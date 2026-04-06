Video: el llamativo entrenamiento con bolígrafos de los jugadores del Arsenal ante la atenta mirada de Heinze

Los jugadores de los Gunners se viralizaron en redes con un ejercicio peculiar

La temporada en el fútbol europeo llegó a su etapa trascendental y el Arsenal es uno de los equipos que acapara los flashes ante la posibilidad de pelear por la Premier League y la UEFA Champions League. El equipo británico chocará contra el Sporting de Portugal luego de una dolorosa eliminación de la FA Cup frente al Southampton. En el último entrenamiento abierto de cara a los cuartos de final, se vivió una particular dinámica en la que los jugadores debieron coordinar movimientos mientras sujetaban bolígrafos y equilibraban balones. El ejercicio, con Mikel Arteta y Gabriel Heinze a la cabeza, se viralizó rápidamente en las redes.

Los métodos implementados por el entrenador español y su ayudante argentino destacan por su singularidad. En uno de ellos, los futbolistas realizaron movimientos en los que, agrupados de cuatro, mantenían la pelota sostenida entre sus cabezas y la trasladaban colectivamente por el campo hasta depositarla en un cubo. El otro ejercicio constaba de un reto diferente, que combinaba el control del balón con los pies y el equilibrio de bolígrafos entre los dedos de los participantes.

Según medios británicos, como Sky Sports, el objetivo de la sesión fue potenciar la concentración y la cohesión grupal. En esta misma línea, estas prácticas buscan que los deportistas “no se distraigan en ningún momento para hacer ambas acciones al unísono”, mencionó The Sun. La escena se viralizó de inmediato en redes sociales, donde los aficionados del club se expresaron irónicamente sobre lo insólito de uno de los métodos de trabajo más recientes del entrenador español.

El inédito entrenamiento con lapiceras de los jugadores del Arsenal ante la atenta mirada de Heinze (Reuters/Matthew Childs)

El uso de ejercicios y recursos llamativos no es nuevo en la gestión de Arteta, que sumó a su cuerpo técnico para la presente temporada al Gringo Heinze. Semanas atrás, el entrenador reprodujo a gran volumen “You’ll Never Walk Alone” durante una práctica para simular la atmósfera previa a enfrentar al Liverpool en Anfield. La temporada pasada utilizó música de samba brasileña en sesiones tácticas con la intención de motivar una mayor creatividad ofensiva entre sus dirigidos.

Arteta implementó también recursos de motivación alejados del trabajo físico. En una charla previa a un encuentro, recurrió a una bombilla para ilustrar su mensaje: “Quiero ver un equipo unido, porque una bombilla por sí sola no es nada”. En otra oportunidad, acudió a la contratación de carteristas profesionales durante una cena de equipo para generar conciencia sobre la importancia de estar atentos en todo momento.

Gabriel Heinze se sumó al cuerpo técnico de Mikel Arteta en el Arsenal para la presente temporada (Reuters/Matthew Childs)

En otra ocasión, el técnico español permitió la integración de Win, un perro de raza labrador, como mascota del club en el campo de entrenamiento, apoyando el ambiente y la convivencia dentro del plantel. “Tenemos que jugar con todo nuestro corazón. Al mismo tiempo, tenemos que jugar con una mente brillante. Y estas dos cosas tienen que funcionar en conjunto”, comentó Arteta en una conferencia de prensa hace algunos meses.

Gabriel Heinze, por su parte, se sumó a la institución inglesa en julio de 2025 y es uno de los principales entrenadores que se encarga de las sesiones más intensas de trabajo, especialmente orientadas a potenciar el rendimiento de la línea defensiva. En el poco tiempo que lleva en el club, medios británicos lo distingieron por su exigente metodología de trabajo y el impacto inmediato. Incluso varios referentes del plantel lo elogiaron. Vale recordar que el Gringo fue DT principal de Godoy Cruz, Argentinos Juniors, Vélez Sarsfield, Atlanta United (MLS) y Newell’s.

El ejercicio en el que los jugadores del Arsenal tenían que llevar la pelota de un punto a otro manteniéndola con su cabeza (Reuters/Matthew Childs)

El duelo ante el Sporting de Portugal marcará el rumbo del Arsenal en la Champions, después de una campaña doméstica en la que quedó eliminado en la Copa de la Liga y la FA Cup, y en la que, por primera vez en la historia del club, se encuentra ante la posibilidad de competir por la máxima corona europea. El encuentro contra el cuadro de Lisboa será el martes 7 de abril a partir de las 16:00 (hora argentina). La próxima semana se cerrará la serie en Londres.

En el plano local, los Gunners tienen el desafío de defender la cima de la Premier League en la recta final de la liga. Arsenal lidera con 70 unidades, mientras que el Manchester City lo sigue de cerca con 61. No obstante, el equipo dirigido por Pep Guardiola tiene un partido menos y todavía deben enfrentarse entre sí: chocarán el 19 de abril a las 12:30 (hora argentina) en el Etihad Stadium.