualó rápidamente 2-2. Con soltura desde el fondo, el Retu sostuvo la intensidad y en el décimo juego capitalizó su oportunidad para quebrar nuevamente y quedarse con el set por 6-4.

En el segundo parcial, el búlgaro hizo valer su jerarquía. A pesar de su actual posición (93°), mostró su experiencia de ex top ten y tuvo un arranque contundente: en pocos minutos se colocó 5-1 con doble quiebre. Esa diferencia le alcanzó para cerrar el parcial por 6-2 y forzar el set decisivo.

Con el marcador igualado, el argentino volvió a enfocarse en su plan de juego. Apostó a la variación de golpes para quitarle referencias a su rival, logró un 86% de efectividad con el primer servicio y concretó el quiebre clave en el sexto juego. En su segundo match point, no dudó y selló el triunfo por 6-3.

De esta manera, el pupilo de Kevin Konfederak y Walter Grinovero avanzó por tercera temporada consecutiva a la ronda de 32, donde espera por el vencedor del duelo entre el francés Terence Atmane (45°) y el estadounidense Ethan Quinn (54°), quien ingresó al cuadro principal como perdedor afortunado.

Este lunes, las dos primeras derrotas en Montecarlo fueron de Juan Manuel Cerúndolo (71°), surgido desde la clasificación, ante el monegasco Valentín Vacherot (23°) por 5-7, 6-2 y 6-1. Francisco Coesaña (99°) perdió en manos del italiano Flavio Cobolli (16°) por 7-5, 2-6 y 6-3.

El búlgaro Grigor Dimitrov se dspidió en el debut del Masters 1000 de Montecarlo (Crédito: REUTERS/Manon Cruz)

Cabe destacar que la victoria adquiere mayor relevancia por el recorrido de Dimitrov, nacido en Haskovo hace 34 años. El búlgaro, que supo ser número 3 del mundo en 2017, alcanzó las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo en 2018 y 2022, y en la última edición llegó a los cuartos de final.

A lo largo de su carrera, disputó 21 finales y conquistó nueve títulos, uno de ellos sobre polvo de ladrillo en Bucarest (2014). Además, fue finalista en Génova (2023) y Estambul (2016). Su récord profesional es de 479 victorias y 308 derrotas.

El certamen monegasco, cuya primera edición se disputó en 1968, tiene presencia argentina en su historial de campeones: Guillermo Vilas (1976 y 1982), Alberto Mancini (1989) y Guillermo Coria (2004). El máximo ganador del torneo es el español Rafael Nadal, con 11 coronas.